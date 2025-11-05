Viktoria Berlin: US-Investor steigt bei Frauen-Zweitligist ein

Die Fußballerinnen vom Zweitligisten Viktoria Berlin haben einen Investor gewonnen. Die US-Plattform Monarch Collective soll ab sofort als Wachstumspartner am Klub beteiligt sein.

Fußball-Zweitligist Viktoria Berlin freut sich über den Einstieg eines US-Investors in den Verein. Quelle: imago/Peter Hartenfelser

Die Frauen von Fußball-Zweitligist Viktoria Berlin feiern einen Erfolg abseits des Platzes. Mit Monarch Collective beteiligt sich erstmals ein globaler, auf Frauensport spezialisierter Investor an einem Club aus den beiden oberen höchsten deutschen Spielklassen, wie Viktoria - aktuell Tabellenzehnter - mitteilte.

Die von Kara Nortman und Jasmine Robinson 2023 gegründete Investitionsplattform übernimmt 38 Prozent der vom Gesamtverein ausgegliederten Frauenfußball-Abteilung, eine konkrete Summe wurde nicht genannt.

Lange war es Frauen verwehrt, in Vereinen des DFB und auf dessen Plätzen Fußball zu spielen. Wer sich widersetzte, musste Strafe zahlen. Erst 1970 wurde das Verbot aufgehoben, wir schauen zurück. 27.10.2025 | 10:01 min

Weitere prominente Unterstützung für Viktoria Berlin

Für Viktoria Pausder, Mitbegründerin der seit Juli 2022 als eigenständige GmbH geführten Frauenfußball-Abteilung, hat die Verbindung ganz große Bedeutung:

Mit dieser Partnerschaft gehen wir den nächsten bedeutenden Schritt, um den Frauenfußball auf ein neues Niveau zu heben - hin zu mehr Unabhängigkeit, Expertise, Reichweite und Stabilität im Frauenfußball. „ Viktoria Pausder, Frauenfußball-Abteilung Viktoria Berlin

Die insgesamt sechs Gründerinnen, darunter Weltmeisterin Ariane Hingst, haben neben dem Aufstieg in die Frauen-Bundesliga innerhalb von fünf Jahren das Ziel, die deutsche Sportlandschaft nachhaltig zu verändern und faire Bedingungen für den Frauenfußball zu schaffen.

Die Konkurrenz enteilt der Frauenfußball-Bundesliga immer weiter. Um dem entgegenzuwirken, muss das deutsche Fußball-Oberhaus professioneller werden. 09.07.2025 | 2:07 min

Über 240 Investoren, darunter Franziska van Almsick, Carolin Kebekus und Dunja Hayali, haben sich der Initiative angeschlossen und erhalten nun weitere Unterstützung aus den Staaten.

Monarch Collective investiert erstmals in Europa

Die amerikanische Risikokapitalgeberin Nortman bringt neben dem finanziellen Potenzial weitere Expertise als Mitbegründerin des Angel City FC mit. Das von Frauen gegründete Frauenfußball-Franchise der National Women’s Soccer League (NWSL) verfügt zudem über prominente Besitzerinnen wie Natalie Portman, Eva Longoria, Mia Hamm und Serena Williams.

Der Frauenfußball boomt: In deutschen Vereinen spielen vermehrt junge Frauen. Wie der VfL Wolfsburg mit der größer werdenden Aufmerksamkeit umgeht. 04.07.2025 | 1:30 min

Die von Frauen geführte Investitionsplattform Monarch Collective will führende Frauensport-Institutionen aufbauen - mit Viktoria ist der rund 250 Millionen US-Dollar schwere Fonds erstmals in Europa aktiv. In den USA ist Monarch neben Angel City an den NWSL-Teams San Diego Wave FC (San Diego) und dem 2026 startenden Boston Legacy FC beteiligt.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.