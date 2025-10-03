Donald Trump setzt neue Frist für Hamas - "Letzte Chance"

US-Präsident Donald Trump erhöht den Druck auf die Hamas, seine Friedensplan zuzustimmen. Die gesetzte Frist verlängerte er bis Sonntagnacht. Dies sei die "letzte Chance".

Sollte keine Einigung erzielt werden, werde für die Hamas die "Hölle ausbrechen", so Trump. Quelle: AFP

US-Präsident Donald Trump setzt der islamistischen Hamas nach eigenen Angaben eine "letzte" Frist für eine Zustimmung zu seinem Friedensabkommen im Gaza-Krieg.

Bis Sonntagabend um 18 Uhr (Ortszeit Washington, 0 Uhr MESZ Montag) müsse eine Einigung mit der Hamas erzielt werden, schrieb er auf der Plattform Truth Social. Alle Länder hätten unterschrieben, betonte Trump.

Mit einem 20-Punkte-Plan will US-Präsident Trump den fast zwei Jahre währenden Konflikt im Gazastreifen beenden. Das sind die zentralen Punkte. 30.09.2025 | 1:22 min

Trump droht mit "Hölle" für Hamas

"Wenn diese LETZTE-CHANCE-Einigung nicht genutzt wird, wird die HÖLLE für die Hamas ausbrechen, wie es noch niemand zuvor gesehen hat", schrieb er und fügte warnend komplett in Großbuchstaben hinzu: "Im Nahen Osten wird es Frieden geben, so oder so."

Am Dienstag hatte Trump der Terrororganisation "etwa drei oder vier Tage Zeit" gegeben, um auf seinen Plan zu reagieren. Am Tag zuvor hatte er bei einem Treffen mit Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Washington einen 20-Punkte-Plan vorgestellt.

Netanjahu stimmte diesem nach eigenen Angaben zu. International war das Vorhaben - auch bei arabischen und muslimischen Vertretern - auf positive Resonanz gestoßen.

Die EU und Bundeskanzler Merz unterstützen den neuen Gaza-Plan. Er sei die beste Friedenschance seit Kriegsbeginn. Israel hat zugestimmt - eine Antwort der Hamas steht noch aus. 30.09.2025 | 2:23 min

Hamas bisher bedeckt,will Vorschlag prüfen

Die Hamas teilte daraufhin mit, man prüfe den Vorschlag sorgfältig. Beobachter rechneten mit möglichen Nachforderungen oder Einschränkungen.

Der Sender i24news berichtete allerdings, aus Israels Sicht gebe es keinen Spielraum - die Hamas könne den Plan nur annehmen oder ablehnen.

Trump droht mit Ausschaltung von Hamas-Mitgliedern

Trump betonte in seinem Post am Freitag, dass die meisten Hamas-Mitglieder eingekesselt seien und suggerierte, er müsse nur seine Zustimmung geben, damit sie ausgeschaltet würden.

Und was den Rest betrifft: Wir wissen, wo und wer Sie sind, und Sie werden gejagt und getötet. „ Donald Trump, US-Präsident

Das Abkommen sei ein Weg für die verbleibenden Kämpfer, mit dem Leben davonzukommen.

Trumps Friedensplan für Gaza erhält internationale Zustimmung - auch von den arabischen Staaten. 30.09.2025 | 1:40 min

Trump forderte zudem alle "unschuldigen Palästinenser" auf, sich in "sicherere Teile Gazas" zu begeben. Angaben dazu, wohin genau, machte er nicht. Zudem verlangte er erneut die Freilassung aller Geiseln.

