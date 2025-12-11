Sportstudio zeigt zwei Pokal-Viertelfinals

DFB-Pokal:ZDF zeigt zwei Viertelfinal-Begegnungen live
Bayer Leverkusen empfängt im Viertelfinale des DFB-Pokals den FC St. Pauli. Titelverteidiger Stuttgart trifft auf den Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel.
Mit der Partie Bayer Leverkusen gegen den FC St. Pauli fällt am 3. Februar 2026 der Startschuss für die Viertelfinal-Begegnungen des DFB-Pokals. Das Duell der Borussia-Bezwinger wird um 20:45 Uhr in der BayArena angepfiffen, das ZDFsportstudio überträgt bereits ab 20:15 Uhr.
Treffen der Borussia-Bezwinger
Die Leverkusener hatten im Achtelfinale mit 1:0 auswärts gegen Borussia Dortmund gewonnen, St. Pauli konnte sich gegen die Borussia aus Mönchengladbach ebenfalls auf fremden Boden durchsetzen.
3. Februar 2026: Bayer Leverkusen - FC St. Pauli (20:45 Uhr)
4. Februar 2026: Holstein Kiel - VfB Stuttgart (20:45 Uhr)
10. Februar 2026: Hertha BSC - SC Freiburg (20:45 Uhr)
11. Februar 2026: FC Bayern München - RB Leipzig (20:45 Uhr)
Duelle der letzten beiden Pokalsieger im ZDF
Nachdem der DFB-Pokalsieger aus der Saison 2023/24 am Dienstag den Auftakt in das Viertelfinale absolviert hat, folgt am Mittwoch, den 4. Februar 2026 der Auftritt des Titelverteidigers in der Runde der letzten Acht. Der VfB Stuttgart ist auswärts beim Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel gefordert. Anpfiff der Partie ist ebenfalls um 20:45 Uhr, das ZDF überträgt wie am Tag zuvor bereits um 20:15 Uhr.
Stuttgart bislang souverän, Kiel musste zittern
Der VfB hat das Achtelfinalduell mit dem VfL Bochum, dem anderen Bundesliga-Absteiger aus der Vorsaison neben den Kielern, souverän mit 2:0 für sich entschieden. Kiel hat das Viertelfinal-Ticket nach einem dramatischen Spiel gegen den Hamburger SV im Elfmeterschießen gelöst.
Von allen Viertelfinalspielen sind nach Abpfiff der Begegnungen Highlights auf sportstudio.de und auf ZDFheute abrufbar.
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.