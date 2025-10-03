Donald Trump setzt neue Frist für Hamas - "Letzte Chance"

Zustimmung zu Gaza-Friedensplan:"Letzte Chance": Trump setzt Hamas neue Frist
US-Präsident Donald Trump erhöht den Druck auf die Hamas, seine Friedensplan zuzustimmen. Die gesetzte Frist verlängerte er bis Sonntagnacht. Dies sei die "letzte Chance".
US-Präsident Donald Trump setzt der islamistischen Hamas nach eigenen Angaben eine "letzte" Frist für eine Zustimmung zu seinem Friedensabkommen im Gaza-Krieg.
Bis Sonntagabend um 18 Uhr (Ortszeit Washington, 0 Uhr MESZ Montag) müsse eine Einigung mit der Hamas erzielt werden, schrieb er auf der Plattform Truth Social. Alle Länder hätten unterschrieben, betonte Trump.
Trump droht mit "Hölle" für Hamas
"Wenn diese LETZTE-CHANCE-Einigung nicht genutzt wird, wird die HÖLLE für die Hamas ausbrechen, wie es noch niemand zuvor gesehen hat", schrieb er und fügte warnend komplett in Großbuchstaben hinzu: "Im Nahen Osten wird es Frieden geben, so oder so."
Am Dienstag hatte Trump der Terrororganisation "etwa drei oder vier Tage Zeit" gegeben, um auf seinen Plan zu reagieren. Am Tag zuvor hatte er bei einem Treffen mit Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu in Washington einen 20-Punkte-Plan vorgestellt.
Netanjahu stimmte diesem nach eigenen Angaben zu. International war das Vorhaben - auch bei arabischen und muslimischen Vertretern - auf positive Resonanz gestoßen.
Hamas bisher bedeckt,will Vorschlag prüfen
Die Hamas teilte daraufhin mit, man prüfe den Vorschlag sorgfältig. Beobachter rechneten mit möglichen Nachforderungen oder Einschränkungen.
Der Sender i24news berichtete allerdings, aus Israels Sicht gebe es keinen Spielraum - die Hamas könne den Plan nur annehmen oder ablehnen.
Trump droht mit Ausschaltung von Hamas-Mitgliedern
Trump betonte in seinem Post am Freitag, dass die meisten Hamas-Mitglieder eingekesselt seien und suggerierte, er müsse nur seine Zustimmung geben, damit sie ausgeschaltet würden.
Das Abkommen sei ein Weg für die verbleibenden Kämpfer, mit dem Leben davonzukommen.
Trump forderte zudem alle "unschuldigen Palästinenser" auf, sich in "sicherere Teile Gazas" zu begeben. Angaben dazu, wohin genau, machte er nicht. Zudem verlangte er erneut die Freilassung aller Geiseln.