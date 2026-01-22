Nach Champions-League-Aus: Eintracht wird zur Laufkundschaft

Fast schon blamabel scheidet Frankfurt beim Außenseiter Qarabag Agdam aus der Champions League aus. Die Ursachen für den Einbruch liegen tiefer – das weiß Manager Markus Krösche.

Nach dem Aus in der Champions League

Vielleicht war es genau die Symbolik, die hinterher die Unterschiede in Baku beschrieb. "Unser Glaube ist größer als euer Budget", stand auf einem großen Transparent, das die Fans von Qarabag Agdam vor die Kurve gespannt hatten. Abgebildet auch die Protagonisten von Eintracht Frankfurt, die wegen der drei Stunden Zeitverschiebung zu später Stunde in der Hauptstadt von Aserbaidschan am Mittwoch fast schon kläglich die letzte Chance aufs Weiterkommen in der Champions League verspielten.

Gestrauchelter Favorit

Während der Außenseiter aus dem rohstoffreichen Land mit seinen berühmten Flammentürmen nach dem nicht unverdienten 3:2-Kraftakt bei zehn Punkten steht und die Playoffs fest im Visier hat, sind die Hessen böse gestrauchelt. Was mit einem furiosen 5:1-Triumph gegen Galatasaray Istanbul als Tabellenführer des ersten Spieltags schön begann, endete bereits in der vorletzten Spielrunde der Liga-Phase: vier Zähler - Platz 33 von 36 Teams.

Das letzte Heimspiel gegen Tottenham Hotspur (Mittwoch, 28. Januar, 21 Uhr) wird für die Adlerträger zur traurigen Abschiedsvorstellung im Waldstadion.

Ernüchterndes Fazit von Markus Krösche

Von den bewunderten Attributen des Europa-League-Siegers 2022 hat diese SGE-Zweckgemeinschaft nichts mehr – auch wenn Interimscoach Dennis Schmitt angeblich Besserung gesehen hatte. Eintracht ist international nur noch Laufkundschaft. Und das muss alle in Alarmbereitschaft versetzen.

Die Sieger drehten fast noch ihre Ehrenrunde zum Gala-Klassiker "Freed vom Desire", als Sportvorstand Markus Krösche sichtlich ernüchtert in die Mixed Zone kam.

Wir machen die gleichen Fehler, wie wir sie in den letzten Wochen auch gemacht haben. Wir haben ein paar Dinge besser gemacht, sind aber in die gleichen Muster verfallen. „ Eintracht Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche

Krösche weiter: "Den Jungs fehlt es an Selbstvertrauen und an Sicherheit. Wir müssen ein tiefes Tal durchschreiten." Der finale Gegentreffer durch Bahlul Mustafazada (90.+4) lag nicht nur dem Macher schwer im Magen.

Ursachen lagen nicht nur bei Toppmöller

Auch dem für die Kaderzusammenstellung verantwortlichen Manager dämmerte an diesem düsteren Abend, dass die Ursachen tiefer liegen. Dass die Malaise in diesem Jahr mit nunmehr konstant drei Gegentoren in jedem der vier Pflichtspiele nicht allein dem entlassenen Dino Toppmöller und seinen Trainerteam anzulasten war.

Wenn es noch eines Beweises bedurfte, dann hat ihn dieser unrunde, ja teilweise uninspirierte Auftritt im nach dem Linienrichter Tofiq Bahramov benannten Stadion erbracht. So zielsicher der Mann beim ominösen Wembley-Tor im WM-Finale 1966 zur Mitte zeigte, so erpicht wirkte der Gastgeber 60 Jahre später darauf, die deutschen Gäste in die Knie zu zwingen.

Die Gier ist komplett weg

Den Adlerträgern hingegen ging auf dem zwar nicht wie beim Europa-League-Playoff-Spiel 2013 grün gefärbten, aber erneut schwer zu bespielbaren Rasen die letzte Gier, vor allem aber Überzeugung ab.

Die von Vorstandschef Axel Hellmann zum Jahreswechsel angeprangerte Haltung von "zu viel Wohlfühloase" ist zutreffend. Viele Profis gehen nicht mehr über die Grenzen. Auch nicht im Europapokal. Und das ist das Gefährliche an der Frankfurter Situation.

Kein leichter Job für den nächsten Trainer

Der Nachfolger von Toppmöller, der erst nach dem Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim (Samstag, 15:30 Uhr) benannt und aller Voraussicht nach Marco Rose heißen wird, findet ein tief verunsichertes Ensemble vor. "Wir sollten die Fehler zeitnah abstellen", flehte Krösche.

Jeder Einzelne ist gefragt. Wir müssen uns voll auf die Bundesliga konzentrieren. „ Markus Krösche, Sportvorstand Eintracht Frankfurt

Ein internationaler Startplatz ist elementar für die Hessen, die insbesondere den Personalstand derart aufgebläht haben, dass schon im vergangenen Geschäftsjahr trotz Champions-League-Qualifikation bei einem Etat von 389 Millionen Euro ein Fehlbetrag von mehr als acht Millionen Euro vermeldet werden musste.

