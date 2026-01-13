  3. Merkliste
Bundesliga: Stuttgart schlägt Frankfurt knapp

Nartey Spielentscheider:Stuttgart gewinnt Spektakel gegen Frankfurt

|

Am 17. Spieltag der Fußball-Bundesliga haben sich der VfB Stuttgart und Eintracht Frankfurt einen hochkarätigen Schlagabtausch geliefert. Es gewann am Ende Stuttgart

Chris Führich jubelt am 13.01.2026 in der MHP Arena.

Chris Führich hat allen Grund zum jubel: Sein VfB Suttgart schlägt den direkten Konkurrenten Eintracht Frankfurt mit 3:2.

Quelle: dpa

Der VfB Stuttgart hat im Kampf um die Champions League erneut ein Zeichen gesetzt. Drei Tage nach dem rauschhaften 4:1 bei Bayer Leverkusen besiegte die Mannschaft von Trainer Sebastian Hoeneß in Eintracht Frankfurt erneut einen direkten Konkurrenten:

Nach dem 3:2 (2:1) der Schwaben trennen beide Klubs nun sechs Punkte, die in der Königsklasse beschäftigten Gäste rutschten aus den Europapokalrängen.

Younes Ebnoutalib und Nico Schlotterbeck am 09.01.26

Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund liefern sich ein wahres Spektakel im Topspiel. Eine hart umkämpfte Partie, die in der Nachspielzeit ihren Höhepunkt findet.

12.01.2026 | 10:59 min

Frankfurt war zunächst durch Rasmus Kristensen in Führung gegangen (5.) und gut im Spiel. Nach einem schweren Fehler von Torhüter Kauã Santos drehten Rückkehrer Ermedin Demirovic (27.) und Deniz Undav (35.) innerhalb von neun Minuten das Spiel.

Stuttgart überlegen

Der VfB war danach überlegen, hatte zahlreiche Chancen - aber auch Glück, dass Ansgar Knauff mit einem strammen Schuss nur das Lattenkreuz traf (58.).

Dann glich Ayoube Amaimouni-Echghouyab (80.) doch noch aus, Nikolas Terkelsen Nartey (87.) sicherte Stuttgart aber kurz vor Schluss den Sieg. Mit mehreren Paraden hielt VfB-Keeper Alexander Nübel den Dreier fest.

Deniz Undav und Jamie Leweling am 10.01.26

Der VfB Stuttgart lässt in Leverkusen eindrucksvoll die Muskeln spielen. Mit einem überragenden Sturm-Duo entscheiden die Schwaben die Partie schon in der ersten Halbzeit.

12.01.2026 | 11:58 min

Ebnoutalib verletzt sich früh

Die Eintracht fand offensiv zwischenzeitlich kaum statt, musste bereits ab der 20. Minute aber auch ohne Angreifer Younes Ebnoutalib auskommen: Der Winterzugang verletzte sich nach einer Viertelstunde bei einem (fairen) Zweikampf mit Jeff Chabot allem Anschein nach schwer am rechten Knie.

Die große Chance zum Ausgleich für Frankfurt war der Lattenknaller von Knauff, ansonsten war Stuttgart lange näher dran am dritten Tor als die Eintracht am zweiten: Chabot aber traf nur das Außennetz (44.), Chris Führich (58.) zielte knapp vorbei, ebenso Undav (60.), der außerdem im Eins-zu-eins an Kauã Santos scheiterte (65.). 

Zusammenfassungen und Highlights der Fußball-Bundesliga und ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga finden Sie immer montags ab 0:00 Uhr bei sportstudio.de.

Quelle: SID, dpa
Über dieses Thema berichtet das ZDFsportstudio am 14.01.2025 ab 0:00 Uhr in seinen Bundesliga-Clips.
