Gaza-Plan: Trump erhöht Druck - Hamas und Israel in Kairo

Nachdem die Terrororganisation Hamas dem US-Friedensplan zugestimmt hat, schickt sie nun Delegierte nach Kairo. Auch Israel wird erwartet. Donald Trump macht beiden Seiten Druck.

Die Terrororganisation Hamas hat Trumps Friedensplan in Teilen zugestimmt: Sie will die Geiseln freilassen. Israel soll den Beschuss stoppen. ZDFheute live ordnet ein. 04.10.2025 | 33:32 min

Die islamistische Terrororganisation Hamas will offenbar - laut Quellen in ihrem Umfeld - schon am Abend eine Delegation in die ägyptische Hauptstadt Kairo zu Gesprächen über den Friedensplan von US-Präsident Donald Trump schicken.

Dieser hatte zuvor die Hamas-Terroristen zu einer raschen Umsetzung seines Plans für ein Ende des Gaza-Krieges gedrängt. Andernfalls sei "alles hinfällig", schrieb Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social. Er werde keine Verzögerung dulden und nicht akzeptieren, dass vom Gazastreifen wieder eine Bedrohung ausgehe. "Lasst uns das schnell erledigen, SCHNELL", hieß es in dem Beitrag weiter.

Auch Israel unterwegs nach Ägypten

Der israelische Sender Kan berichtete unter Berufung auf Verhandlungskreise, ein israelisches Verhandlungsteam werde binnen eines Tages ebenfalls nach Ägypten abreisen. Der israelische Sender Channel 12 erklärte, die Gespräche sollten am Sonntag beginnen.

Trump habe die Macht, erfolgreich Druck auf beide Kriegsparteien auszuüben, so Nahost-Experte Busse. Um einen Frieden zu vermitteln, brauche der US-Präsident „einen langen Atem“. 04.10.2025 | 14:14 min

Der US-Präsident hatte - nach der Teilzustimmung der Hamas - Israel seinerseits aufgerufen, die Bombardierungen im Gazastreifen sofort einzustellen, um die Freilassung der Geiseln zu ermöglichen. Nach Informationen aus dem abgeriegelten Küstengebiet griff Israel jedoch auch am Samstag weiter an.

Verhandlungen über Geiselfreilassung in Kairo

Die Gespräche am Sonntag und Montag würden in der ägyptischen Hauptstadt Kairo stattfinden, berichtete die dem ägyptischen Geheimdienst nahestehende TV-Sendergruppe Al-Kahera News. Dabei solle es um eine Freilassung der israelischen Geiseln im Austausch gegen eine Freilassung palästinensischer Häftlinge gehen.

Die islamistische Palästinenserorganisation Hamas hat Teile des Plans von US-Präsident Trump für eine Beendigung des Gaza-Kriegs akzeptiert - dieser begrüßt die Entscheidung. 04.10.2025 | 33:32 min

Der US-Präsident schickte seinen Schwiegersohn Jared Kushner und seinen Nahost-Sondergesandten Steve Witkoff zu Gesprächen über eine Freilassung der Geiseln nach Ägypten. Er warnte zudem die Hamas, auf Zeit zu spielen: "Die Hamas muss sich schnell bewegen, sonst ist alles möglich", schrieb Trump auf seiner Onlineplattform Truth Social. "Ich werde keine Verzögerung tolerieren."