Derry Scherhant
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Derry Scherhant ist ein Fußballprofi aus Deutschland und DFB-Nationalspieler. Der ehemalige Hertha-Spieler steht beim SC Freiburg unter Vertrag und hat sich in der Bundesliga etabliert. ZDFheute informiert über aktuelle Nachrichten zu Derry Scherhant.
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Biografie
Derry Lionel Scherhant wurde am 10. November 2002 in Berlin geboren. Im August 2022 feierte der Offensivspieler bei Hertha BSC sein Bundesliga-Debüt und entwickelte sich anschließend zum Stammspieler. Zur Saison 2025/26 wechselte Scherhant zum SC Freiburg Im September 2026 wurde er erstmals für die deutsche Nationalmannschaft nominiert und feierte im Oktober sein Debüt für den DFB.
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