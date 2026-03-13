  3. Merkliste
Bundesliga-Topspiel: FC Bayern das nächste "Brett" für Bayer

|

Die Bayern strahlen Lockerheit aus, Bayer Leverkusen steht unter Druck. Wer kommt im Bundesliga-Topspiel mit den Voraussetzungen besser zurecht?

Harry Kane grüßt die Fans während des Champions-League-Spiels Atalanta Bergamo gegen FC Bayern München am 10.03.2026 in Bergamo, Italien.

Kann womöglich spielen: Harry Kane (rechts), der in der Champions League beim 6:1 gegen Atalanta Bergamo noch fehlte.

Quelle: action press

Vincent Kompany schmunzelte über den ungewollten Status als "Aura"- Held in den sozialen Medien. Angesprochen auf entsprechenden Videos aus den Sozialen Medien, sagte der Bayern-Trainer: "Wenn du das nicht sagst, bekomme ich das nicht mit. Und ich versuche alles dafür, es nicht mitzubekommen."

Es herrscht die große Leichtigkeit an der Säbener Straße, Kompany hat auch Zeit für eher abseitige Themen. Anspannung oder gar ein Funken Nervosität sind vor dem Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen am Samstag, 15.30 Uhr (Zusammenfassung im Stream des aktuellen sportstudio ab 22.30 Uhr), so gar nicht zu spüren.

Bergamos Flügelspieler Lorenzo Bernasconi kann den Pass von Bayerns Flügelspieler Michael Olise unterbinden

Der FC Bayern kann für das Viertelfinale planen. Bei Atalanta Bergamo brannten die Münchner ein Feuerwerk ab und siegten 6:1. Davies, Musiala und Urbig verletzten sich.

11.03.2026 | 2:59 min

Kein Wunder, geht der FC Bayern München angesichts von elf Punkten Vorsprung in der Liga mit einer maximal komfortablen Ausgangsposition ins Duell gegen Leverkusen, das im Gegensatz zu den Vorjahren kein echtes Spitzenspiel mehr ist.

Sven Ulreich - der Mann der Stunde beim FC Bayern

"Wir dürfen keine Spannung verlieren", sagte Kompany, der ohne Ergebnisdruck und mit viel Rücksicht auf das Befinden seiner teils angeschlagenen oder verletzten Topstars in die Matchplanung gehen kann. Diese sieht Sven Ulreich nach den Ausfällen von Manuel Neuer und Jonas Urbig im Tor vor.

Wir haben nicht einmal gezuckt, nicht eine Sekunde. Wir wissen, dass er es so gut macht wie die anderen beiden.

Bayern-Sportvorstand Max Eberl zur Ulreich-Nominierung

Zudem könnte Torgarant Harry Kane nach einer vollen Trainingswoche wieder in die Startelf rotieren, sofern er den Daumen hebt. Druck gibt's da nicht.

Bayer Leverkusen unter Druck

Bei Bayer ist die Situation dagegen komplett anders, Trainer Kasper Hjulmand steht gar vor einem echten Dilemma. Zumindest einige Topspieler könnten im Hinblick auf das Königsklassen-Rückspiel gegen den FC Arsenal am Dienstag nach dem 1:1 in Leverkusen eine Pause brauchen.

Arsenal Londons Torwart Janis Blaswich kann den Ball vor Leverkusens Robert Andrich parieren

Bayer Leverkusen hat dem FC Arsenal die Stirn geboten und einen Hinspielsieg im Champions-League-Achtelfinale nur knapp verpasst. Kurz vor Schluss kam Arsenal zum 1:1-Ausgleich.

11.03.2026 | 2:57 min

Anders als der dominante Gegner kann sich die Werkself dies aber eigentlich nicht leisten - als Tabellensechster mit drei Punkten Rückstand laufen die Rheinländer ihrem Minimalziel Rang vier hinterher.

Und die Kadertiefe gibt eine echte Rotation auf höchstem Niveau eher nicht her. "Drei Topspiele in so kurzer Zeit hatte ich auch noch nicht", sagte Robert Andrich: "So ist das Leben. Diese Woche drei Bretter - das trifft es ganz gut." Dennoch freue er sich auf die Bayern.

Bayer Leverkusen Trainer Kasper Hjulmand beim Champions-League-Spiel gegen Arsenal

Bayer Leverkusens Trainer Kasper Hjulmand

Quelle: AFP | UWE KRAFT

Bayer schwächelt gegen Spitzenteams

Leverkusen hat etwas zu beweisen. Der Klub, der 2024 die Münchner Meisterserie durchbrochen hatte, erweist sich bislang in dieser Bundesliga-Saison als recht zahnlos gegen hochkarätige Gegner.

Bayer verlor gegen die Spitzenmannschaften fünf der bisher sechs Partien, einzig in Leipzig gelang kurz vor Weihnachten ein 3:1-Sieg. Gegen den FC Bayern dürfte es nochmal ungleich schwerer werden.

Zusammenfassungen und Highlights der Fußball-Bundesliga und ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga finden Sie immer montags ab 0:00 Uhr bei sportstudio.de.

Quelle: SID
Über dieses Thema berichtet das aktuelle sportstudio am 14.03.2026 ab 22:30 Uhr.
Alle Bolzplatz-Folgen