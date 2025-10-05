Wadephul hofft auf Zusammenarbeit für Friedensplan für Gaza

Um den US-Friedensplan für Gaza erfolgreich umzusetzen, braucht es laut Wadephul "internationale Zusammenarbeit". Eine besondere Rolle nehme dabei Katar ein, so der Außenminister.

Außenminister Johann Wadephul reist zu Gesprächen in Katar und Kuwait über den Nahost-Friedensplan von Donald Trump. (Archivbild) Quelle: dpa

Außenminister Johann Wadephul (CDU) fordert die Partner in der EU und der Golfregion auf, mit einer Kraftanstrengung zum Erfolg des Gaza-Friedensplans von US-Präsident Donald Trump beizutragen. "Um den US-Plan jetzt schnell umzusetzen, ist zupackende internationale Zusammenarbeit gefragt", sagte der CDU-Politiker vor der Abreise nach Katar und Kuwait.

"Die Signale der letzten Tage geben mir Zuversicht, dass Israels Regierung und die Hamas bereit sind, die dazu notwendigen Schritte zu gehen. Dazu ist jedoch weiter die Mithilfe aller nötig, die Einfluss geltend machen können", so Wadephul.

Auch nachdem die Hamas Teilen des US-Friedensplans zugestimmt hat, greift Israel weiter Ziele im Gazastreifen an. Gespräche über den Plan sollen morgen in Kairo stattfinden. 05.10.2025 | 0:19 min

Verhandlungen über Friedensplan in Ägypten

An diesem Montag sind in Ägypten Gespräche, die vermutlich über Vermittler geführt werden, über Trumps Friedensplan geplant. Empfangen würden Vertreter Israels und der Hamas zu Gesprächen über den Austausch der israelischen Geiseln im Gazastreifen mit palästinensischen Gefangenen, teilte das ägyptische Außenministerium mit.

Nach der Hamas-Zustimmung zu einigen Punkten des Friedensplans von US-Präsident Trump wächst im Nahen Osten die Hoffnung auf ein Ende des Gaza-Kriegs - es bleibt aber auch Skepsis. 04.10.2025 | 2:23 min

Wadephul sagte, der Friedensplan von Trump biete "eine einzigartige Chance, auch weil er von arabischen und muslimischen Staaten mitgestaltet wurde und unterstützt wird. Nach zwei schrecklichen Jahren von Gewalt und Zerstörung muss diese große Chance jetzt genutzt werden", verlangte der Bundesaußenminister.

Wadephul hebt Rolle Katars als Vermittler hervor

Katar gilt als zentraler Vermittler im Ringen um ein Ende des Gaza-Kriegs. Wadephul will von heute Abend an im Emirat Kuwait an einem Außenministertreffen von EU und Golf-Kooperationsrat teilnehmen. Die Golfstaaten verfügen über die arabische Halbinsel und den Persischen Golf hinaus über viel Einfluss.

Die islamistische Hamas und Israel stehen vor Verhandlungen über eine Geisel-Freilassung. Dazu eine Einschätzung der ZDF-Korrespondenten Thomas Reichart und Elmar Theveßen. 04.10.2025 | 3:15 min

Katar nehme in den Verhandlungen zwischen Israel und der islamistischen Hamas eine unverzichtbare Rolle ein, hob Wadephul hervor. Er werde in der Hauptstadt Doha mit seinem Kollegen Mohammed bin Abdulrahman al-Thani besprechen, wie die Hamas dazu gebracht werden könne, den Worten Taten folgen zu lassen, alle Geiseln unverzüglich freizulassen.

Zugleich müssten die Kämpfe in Gaza aufhören, damit endlich ausreichend humanitäre Hilfe zu den Menschen gelange.

In Tel Aviv sind erneut Tausende auf die Straße gegangen, um für die Freilassung der verbliebenen Geiseln zu protestieren. Sie hoffen auf eine schnelle Einigung mit der Hamas. 05.10.2025 | 0:13 min

Wadephul: Deutschland wird sich "entscheidend engagieren"

Wadephul stellte die Partner auf einen langwierigen Prozess ein. Sicherheit in Israel und im Gazastreifen, eine Stabilisierung in der Region, eine Perspektive für die Palästinenser und schließlich die Normalisierung aller Staaten in ihren Beziehungen mit Israel - "all das wird einen sehr langen Atem erfordern".

Deutschland werde sich "entscheidend engagieren. Als Partner für humanitäre Hilfe, Stabilisierung und im Wiederaufbau werden wir konkrete Angebote machen". Um welche Angebote es sich genau handelt, sagte er nicht.