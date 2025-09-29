Treffen mit Trump: Netanjahu entschuldigt sich für Katar-Angriff

Benjamin Netanjahu hat sich laut Angaben des Weißen Hauses für den Angriff in Katar im September entschuldigt. Ein solcher Angriff werde in Zukunft nicht mehr ausgeführt.

Im Weißen Haus sollen der israelische Premierminister und US-Präsident Trump mit dem katarischen Regierungschef telefoniert haben. Quelle: action press

Der israelische Regierungschef Benjamin Netanjahu hat Katar nach Angaben des Weißen Hauses um Entschuldigung für den Luftangriff von Anfang September gebeten.

Bei seinem Besuch im Weißen Haus am Montag habe Netanjahu gemeinsam mit US-Präsident Donald Trump mit dem katarischen Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman al-Thani telefoniert, erklärte das Weiße Haus in Washington.

Weißes Haus: Netanjahu bedauert Verletzung der katarischen Souveränität

Netanjahu habe sein "tiefes Bedauern" darüber bekundet, dass Israel die katarische Souveränität verletzt habe und bei dem Raketenangriff auf Hamas-Ziele unbeabsichtigt ein katarischer Soldat getötet worden sei, hieß es in der Erklärung. Netanjahu habe bekräftigt, "dass Israel einen solchen Angriff in Zukunft nicht erneut ausführen wird". Das bestätigte auch Netanjahus Büro.

Bessere Kommunikation und Koordination vereinbart

Auf Vorschlag Trumps einigten sich Israel und Katar demnach mit den USA auf einen trilateralen Mechanismus, "um die Koordination zu verbessern, die Kommunikation zu stärken, gegenseitige Beschwerden zu lösen und gemeinsame Bemühungen zur Abwehr von Bedrohungen zu intensivieren".

Katar wichtiger Verbündeter der USA und Vermittler im Gaza-Krieg

Israel hatte vor rund drei Wochen erstmals einen Angriff im Golfemirat Katar durchgeführt, um dort laut eigenen Angaben die Führungsspitze der Hamas zu treffen.

Der Angriff hatte nicht nur in Katar selbst, sondern auch in anderen arabischen Ländern für Empörung gesorgt. Ägypten etwa bezeichnete den Angriff als unverantwortlich und inakzeptabel. Auch von der US-Regierung kam deutliche Kritik.

Katar spielt neben Ägypten und den USA eine wichtige Rolle als Vermittler bei den indirekten Gesprächen zwischen Israel und der Hamas über eine Waffenruhe im Gaza-Krieg und die Freilassung der von der Hamas gehaltenen Geiseln.

