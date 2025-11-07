Fußball - Frauen: Wolfsburg Trainer Lerch muss Umbruch bewältigen

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg siegen wieder in Serie. Mit dem zurückgekehrten Trainer Stephan Lerch gelingt ein Umbruch, der national wie international hoffen lässt.

Seine Zielsetzungen klingen wie Kampfansagen. "Mit Intensität, Aktivität und Mentalität: Wir schauen auf uns und gehen unseren Weg", sagt Stephan Lerch. Der alte und neue Cheftrainer des VfL Wolfsburg meistert einen Umbruch, der schnell Wirkung zeigt. Nach neun Spieltagen in der Fußball-Bundesliga der Frauen zeichnet sich ab: Es läuft erneut auf das Titelduell zwischen dem früheren Seriensieger Wolfsburg und dem Meister Bayern München hinaus.

Wolfsburg hat den Umbruch rasch gemeistert

Die neue Wolfsburger Wucht verblüfft. Nach einem großen personellen Umbruch im Sommer musste ein Dutzend neuer Spielerinnen integriert werden. Das Durchschnittsalter im Kader (24,2 Jahre) ist deutlich gesunken.

Wir sind auf einem richtig guten Weg und haben ein tolles Team hinter dem Team. „ VfL-Cheftrainer Stephan Lerch

Lerch klingt vor dem wichtigen Heimspiel gegen Verfolger Eintracht Frankfurt am Samstag (ab 14 Uhr im ZDF-Liveticker) sehr selbstbewusst. Die Belegschaft des VfL Wolfsburg - auf und neben dem Platz - hat weiterhin sehr ambitionierte Ziele. In der Bundesliga beträgt der Rückstand auf Spitzenreiter München lediglich drei Zähler. In der Champions League und im DFB-Pokal sind überzeugende Siege gelungen.

Großer Kader gegen Dauerstress

Der Dauerstress wird mit Hilfe von gutem Teamgeist und eines großen Kaders bewältigt, den sich in dieser Breite wenige Bundesligisten leisten können. Wie schnell es gelingen kann, zurück im Glück zu sein, zeigen erfolgreich integrierte Neuzugänge wie Cora Zicai (vom SC Freiburg), Smilla Vallotto (von Hammarby IF DFF) und Torhüterin Stina Johannes (von Eintracht Frankfurt).

Der VfL Wolfsburg bleibt in der Frauen-Bundesliga an den Bayern dran, hat aber leicht zu kämpfen: Bei Union liegt der VfL 0:1 zurück, um am Ende doch noch klar mit 4:1 zu siegen. 04.11.2025 | 7:11 min

Der Leistungsdruck wird auf erstaunlich viele Schultern verteilt. Der Verlust von Nationalspielerin Jule Brand (zu Olympique Lyon) oder Torhüterin Merle Frohms (Real Madrid) konnte schnell kompensiert werden.

Für die richtige Mischung aus Ehrgeiz, Spaß und Kreativität ist mit Lerch ein Trainer zuständig, der tüchtig dazugelernt hat. "Ich habe mich in den vergangenen vier Jahren weiterentwickelt", versichert der 41-Jährige, der zwischen 2017 und 2021 schon einmal Cheftrainer des VfL Wolfsburg war. Er ist mit neuen Erfahrungen im Männer- und Frauenfußball zurückgekehrt, die er bei der TSG Hoffenheim sammeln konnte.

Besonnener Moderator

Im täglichen Dialog mit den Spielerinnen des VfL Wolfsburg alle Fäden in der Hand zu halten, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Profis aus aller Welt bringen vielfältige Stärken und Meinungen ein. Lerch tritt wie ein besonnener Moderator auf und achtet auf "Werte und eine Kultur bei uns, in der sich alle wiederfinden". Dazu gehören vor allem Mut und Selbstvertrauen.

Wir können zu jeder Sekunde ein Spiel beeinflussen und entscheiden. „ Stephan Lerch

Diese Überzeugung soll sich auf wirklich alle beim VfL übertragen. Zum neuen Wolfsburger Schwung gesellt sich eine große Portion Erfahrung. Alexandra Popp und Svenja Huth haben ihre Karrieren in der deutschen Nationalmannschaft beendet. Es tut den Routiniers beim Ausspielen ihrer Kopfballstärke (Popp) und ihrer gefährlichen Hereingaben (Huth) sichtbar gut, unter weniger Belastung zu glänzen und den jüngeren Kolleginnen beim VfL wichtigen Halt zu geben.

Smilla Vallotto schießt die Wolfsburgerinnen kurz vor Schluss des Bundesliga-Spiels gegen die TSG Hoffenheim zum 2:1-Sieg. Der VfL hält damit einen Verfolger auf Distanz. 01.11.2025 | 5:49 min

Ob der über Jahre erfolgsverwöhnte VfL Wolfsburg schon wieder reif für einen Titel ist, wird sich bald zeigen. In der Champions League stehen im November - parallel zu den Aufgaben in der Bundesliga und im DFB-Pokal - die Duelle mit Olympique Lyon und Manchester United an. Die nötige Breite und Qualität im Kader sind vorhanden - da ist sich Lerch sicher.