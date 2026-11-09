Leipziger Brajan Gruda nach Klopp-Nominierung beflügelt

Leipziger glänzt gegen Augsburg:Brajan Gruda nach Klopp-Nominierung beflügelt
|
Brajan Gruda zaubert bei RB Leipzigs Kantersieg gegen den FC Augsburg. In dieser Form ist der Dribbelkünstler auch für Jürgen Klopp wertvoll.
Lassen Sie sich Beiträge von ZDFheute bevorzugt bei Google anzeigenJetzt aktivierenMehr erfahren
Thema
Sportnachrichten
Breisgauer wieder auf Platz drei :SC Freiburg setzt Siegesserie fort: Heimsieg gegen Union
mit Video7:57
Viertelfinale weiterhin möglich :Eishockey-WM: DEB-Frauen verlieren gegen Angstgegner USA
mit Video0:35
Paderborns Leih-Torwart im sportstudio :Noll über Rückkehr nach Hoffenheim: "Nur wenn ich spiele"
mit Video14:21