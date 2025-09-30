Nahost-Experte Gerlach skeptisch:Warum Trumps Gaza-Plan keine Zwei-Staaten-Lösung ist
Mit 20 Punkten will Trump den Gaza-Krieg beenden. Nahost-Experte Gerlach bleibt skeptisch - und verweist auf die Diskrepanz zwischen Trumps großen Worten und Netanjahus Agenda.
Mit großem Pathos hat Donald Trump seinen 20-Punkte-Plan für den Gazastreifen vorgestellt. Der US-Präsident, bekannt für seine Superlative, sprach von einem der "größten Tage der Zivilisation" - in der Hoffnung, den Krieg zu beenden und eine Nachkriegsordnung für das Palästinensergebiet zu schaffen.
Nahost-Experte Daniel Gerlach ist weitaus skeptischer. Einen Beitrag zur Zwei-Staaten-Lösung, die viele Beobachter als Grundlage für dauerhaften Frieden in der Region sehen, leiste der Plan nicht, erklärte er im ZDF heute journal update.
Kein klares Bekenntnis zur Zwei-Staaten-Lösung
Tatsächlich erwähnt das Papier die Gründung eines palästinensischen Staates nur am Rande. In Punkt 19 ist die Rede davon, dass unter anderem nach einer Reformierung der Palästinensischen Autonomiebehörde, "die Voraussetzungen für [...] Staatsgründung der Palästinenser endlich gegeben sein könnten".
Und selbst wenn der Palästinensischen Autonomiebehörde in anderen Teilen des Papiers langfristig eine Führungsrolle im Gazastreifen zugedacht wird - ein klares Bekenntnis zur Zwei-Staaten-Lösung klingt anders. Auch auf das Drängen mehrerer arabischer Staaten hin hätten die USA keine eindeutigere Position erkennen lassen, so Gerlach.
Diskrepanz zwischen Trumps Plan und Netanjahus Worten
Der Nahost-Experte fühlt sich zudem an frühere Auftritte Trumps erinnert: "Ich habe mich persönlich erinnert gefühlt an eine Pressekonferenz, die Trump mit Netanjahu 2020 im Januar gegeben hat", sagt Gerlach. Damals habe Trump große Worte gefunden, während Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu eine ganz andere Botschaft setzte.
Auch diesmal sieht Gerlach eine deutliche Diskrepanz zwischen Trumps Ankündigungen und den Aussagen des israelischen Ministerpräsidenten. Dieser habe in der gemeinsamen Pressekonferenz "ziemlich deutlich gemacht, dass Israel die volle militärische Kontrolle über den Gazastreifen behalten wird - und zwar nicht befristet, sondern langfristig". Auch die Palästinensischen Autonomiebehörde solle nach Netanjahus Worten keine Führungsrolle in Gaza übernehmen.
Gerlach: Netanjahu macht, was er will
Dem Muster unterliegt offenbar Kalkül: Netanjahu gebe Trump das Gefühl, umzusetzen, was er verlange.
Als zentrale Schwäche sieht er die fehlende Konkretisierung des Plans. "Abgesehen von einer vagen Frist von 72 Stunden, innerhalb derer die Geiseln freigelassen werden sollen, gibt es keine Sequenzierung der Ereignisse." Die offenen Formulierungen ließen Netanjahu und auch der Hamas zudem Möglichkeiten, "das Spiel zu spielen, was sie bisher gespielt haben".
Hamas hat Plan noch nicht zugestimmt
Frieden sei damit allenfalls in Reichweite. "Etwas wahrscheinlicher ja, aber viel Optimismus kann ich hier leider nicht versprühen."
Hinzu kommt: Noch ist der Plan nur ein Plan - die Hamas hat ihm bisher nicht zugestimmt.
Die Vereinten Nationen fordern eine Zwei-Staaten-Lösung für Israel und die Palästinenser auf Grundlage der Grenzen von 1967. Sie sieht eine friedliche Ko-Existenz eines unabhängigen israelischen und eines palästinensischen Staats vor, der sich in den Grenzen von 1967 gründet.
Entscheidend sei nun, so Gerlach, dass andere Akteure Verantwortung übernehmen: "Da müssen die Europäer und die Araber sehr viel dafür tun." Viele europäische Staaten - darunter Deutschland und Frankreich - und auch die Palästinensischen Autonomiebehörde haben Trumps Vorstoß begrüßt.
