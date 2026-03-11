Champions League: Leverkusens schwere Aufgabe gegen Arsenal

Leverkusen bekommt es im Champions-League-Achtelfinale mit Europas wohl bestem Team zu tun. Gegner FC Arsenal ist lukrativ, doch der Werkself droht der Verlust aller Saisonziele.

Mammutaufgabe im Champions-League-Achtelfinale: Bayer Leverkusen empfängt den FC Arsenal. Dabei gibt's ein Wiedersehen mit Ex-Bayer-Profi Kai Havertz. 10.03.2026 | 0:38 min

Bei Bayer Leverkusen stellt sich heute Abend ab 18:45 Uhr der FC Arsenal vor: Tabellenführer der Premier League, zudem die Mannschaft, die alle Gruppenspiele der Champions League gewann und die derzeit noch in vier Wettbewerben vertreten ist (Zusammenfassung des Spiels in der Champions-League-Sendung ab 23.05 Uhr).

Bayer-Trainer Kasper Hjulmand freut sich auf die schwere Aufgabe, aber auch auf das Flair, das dieses Spiel bereithält: Ausverkauftes Stadion, Achtelfinale der Champions Leage, was die Aussicht auf viel Ruhm im Falle eines Erfolges beinhaltet.

"Es ist eine schwere Aufgabe für uns. Das ist super. Wir freuen uns. „ Bayer-Trainer Kasper Hjulmand

Leverkusen beklagte zuletzt eine akute Müdigkeit

Doch ist der realistisch betrachtet überhaupt möglich für ein derzeit stagnierendes Team gegen die derzeit wohl beste Vereinsmannschaft Europas? Zumal Coach Hjulmand und dessen wichtigster Spieler Alejandro Grimaldo zuletzt offen bekundeten, dass dem Team eine gewisse Müdigkeit innewohne.

Der FC Arsenal hat in der Champions League eine perfekte Ligaphase hingelegt. Auch gegen Almaty gewannen die "Gunners" souverän und feierten den achten Sieg im achten Spiel. 28.01.2026 | 1:31 min

Nun ja, sagt Hjulmand, in der Champions League habe man bei Manchester City und Benfica Lissabon gewonnen, im Pokal bei Borussia Dortmund und in der Liga in Leipzig, kurzum: "Im Fußball ist alles möglich", findet Hjulmand. Und die angesprochene Müdigkeit? "Wir sind bereit", entgegnet Hjulmand.

Hjulmand räumt Zweifel beiseite

Allerdings - so Hjulmand - könnten große europäische Teams wie ManCity oder zuletzt auch Arsenal in verschiedenen Wettbewerben zehn Spieler und mehr rotieren lassen.

Für die Partien gegen Arsenal sieht Hjulmand allerdings keine Kraftprobleme für seine Mannschaft, die Größe der Aufgabe sei durchaus eine Motivation:

Wir können ein hohes Tempo gehen. Und wir sind frisch. „ Bayer-Trainer Kasper Hjulmand

Der FC Arsenal entwickelte Standards zu einer Kunstform

Arsenal hat Standardsituationen zu einer eigenen Kunstform entwickelt. Vor allem im Anschluss an Eckbälle agiert das Team innovativ, in dem es fernab des Balls Gegenspieler abblockt.

"Ist das regelkonform?", fragt sich Hjulmand - wohlwissend, dass kaum ein Schiedsrichter dieses Wegsperren ahndet. "Aber sie machen es wirklich sehr gut. Das ist sehr gut durchdacht von Arsenal", findet Hjulmand.

Arsenals Masche: Rudelbildung um den gegnerischen Torwart, wie hier im Spiel gegen Aston Villa. Quelle: Imago / Javier Garcia / Shutterstock

Für Leverkusens Team wird es darauf ankommen, genau diese erkannte und bekannte Arsenal-Spezialität zu beachten. Vor allem aber hat die Werkself derzeit Problem, ein Spiel durchzubringen. In Freiburg führte Leverkusen am vergangenen Samstag lange 3:2, das Führungstor fiel in der 52. Minute. Den Ausgleich kassierte Bayer vier Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit in einer Phase, in der sich Hjulmands Elf völlig zurückgezogen hatte.

So dürfte es schwer werden, gegen Arsenal zu bestehen. Und es entspricht auch nicht Hjulmands Fußball-Ideal.

Sechs Tore, viele weitere Chancen und ein Vereinsrekord: Das 3:3-Unentschieden zwischen dem SC Freiburg und Bayer Leverkusen hatte jede Menge zu bieten. 09.03.2026 | 7:56 min

Bayer 04 droht alle Saisonziele zu verspielen

Die Partien der Champions League in dieser Saison waren eine Belohnung für die Leistungen des Vizemeisters in der vorigen Spielzeit. Das damalige Niveau besitzt die neu zusammengestellte Elf allerdings nicht.

Und so droht Bayer 04 ein Ziel nach dem anderen verloren zu gehen. In der Liga ist Leverkusen derzeit Sechster, drei Punkte fehlen zu Rang vier und somit zu einem Platz, der zur Teilnahme an der Champions League berechtigt.

Wiedersehen mit Kai Havertz in der BayArena

Und nächsten Samstag gastieren, zwischen den beiden Arsenal-Partien, die Bayern in der BayArena. Gegen Arsenal ist ein Aus in der Königsklasse zudem eher wahrscheinlich als unwahrscheinlich und im Pokal-Halbfinale heißt der Gegner noch einmal FC Bayern.

Bayer Leverkusen hat das Achtelfinale der Champions League erreicht. Beim 0:0 gegen Olympiakos Piräus tat die Werkself, die das Hinspiel 2:0 gewonnen hatte, nicht mehr als nötig. 25.02.2026 | 2:58 min

Doch zunächst geht es am Mittwoch gegen den FC Arsenal mit dem wiedergenesenen ehemaligen Leverkusener Kai Havertz. Dessen Abgang konnte der Klub seinerzeit mit dem Aufbau von Florian Wirtz kompensieren.

Das gelang nach dem Wechsel von Wirtz nach Liverpool allerdings nicht, was dem Leverkusener Spiel gerade aktuell sehr deutlich anzumerken ist.

