RB Leipzig hat sich im Rennen um das Weiterkommen in der Champions League mit einem hart erkämpften Pflichtsieg zurückgemeldet. Die Mannschaft von Trainer Martin Demichelis gewann gegen den RC Lens mit 3:1 (2:0) und bejubelte trotz eines Leistungseinbruchs nach der Pause den zweiten Erfolg der laufenden Königsklassen-Saison.