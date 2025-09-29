USA legen 20-Punkte-Plan für Gaza vor

Die USA haben einen 20-Punkte-Plan für ein Ende des Gaza-Krieges vorgelegt. Israels Ministerpräsident Netanjahu stimmte dem Papier zu - und drohte in Richtung Hamas, selbiges zu tun.

Trump und Netanjahu stellen 20-Punkte-Plan im Weißen Haus vor Quelle: epa

Das Weiße Haus hat einen neuen Plan für ein Ende des Krieges im Gazastreifen und die zukünftige Verwaltung des Palästinensergebiets vorgelegt. US-Präsident Donald Trump verkündete bei der Vorstellung des Plans, man sei "sehr nahe" daran, damit Frieden im Nahen Osten zu erreichen. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu stimmte dem Plan zu.

Das sieht Trumps 20-Punkte-Plan vor

Demnach sollen innerhalb von 72 Stunden nach Zustimmung der Hamas alle Geiseln freikommen, im Gegenzug soll Israel Hunderte Gefangene freilassen und seine Armee schrittweise zurückziehen. Gaza soll demnach zu einer entmilitarisierten, terrorfreien Zone werden, die Hamas auf jede Rolle in der Verwaltung verzichten.

Sobald alle Geiseln zurückgegeben seien, werde den Hamas-Mitgliedern, "die sich zu friedlicher Koexistenz und zur Abgabe ihrer Waffen verpflichten", Amnestie gewährt, heißt es in dem Papier.

U-Präsident Trump empfängt heute den israelischen Premier Netanjahu im Weißen Haus. Beide wollen über ein Ende des Gaza-Kriegs sprechen.

Der Gazastreifen selbst soll dann vorübergehend von einem technokratischen Komitee verwaltet werden, bis die Palästinensische Autonomiebehörde Reformen abgeschlossen habe.

Bei der internationalen Stabilisierungstruppe, von Trump als "Board of Peace" bezeichnet, werde auch der ehemalige britische Premierminister Tony Blair mitwirken.

Trump will Gaza-Gremium vorsitzen

Den Vorsitz dieses Gremiums wolle Trump selbst übernehmen, erklärte der Präsident bei der gemeinsamen Pressekonferenz mit Netanjahu. Zwar habe er "sehr viel zu tun", doch sei es auf Wunsch arabischer und israelischer Führungspersönlichkeiten wichtig, dass er diese Rolle übernehme, sagte Trump.

Die Lage sei katastrophal, berichtet Notfallpflegerin Katja Storck von "Ärzte ohne Grenzen" aus dem Gazastreifen. Es gebe keine stabile Infrastruktur, um Patienten zu versorgen.

Laut dem Plan soll zudem niemand der Bewohner des Gazastreifens dazu gezwungen werden, Gaza zu verlassen. Man würde die Menschen "ermutigen" zu bleiben und Gaza wieder aufzubauen, heißt es in dem Plan.

Zudem heißt es, ein Wirtschaftsentwicklungsplan werde durch eine Expertengruppe erstellt, "die bereits zur Entstehung einiger florierender moderner, wundervoller Städte im Nahen Osten" beigetragen habe.

Netanjahu stimmt Plan zu - und droht Hamas

"Ich unterstütze Ihren Plan, den Krieg in Gaza zu beenden", verkündete Israels Ministerpräsident Netanjahu vor Pressevertretern im Weißen Haus. Sollte sich die radikalislamische Hamas allerdings dem Plan verweigern, werde Israel den "Job beenden", fügte der Regierungschef mit Blick auf den israelischen Militäreinsatz in dem Küstenstreifen hinzu.

Die radikal-islamische Hamas teilte zunächst nur mit, man habe den Vorschlag bislang nicht in schriftlicher Form vorliegen. Trump zeigte sich optimistisch, dass sie zustimmen werde. Sollte die Hamas den Vorschlag jedoch ablehnen, habe Israel seine volle Unterstützung, sie zu zerstören, sagte Trump.

Es gebe die "Gefahr einer militärischen Eskalation" in Iran, zumal die Aussagen Israels widersprüchlich seien, ob das Uran vernichtet worden sei oder nicht, so Daniel Gerlach, Nahost-Experte.

UN: Stehen für Unterstützung bereit

Die Vereinten Nationen teilten mit, sie stünden zur Unterstützung bereit. "Wir begrüßen alle Vermittlungsbemühungen und die Vereinten Nationen stehen zur Unterstützung bereit, inklusive der Bereitstellung von humanitärer Hilfe", sagte ein UN-Sprecher vor in New York auf eine Frage nach dem Trump-Plan. Man sei mit "unterschiedlichen Beteiligten zu verschiedenen Friedensbemühungen in Kontakt".