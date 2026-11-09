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Leipziger Brajan Gruda nach Klopp-Nominierung beflügelt

Leipziger glänzt gegen Augsburg:Brajan Gruda nach Klopp-Nominierung beflügelt

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Brajan Gruda zaubert bei RB Leipzigs Kantersieg gegen den FC Augsburg. In dieser Form ist der Dribbelkünstler auch für Jürgen Klopp wertvoll.

Brajan Gruda

Brajan Gruda zaubert bei RB Leipzigs Kantersieg gegen den FC Augsburg. In dieser Form ist der Dribbelkünstler auch für Jürgen Klopp wertvoll.

09.11.2026 | 0:21 min

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