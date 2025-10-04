Trumps Gaza-Plan: Israel und Hamas lassen viele Fragen noch offen

US-Präsident Trump sieht ein Ende des Gaza-Krieges ganz nah. Israels Regierung und die Terrororganisation Hamas signalisieren Bereitschaft - lassen aber wichtige Fragen offen.

Die Hamas hat dem Friedensplan von US-Präsident Trump in vielen, aber nicht in allen Punkten zugestimmt. Ob das dennoch der Durchbruch ist, bewertet ZDF-Korrespondentin Alica Jung. 04.10.2025 | 0:56 min

"Das ist ein großer Tag", sagt US-Präsident Donald Trump in einem aufgezeichneten Statement aus dem Oval Office, nachdem die Terrororganisation Hamas meldet, sie wolle alle israelischen Geiseln freilassen. Beispiellos sei dieser Tag, sagt Trump weiter, man stünde kurz vor einem Ende des Krieges in Gaza.

Trump setzt Hamas Ultimatum

Er verspricht nichts weniger als einen Friedensschluss im Nahen Osten. Nur wenige Stunden zuvor hatte der US-Präsident der Hamas ein Ultimatum gesetzt, seinem 20-Punkte-Plan für ein Kriegsende bis Sonntagabend zuzustimmen, sonst werde "die Hölle über Hamas losbrechen".

Die Hamas hat dem Friedensplan von US-Präsident Trump in Teilen zugestimmt. Sie erklärte sich bereit, alle israelischen Geiseln freizulassen. Andere Aspekte müssten aber noch verhandelt werden. 04.10.2025 | 0:32 min

Der Tag, viel mehr der Abend, den der US-Präsident für seine Bekanntmachung wählt, ist ein Schabbat. Der wöchentliche jüdische Ruhetag, der religiösen Menschen jegliche Arbeit verbietet. So hört man aus Israel erst einmal - nichts.

Wurde Israel von Trump-Reaktion überrascht?

Die Vermutung liegt nahe, dass die israelische Regierung von der unmittelbaren Reaktion des amerikanischen Präsidenten auf die Hamas überrascht wurde. Dass es ihr nicht möglich war, sich mit dem US-Präsidenten zu koordinieren. Überrascht davon, dass Trump ein sofortiges Ende der Kämpfe forderte.

Mit einem 20-Punkte-Plan will US-Präsident Trump den fast zwei Jahre währenden Konflikt im Gazastreifen beenden. Das sind die zentralen Punkte. 30.09.2025 | 1:22 min

Erst mitten in der Nacht kommt ein knappes Statement aus dem Büro des israelischen Regierungschefs Benjamin Netanjahu, man werde uneingeschränkt mit dem US-Präsidenten zusammenarbeiten, um den Krieg "im Einklang mit den von Israel festgelegten Prinzipien zu beenden." Es lohnt sich beide Statements - von Israel und der Hamas - genau zu lesen und auch darauf zu achten, was nicht drinsteht.

Israel und Hamas sehen bestimmte Punkte anders

Wenn Israel von den eigens "festgelegten Prinzipien" spricht, ist zum einen die israelische Forderung nach einer Entwaffnung der Hamas gemeint. Zum anderen verlangt Israel, dass Hamas künftig keinerlei Regierungsautorität im Gazastreifen hat und Israel seinerseits die Sicherheitskontrolle über den Gazastreifen behält.

Zum zweiten Jahrestag des mörderischen Hamas-Angriffs auf Israel blickt die auslandsjournal-Doku auf die zerstörerischen Folgen des Konfliktes für Israelis und Palästinenser. 02.10.2025 | 31:19 min

Das Statement, das Hamas zuvor vorgelegt hatte, beinhaltet keinerlei Aussage über die Abgabe ihrer Waffen. Zwar verspricht Hamas die Freilassung aller Geiseln, doch über Details zur Zukunft des Gazastreifens wolle man erst noch verhandeln. Die Freilassung der Geiseln sei zudem abhängig von "notwendigen Voraussetzungen", eine Formulierung, die nach Verzögerung klingt.

Israel und Hamas lassen Hintertüren offen

Nachdem das Weiße Haus den öffentlichen Druck erhöht hat, wollen beide Seiten ihre Bereitschaft signalisieren und lassen doch mehrere Hintertüren offen, ein Abkommen abermals scheitern zu lassen. Es ist ein Tag, an dem die Hoffnung zurückgekehrt ist, ein großer, beispielloser Tag ist es erst, wenn der Krieg in Gaza endet und die israelischen Geiseln zurückkehren.