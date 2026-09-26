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Mbappé verletzt: Frankreichs Star fällt mit Kapselverletzung aus

Verletzt im Spiel gegen die Türkei:Frankreich-Star Mbappé fällt mit Kapselverletzung aus

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Frankreichs Star Kylian Mbappé hat sich im Spiel gegen die Türkei ernsthafter verletzt. Wie lange genau er ausfällt, ist noch unklar.

Hält sich mit schmerzverzerrtem Gesicht im Spiel gegen die Türkei sein Knie: Kylian Mbappé

Hat sich gegen die Türkei wohl schwerer verletzt: Superstar Kylian Mbappé

Quelle: IMAGO/ZUMA Press

In die Freude über das siegreiche Debüt als französischer Fußball-Nationaltrainer mischten sich bei Zinédine Zidane die Sorgen um seinen Kapitän und Superstar. Nach seinem Tor zum 1:0-Endstand auswärts in der Nations League gegen die Türkei musste Kylian Mbappé verletzt vom Platz.

Nations League: Türkei - Frankreich

Zinedine Zidane glückt der Einstand als Nationaltrainer Frankreichs. In der Türkei holen die Franzosen einen knappen Sieg - mit einem Wermutstropfen.

26.09.2026 | 2:59 min

Eine genaue Untersuchung ergab eine Kapselverletzung im Knie, teilte Mbappés Verein Real Madrid mit. Laut spanischen Medien muss der Stürmer zehn bis zwölf Tage pausieren.

Heimdebüt für Zidane ohne den Kapitän

Die Miene des Torjägers von Real Madrid war schon bei seiner Auswechslung alles andere als zuversichtlich gewesen. Und auch Zidane klang nicht hoffnungsvoll: "Es sieht nicht gut aus, nein, es sieht nicht gut aus." Die Befürchtungen bewahrheiteten sich nun.

Mbappé war unmittelbar nach dem Spiel zur Behandlung nach Madrid zurückgekehrt. Er wird Frankreich daher in den kommenden Partien am Montag auswärts gegen Belgien sowie in Paris bei Zidanes Heimdebüt gegen Italien am 2. Oktober sowie drei Tage später wieder gegen Belgien fehlen.

TV-Kameramann beim Fußballspiel

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Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete das ZDF am 26.09.2026 um 00:00 Uhr in dem Beitrag: "Frankreich siegt bei Zidanes Trainer-Einstand".
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