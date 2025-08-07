Trotz Kanes Elfmeter-Panne: FCB beherrscht Tottenham beim Test

Der FC Bayern zeigt sich beim Testspiel gegen Tottenham Hotspur in Frühform. Trotz Elferpanne von Harry Kane gewann der Deutsche Meister klar mit 4:0.

Erster Elferfehlschuss seit 2022: Harry Kane rutscht gegen Tottenham aus Quelle: Imago

Der FC Bayern München ist zehn Tage vor dem Supercup gegen den VfB Stuttgart bereits in ansprechender Frühform. Bei der Startelf-Premiere von Neuzugang Luis Díaz gewannen die über weite Strecken überzeugenden Münchner den Härtetest gegen Europa-League-Sieger Tottenham Hotspur mit 4:0 (1:0).

Kane rutscht beim Elfmeter aus

Den ersten Treffer gegen seinen Ex-Klub erzielte Harry Kane (12.) - der Torjäger verschoss danach aber erstmals seit der WM 2022 wieder einen Elfmeter. Leon Goretzka, Kingsley Coman, Kane und mehrfach der starke Michael Olise vergaben weitere Großchancen für die in der ersten Halbzeit druckvollen und oft gut kombinierenden Münchner.

Nach der Pause erhöhte Coman sehenswert (61.), Lennart Karl tat es ihm wenig später gleich und setzte noch einen drauf (75.). Auch Jonah Kusi-Asare (80.) war noch erfolgreich.

Startformation schon bestens abgestimmt

Abgesehen vom Ergebnis: Die Aufstellung der Münchner in der ersten Halbzeit lässt Rückschlüsse auf die künftige Stammformation zu. Im Angriff übernahm Olise die zentrale Rolle des derzeit verletzten Jamal Musiala, Kingsley Coman besetzte den rechten Flügel. Die Abwehr vor Torwart Neuer bildeten Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah und Josip Stanisic.

Nicht zuletzt das Zusammenspiel zwischen dem starken Olise und Kane funktionierte gut - unter anderem beim Führungstreffer. Kurz darauf geschah Erstaunliches: Nach einem Foul vom gerade erst zu den Spurs gewechselten João Palhinha an Stanisic im Strafraum schoss Kane den Elfmeter über das Tor (15.) - es war sein erster Fehlschuss nach zuvor 30 Treffern vom Punkt.

Zweiter Testspielsieg in einer Woche für den FCB

In der zweiten Hälfte kombinierten die Bayern weiter stark. Dann erkämpfte sich Laimer den Ball, Coman schlenzte ihn nach dessen Zuspiel halbhoch ins linke Tor. Kurz darauf ließ Kane das 3:0 liegen (66.). Trainer Vincent Kompany tauschte eine Minute später fast sein gesamtes Team aus und brachte neun neue Spieler - nur Keeper Manuel Neuer und Díaz blieben auf dem Feld.

Karl nahm dann ebenfalls mit links Maß, Guglielmo Vicario war einmal mehr geschlagen. Ihr erstes von drei Testspielen hatten die Münchner fünf Tage zuvor nach zwei Treffern von Olise 2:1 gegen Olympique Lyon gewonnen.

Supercup: Erstes Pflichtspiel für den FCB am 16. August

Vor dem Supercup am 16. August beim Pokalsieger aus Stuttgart steht für die Münchner auch noch ein drittes Testspiel bei Grasshopper Zürich am kommenden Dienstag (12. August) auf dem Programm. Zum Auftakt der Bundesliga trifft der FC Bayern am 22. August zu Hause auf RB Leipzig.

