Tod von US-Soldaten: Kritik an Trumps Iran-Kurs wächst

Erstmals seit Monaten verzeichnen die USA nach eigenen Angaben wieder Tote nach iranischem Beschuss. Die Demokraten kritisieren Trumps Vorgehen scharf.

US-Präsident Donald Trump verteidigt sein Vorgehen in Iran. Quelle: AP

Die US-Angriffe gegen Iran gehen weiter – die neunte Nacht in Folge. Das teilte das für die Region zuständige Kommando Centcom auf X mit. Bislang findet der Krieg ohne US-Bodeninvasion statt. Dass US-Militärangehörige dennoch in Gefahr sind, zeigt der Tod von mindestens zwei weiteren Soldaten bei einem iranischen Angriff auf Jordanien.

Am Sonntag meldete das US-Militär zudem den Tod eines weiteren Soldaten, der bei der kontrollierten Sprengung einer abgestürzten iranischen Drohne am Samstag in Irak getötet worden sei. Die Gesamtzahl der seit Beginn der US-israelischen Angriffe auf Iran in dem Konflikt getöteten US-Soldatinnen und Soldaten stieg damit auf 17.

Die USA haben erneut Ziele in Iran angegriffen. Iran reagierte mit Vergeltungsschlägen. Trump bleibt wechselhaft bei seinen Ideen für die Straße von Hormus. 14.07.2026 | 1:35 min

Trump überlässt Militärkommando schlechte Nachrichten

Während sich immer deutlicher abzeichnet, dass das US-iranische Rahmenabkommen für ein Kriegsende durch die Eskalationen im Streit um die Kontrolle des Schiffsverkehrs in der Straße von Hormus gescheitert ist, finden sich US-Soldaten in der Golfregion verstreut in verschiedenen Staaten. Sie stellen für Teheran potenzielle Angriffsziele dar, befinden sich in Reichweite iranischer Drohnen und Raketen.

US-Präsident Donald Trump hat erklärt, der Krieg sei notwendig, um Iran daran zu hindern, sich atomar zu bewaffnen. Zu dem Angriff in Jordanien hielt er sich am Samstag zunächst bedeckt. Stattdessen ließ das Weiße Haus dem für den Nahen Osten zuständigen Regionalkommando des Militärs, Centcom, den Vortritt dabei, den Tod von US-Militärangehörigen zu verkünden.

US-Präsident Donald Trump kündigt weitere schwere Angriffe auf Iran an. Iran reagiert mit Angriffen auf US-Stützpunkte in benachbarten Ländern. 14.07.2026 | 1:40 min

Dutzende Tote in Iran nach US-Angriffen

Und natürlich sterben nicht nur Amerikaner in dem Konflikt: Die iranischen Behörden haben erklärt, in den vergangenen drei Wochen seien bei US-Angriffen mindestens 50 Menschen getötet und mehr als 500 weitere verletzt worden.

Auch Seeleute auf angegriffenen Schiffen in der Straße von Hormus, ausländische Arbeiter in attackierten Golfstaaten sowie Menschen in Israel und Libanon sind in dem Konflikt getötet worden.

Die US-Regierung habe eine erstaunliche Kehrtwende vollzogen, so ZDF Korrespondent David Sauer. Präsident Trump hatte u.a. eine erneute Seeblockade gegen Iran angekündigt. 14.07.2026 | 2:17 min

Demokraten kritisieren Trumps Kurs scharf

Demokratische Mitglieder des US-Kongresses übten indes scharfe Kritik an Trumps Kriegsführung. Der stellvertretende Vorsitzende des Geheimdienstausschusses im Senat, Mark Warner, sagte dem Sender CBS News, es sei in vielerlei Hinsicht bemerkenswert, dass die USA nicht mehr Todesopfer zu beklagen hätten.

"Wir haben buchstäblich Hunderte Schwerverletzte", betonte er und verwies dann auf die im Iran-Krieg gefallenen US-Soldaten. Das passiere, "wenn man einen Krieg aus eigener Entscheidung beginnt".

Als stellvertretender Vorsitzender des Geheimdienstausschusses gehört er dem kleinen Kreis hochrangiger Kongressmitglieder an, der sogenannten "Gang of Eight", auf die die US-Regierung Briefings zu Geheimdienstangelegenheiten in bestimmten Situationen beschränken kann. Er könne eindeutig sagen, dass "keine unmittelbare Bedrohung durch Iran bestand", betonte Warner und warf Trump vor, den Krieg ohne Plan begonnen zu haben.

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Unser Nachrichtenangebot - jetzt als bevorzugte Quelle bei Google Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.



Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.



→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.

Quelle: AP, dpa