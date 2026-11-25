Champions League:Leipzig holt Pflichtsieg gegen Lens
von Andreas Kürten
RB Leipzig darf weiter vom Weiterkommen in der Champions League träumen. Gegen RC Lens geriet Leipzig zwar zwischenzeitlich ins Straucheln, setzte sich aber am Ende mit 3:1 durch.
RB Leipzig hat sich im Rennen um das Weiterkommen in der Champions League mit einem hart erkämpften Pflichtsieg zurückgemeldet. Die Mannschaft von Trainer Martin Demichelis gewann gegen den RC Lens mit 3:1 (2:0) und bejubelte trotz eines Leistungseinbruchs nach der Pause den zweiten Erfolg der laufenden Königsklassen-Saison.
Nusa mit Doppelpack für Leipzig
Die Franzosen mussten drei Wochen nach dem 1:9-Debakel gegen Como einen weiteren Rückschlag einstecken. Kapitän David Raum (6.) und Flügelspieler Antonio Nusa (9., 90.+4) brachten Leipzig per Doppelschlag früh auf die Siegerstraße. Matthieu Udol (59.) verkürzte für Lens.
Die Aufstellungen:
RB Leipzig: Vandevoordt - Baku, W. Orban, Esteve (68. Seiwald), Raum - El Aynaoui, Reitz (64. Banzuzi) - Gruda (64. Romulo), Baumgartner (64. Nkunku), Nusa - Gomis (90.+2 A. Maksimovic).
Trainer: Martin Demichelis
RC Lens: Risser - Ganiou, Baidoo, Todibo - Abdulhamid (73. Skóras), Haidara (85. A. Bulatovic), Titraoui, Udol - Sima (64. Mesloub), Sotoca (64. Kadile) - Thauvin.
Trainer: Didier Digard
Schiedsrichter: Ivan Kruzliak (Slowakei)
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