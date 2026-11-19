Brajan Gruda
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Der Fußballer Brajan Gruda ist ein deutscher Nationalspieler unter Bundestrainer Jürgen Klopp. Er steht als Leihspieler bei RB Leipzig unter Vertrag.
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Biografie
Brajan Gruda wurde 2004 in Speyer geboren. Er wurde in den Nachwuchsleistungszentrum des Karlsruher SC und des FSV Mainz 05 ausgebildet und debütierte 2023 für die Mainzer in der Bundesliga. 2024 wechselte er zum englischen Premier-League-Klub Brighton & Hove Albion. Seit Februar 2026 spielt er auf Leihbasis für RB Leipzig.
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