Frankreichs Star Kylian Mbappé hat sich im Spiel gegen die Türkei ernsthafter verletzt. Wie lange genau er ausfällt, ist noch unklar.

Hat sich gegen die Türkei wohl schwerer verletzt: Superstar Kylian Mbappé Quelle: IMAGO/ZUMA Press

In die Freude über das siegreiche Debüt als französischer Fußball-Nationaltrainer mischten sich bei Zinédine Zidane die Sorgen um seinen Kapitän und Superstar. Nach seinem Tor zum 1:0-Endstand auswärts in der Nations League gegen die Türkei musste Kylian Mbappé verletzt vom Platz.

Zinedine Zidane glückt der Einstand als Nationaltrainer Frankreichs. In der Türkei holen die Franzosen einen knappen Sieg - mit einem Wermutstropfen. 26.09.2026 | 2:59 min

Eine genaue Untersuchung ergab eine Kapselverletzung im Knie, teilte Mbappés Verein Real Madrid mit. Laut spanischen Medien muss der Stürmer zehn bis zwölf Tage pausieren.

Heimdebüt für Zidane ohne den Kapitän

Die Miene des Torjägers von Real Madrid war schon bei seiner Auswechslung alles andere als zuversichtlich gewesen. Und auch Zidane klang nicht hoffnungsvoll: "Es sieht nicht gut aus, nein, es sieht nicht gut aus." Die Befürchtungen bewahrheiteten sich nun.

Mbappé war unmittelbar nach dem Spiel zur Behandlung nach Madrid zurückgekehrt. Er wird Frankreich daher in den kommenden Partien am Montag auswärts gegen Belgien sowie in Paris bei Zidanes Heimdebüt gegen Italien am 2. Oktober sowie drei Tage später wieder gegen Belgien fehlen.

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Quelle: dpa