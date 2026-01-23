Hamburg-Derby im Zeichen des Abstiegskampfes

Es läuft die erste Bundesliga-Saison seit fünfzehn Jahren mit zwei erstklassigen Hamburger Profi-Klubs. Vor dem Rückrundenderby leiden beide unter Torflaute und Abstiegssorgen.

Ein Auswärtssieg in der Hinrunde: St. Pauli gewinnt im August beim Hamburger SV 2:0. Quelle: Imago / Claus Bergmann

Als sich der FC St. Pauli und der HSV Ende August vergangenen Jahres am zweiten Spieltag am Millerntor trafen, konnten die Fans beider Mannschaften das Spiel noch ganz entspannt zur Stadtmeisterschaft ausrufen.

Die Gastgeber hatten sich in der Vorsaison in der Bundesliga behauptet, der HSV gerade sein siebenjähriges Zweitliga-Trauma überwunden. Die neue Saison lag noch vor ihnen wie ein fast unbeschriebenes Blatt.

FC St. Pauli: Last-Minute-Niederlagen drücken aufs Gemüt

Ein halbes Jahr später ist die Situation eine völlig andere. Das "Stadtderby gegen den Abstieg" titelt das "Hamburger Abendblatt" - und meint damit beide Mannschaften, nicht nur den Tabellenletzten St. Pauli, sondern auch den auf Platz 14 stehenden HSV (ausführlicher Bericht am Samstag im aktuellen sportstudio).

Doch während Letzterer zufrieden wäre, die Saison auf dem aktuellen Platz abschließen zu können, klingen die Alarmglocken auf dem Kiez mindestens so laut wie die Hells Bells von AC/DC, die auch das Spiel am Freitagabend wieder einleiten werden.

Hinrunde: Der FC St. Pauli hat dem Stadtrivalen Hamburger SV den ersten herben Dämpfer der Saison versetzt: Die Kiezkicker setzten sich im Derby im Volksparkstadion mit 2:0 durch. 01.09.2025 | 7:32 min

Nach dem 2:0-Sieg im Hinspiel im Volksparkstadion hat der FC St. Pauli nur noch einmal gewonnen und aktuell magere zwölf Punkte auf dem Konto. Besonders die beiden Last-Minute-Niederlagen in Wolfsburg und Dortmund haben kräftig aufs Gemüt gedrückt.

Es tut gerade extrem weh, jetzt das zweite Mal innerhalb von vier Tagen so spät einen Nackenschlag zu bekommen. „ St.-Pauli-Abwehrchef Hauke Wahl nach dem 2:3 in Dortmund

HSV: Damion Downs soll Sturmschwäche beheben

Vor allem ihre Angriffsschwäche schleppt die Mannschaft von Trainer Alexander Blessin schon die ganze Saison mit sich herum, mit 16 Toren stehen so wenig Treffer auf ihrem Konto wie bei keinem anderen Team der Liga.

Die offensiven Leistungsträger Joel Chima Fujita und Mathias Pereira Lage sind noch gänzlich ohne Bundesligator. "Power is nothing without control", zitierte Blessin vor dem Derby schmunzelnd den Werbespruch einer Reifenfirma und meinte damit die Abschlussschwäche Fujitas, der "unglaublich oft in Schussposition" käme, "dann manchmal aber zu wenig Energie oder Kraft" habe.

Auch die Offensive des HSV schwächelt

Nur ein Tor mehr hat in der Hinrunde der HSV erzielt und deshalb vor Beginn der Rückrunde Stürmer Damian Downs verpflichtet, der nach zwei absolvierten Spielen allerdings auch noch ohne Torbeteiligung ist.

Dass der HSV dennoch vor dem FC St. Pauli rangiert, liegt vor allem an den Sommer-Neuzugängen Luka Vuskovic, Fábio Vieira und Albert Sambi Lokonga, die nach einer Eingewöhnungsphase für merklich mehr Qualität und Stabilität im HSV-Spiel sorgen.

Der Hamburger SV bietet gegen Borussia Mönchengladbach eine engagierte Leistung, weiß aber gute Chancen nicht zu nutzen. Folgerichtiges Resultat: ein 0:0. 19.01.2026 | 7:46 min

FC St. Pauli: Kapitän Irvine vor Rückkehr

Für beide Mannschaften bietet das Derby die doppelte Chance, den eigenen Anhang mit dem wichtigsten Sieg der Rückrunde zu beschenken und sich selbst etwas Luft im Abstiegskampf zu verschaffen. "Bei allem Respekt, ich spiele am Freitag lieber gegen den HSV als gegen irgendeine andere Mannschaft", sagte Blessin:

Die Vorfreude auf das Spiel merkt man dem ganzen Team an. „ St. Paulis Coach Alexander Blessin

Derby-Erfahrung sei schon gut, sagte der Coach im Hinblick auf seine Personalentscheidungen, denn "manche wissen gar nicht, was wirklich auf einen zukommt."

Möglicherweise rückt sogar einer der Spieler mit der größten Derby-Erfahrung überraschend in die Startelf: Kapitän Jackson Irvine, der zuletzt wegen erneuten Problemen am operierten Fuß fehlte.

Ein spät von Emre Can verwandelter Strafstoß hat Borussia Dortmund gegen den FC St. Pauli drei Punkte beschert. Der BVB verspielte eine 2:0-Führung, durfte aber doch noch jubeln. 19.01.2026 | 9:59 min

Fans: Fußmarsch und viel Hoffnung

HSV-Trainer Merlin Polzin hält nichts davon "nach außen irgendwelche Parolen auszurufen" und liefert dann doch die griffigste:

Wir wollen nicht reden. Wir wollen liefern. „ HSV-Trainer Merlin Polzin

Erstmals sitzt der zweite HSV-Winterneuzugang auf der Bank - Torhüter Sander Tangvik kam von Rosenborg BK und erhöht den Konkurrenzdruck für Stammkeeper Daniel Heuer-Fernandez.

Die Fanlager beider Klubs halten an ihrem Ritual fest und ziehen aus verschiedenen Teilen der Stadt per Fuß zum Stadion, der HSV-Anhang aus der City, die St.-Pauli-Fans aus der Sternschanze. Egal, wie die Saison weiterläuft, der Sieger bleibt für sie bis zum nächsten Derby Stadtmeister.

