Die Planungen für einen neuen Rettungsversuch von Buckelwal Timmy laufen auf Hochtouren. Frühestens am Wochenende soll es soweit sein. Alle Entwicklungen im Livestream bei ZDFheute.

Buckelwal Timmy liegt auch an Tag 25 weiter in der Ostsee – in einer für ihn künstlich geschaffenen Kuhle. Das teilte die Wasserschutzpolizei mit. Diese wurde ausgehoben, weil der niedrige Wasserstand der vergangenen Tage gefährlich für das Tier wurde. Der Wal drohte von seinem eigenen Gewicht erdrückt zu werden.

Private Wal-Helfer wollen offenbar am Wochenende einen neuen Rettungsversuch starten. Dafür soll heute weiter eine zwei Meter tiefe, zehn Meter breite und 110 Meter lange Rinne ausgehoben werden. Die Vorbereitungen laufen auch Hochtouren, auch wenn das Vorhaben noch nicht genehmigt ist.