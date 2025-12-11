Sportstudio zeigt zwei Pokal-Viertelfinals

Bayer Leverkusen empfängt im Viertelfinale des DFB-Pokals den FC St. Pauli. Titelverteidiger Stuttgart trifft auf den Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel.

Das Viertelfinale im DFB-Pokal wurde ausgelost. Der FC Bayern München empfängt RB Leipzig. 11.12.2025 | 0:22 min

Mit der Partie Bayer Leverkusen gegen den FC St. Pauli fällt am 3. Februar 2026 der Startschuss für die Viertelfinal-Begegnungen des DFB-Pokals. Das Duell der Borussia-Bezwinger wird um 20:45 Uhr in der BayArena angepfiffen, das ZDFsportstudio überträgt bereits ab 20:15 Uhr.

Borussia Dortmund ist aus dem Pokal ausgeschieden. Im Achtelfinale scheitert der BVB an einer effizienten Werkself aus Leverkusen, der Maza den Weg in die nächste Runde ebnet. 02.12.2025 | 5:51 min

Treffen der Borussia-Bezwinger

Die Leverkusener hatten im Achtelfinale mit 1:0 auswärts gegen Borussia Dortmund gewonnen, St. Pauli konnte sich gegen die Borussia aus Mönchengladbach ebenfalls auf fremden Boden durchsetzen.

Der FC St. Pauli schwächelt in der Bundesliga, glänzt dafür aber im DFB-Pokal. Die Hamburger gewinnen bei Borussia Mönchengladbach und stehen im Viertelfinale. 02.12.2025 | 5:37 min

Die Viertelfinalpaarungen im DFB-Pokal 3. Februar 2026: Bayer Leverkusen - FC St. Pauli (20:45 Uhr)

4. Februar 2026: Holstein Kiel - VfB Stuttgart (20:45 Uhr)

10. Februar 2026: Hertha BSC - SC Freiburg (20:45 Uhr)

11. Februar 2026: FC Bayern München - RB Leipzig (20:45 Uhr)

Duelle der letzten beiden Pokalsieger im ZDF

Nachdem der DFB-Pokalsieger aus der Saison 2023/24 am Dienstag den Auftakt in das Viertelfinale absolviert hat, folgt am Mittwoch, den 4. Februar 2026 der Auftritt des Titelverteidigers in der Runde der letzten Acht. Der VfB Stuttgart ist auswärts beim Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel gefordert. Anpfiff der Partie ist ebenfalls um 20:45 Uhr, das ZDF überträgt wie am Tag zuvor bereits um 20:15 Uhr.

Der VfB Stuttgart beendet die Pokalsaison des VfL Bochum. Pechvogel des Abends ist Philipp Strompf, der dem VfB mit einem Eigentor und einem Platzverweis den Weg zum Sieg ebnet. 03.12.2025 | 5:48 min

Stuttgart bislang souverän, Kiel musste zittern

Der VfB hat das Achtelfinalduell mit dem VfL Bochum, dem anderen Bundesliga-Absteiger aus der Vorsaison neben den Kielern, souverän mit 2:0 für sich entschieden. Kiel hat das Viertelfinal-Ticket nach einem dramatischen Spiel gegen den Hamburger SV im Elfmeterschießen gelöst.

Von allen Viertelfinalspielen sind nach Abpfiff der Begegnungen Highlights auf sportstudio.de und auf ZDFheute abrufbar.

Im Duell der Nordklubs bringt erst das Elfmeterschießen die Entscheidung - zu Gunsten des Zweitligisten aus Kiel. Gegen den HSV avanciert Phil Harres dabei zum Mann des Abends. 03.12.2025 | 5:58 min

