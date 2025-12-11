Auslosung des Viertelfinales:DFB-Pokal: Topspiel Bayern gegen Leipzig im Viertelfinale

Bundesliga :FC Bayern lässt beim VfB die Muskeln spielen
Video9:45
Das Viertelfinale im DFB-Pokal wurde ausgelost. Der FC Bayern München empfängt RB Leipzig.
Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.