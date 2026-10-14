Stuttgart souverän bei Bratislava: Deniz Undav trifft

Deniz Undavs erstes Saisontor bringt den VfB Stuttgart gegen Slovan Bratislava auf die Siegerstraße. Die Schwaben gewinnen auswärts mit 3:0.

Der Stuttgarter Stürmer Deniz Undav trifft gegen Slovan Bratislava zum ersten Mal in dieser Saison. Quelle: IMAGO / Kirchner-Media

Der VfB Stuttgart gewinnt sein erstes Auswärtsspiel der Champions-League-Saison bei Slovan Bratislava mit 3:0 (1:0). Außer einiger Konter und eines Lattentreffers der Gastgeber behielten die Schwaben auswärts in Bratislava über weite Strecken die Oberhand.

Damit startet der VfB mit zwei Siegen aus zwei Spielen in die Champions-League-Saison und behauptet seinen Platz im oberen Tabellendrittel. Und: Auch Stuttgarts Topstürmer Deniz Undav trifft in Bratislava endlich wieder.

Stuttgart müht sich um Spielkontrolle und Abschlüsse

Die Stuttgarter brauchten zunächst ein paar Minuten, um das hohe Pressing und die schnellen Konter der eigentlich doch stark unterlegenen Gastgeber zu kontrollieren. In der achten Minute kamen die Schwaben immerhin zu einem ersten Abschluss: Über rechts schickte Bilal El Khannouss den DFB-Verteidiger Josha Vagnoman in die Spur. Sein Schuss kam allerdings zu zentral auf Slovan-Keeper Dominik Takac, der den Ball zur Seite abprallen ließ.

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Der VfB mühte sich im Anschluss zu weiteren Chancen: Nach einer Ecke von links erreichte Chris Führich Linksverteidiger Ramon Hendriks, der den Ball aber über den Kasten köpfte (15.). Neun Minuten später chippte wieder Führich den Ball in den Strafraum, wo ihn Jeff Chabot zu Deniz Undav köpft. Sein Schuss wurde allerdings nach starkem Reflex von Takac entschärft.

Deniz Undav trifft erstmals in dieser Saison

In der 29. Minute klappte es dann doch: Nach einem Steilpass von Stuttgarts Mittelfeldmotor Angelo Stiller nimmt Undav den Ball in der linken Strafraumhälfte an, wartet kurz und schießt den Ball mit links ins rechte untere Toreck zur Führung. Es ist der erste Saisontreffer des DFB-Stürmers.

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Im Anschluss ging der VfB auf das zweite Tor, wenn auch vor der Pause glücklos: Vagnoman traf mit einem Strahl aus rund 18 Metern die Latte (34.), El Khannouss scheiterte mit einem Flachschuss im Strafraum am stark abtauchenden Takac (44.). Bratislava hingegen versuchte es gelegentlich mit Kontern, die in letzter Konsequenz aber allesamt ungefährlich blieben.

Sandro Cruz wird zum Pechvogel

Nach der Pause versuchte der VfB zunächst wieder die Kontrolle über die Partie zu bekommen. In der 52. Minute kam dann aber Stavanger zu einem Konter - und zum vermeintlichen Ausgleich. Sporar leitet den Ball entscheidend auf Camara weiter, der nach einem Vollsprint letztlich auch Fabian Bredlow per Flachschuss bezwingen konnte. Doch der vermeintliche Ausgleichstreffer wird vom VAR wegen einer Abseitsstellung einkassiert.

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Dann beinahe wirklich der Ausgleich: Barseghyan bediente den im Halbraum aufgerückten Sandro Cruz. Den ließ die VfB-Abwehr alleine und so hielt der aus 16 Metern drauf - Latte (61.). Doch dann treffen trotzdem die Stuttgarter, aber sehr glücklich: Nach einer Flanke von Vagnoman kommt eben jener Cruz an den Ball und fälscht ihn über den Innenpfosten unhaltbar ins Tor ab (65.).

Demirovic setzt Schlusspunkt

Die 2:0-Führung knickte die Stimmung bei Slovan Bratislava, im Anschluss bestimmte der VfB weiterhin die Partie. Der Großteil der Partie spielte sich fortan in der Hälfte der Gastgeber ab, wenn auch größere Chancen ausblieben.

Bis zum Schlusspunkt in der Nachspielzeit: Eine Flanke des eingewechselten Lorenz Assignon findet den ebenfalls eingewechselten Ermedin Demirovic, der nur noch den Kopf hinhalten muss - und zum in der Höhe verdienten 3:0-Endstand trifft.

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