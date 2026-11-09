Leipziger Brajan Gruda nach Klopp-Nominierung beflügelt

Leipziger glänzt gegen Augsburg : Brajan Gruda nach Klopp-Nominierung beflügelt

09.11.2026 | 13:49 |

Brajan Gruda zaubert bei RB Leipzigs Kantersieg gegen den FC Augsburg. In dieser Form ist der Dribbelkünstler auch für Jürgen Klopp wertvoll.