Champions League: Real Madrid zu stark für Leipzig

Rasenballsport Leipzig hat die zweite Niederlage in der Champions League kassiert. Real Madrid erwies sich als zu stark für das Team von Trainer Martin Demichelis.

RB Leipzig hat im Gastspiel bei Real Madrid wenig zu bestellen gehabt. Der Bundesligist konnte die Höhe der Niederlage in Grenzen halten, zu mehr reichte es aber nicht. 21.10.2026 | 2:58 min

Rasenballsport Leipzig hat am dritten Spieltag der Champions League die zweite Niederlage kassiert. In Madrid unterlagen die Sachsen trotz einer zumindest in der ersten Hälfte engagierten Leistung Real mit 1:4 (0:1).

Treffer für die Königlichen erzielte Bernardo Silva kurz vor der Pause in der 44. Minute, nach dem Seitenwechsel legten Arda Güler (52.), Kylian Mbappé (83.) und der Ex-Leipziger Yan Diomande (87.) nach. Für die Rasenballer traf Tidiam Gomis in der 85. Minute. Am 4. November ist Manchester City in Leipzig zu Gast.

Nach zwei ärgerlichen Remis schießt sich der FC Bayern den Frust von der Seele. Beim Kantersieg gegen RB Leipzig glänzt vor allem Luis Diaz. Die Gäste zeigen ihr Auswärtsgesicht. 19.10.2026 | 14:50 min

Trainer Demichelis verändert Startelf

Vor dem Auftritt in der spanischen Hauptstadt hatte Demichelis von seinen Spielern gefordert, die 1:6-Pleite gegen den FC Bayern vom Wochenende zu vergessen. "Wir werden ein anderes Gesicht zeigen", kündigte der Argentinier an. Dafür veränderte er die Anfangsformation auf drei Positionen. Unter anderem kam Ridle Baku als Rechtsverteidiger für den gegen Bayern völlig überforderten Lukas Klostermann zum Einsatz.

Und der Coach sollte zunächst Recht behalten. Zu Beginn ließ RB gegen Mbappé und Co. kaum etwas zu und setzte selbst Nadelstiche nach vorne. Zwar zog Madrid in der Folge das Tempo an, doch Leipzig hielt stark dagegen - und hatte die erste Großchance: Mittelstürmer Romulo (28.) prüfte Real-Torwart Thibaut Courtois aus der Drehung. Die Gastgeber antworteten prompt mit einem Distanzschuss von Vinicius Jr. (29.), den RB-Keeper Maarten Vandevoordt abwehrte.

Italiens Mannschaft der Stunde war für RB Leipzig eine Nummer zu groß. Bei Como 1907, derzeit Vierter der Serie A, kassiert der Bundesligist ein bitteres 1:4. 10.09.2026 | 2:58 min

Real trifft in Leipzigs guter Phase

Die Leipziger waren nun mindestens ebenbürtig und zeigten sich weiter mutig. Kapitän David Raum filetierte mit einem tollen Tiefenpass die Real-Abwehr, doch der freie Christopher Nkunku (41.) scheiterte im Duell an Courtois. Mitten in dieser starken RB-Phase schlugen die Königlichen dann zu.

Einen Abschluss von Arda Güler parierte Vandevoordt mit den Füßen. Den frei zwischen seinen Beinen trudelnden Ball drückte Bernardo über die Linie. Kurz vor der Pause zwang Vini Jr. (45.+1) den Leipziger Schlussmann erneut zu einer Glanztat.

Erst ein Ballverlust von Yann Bisseck, dann ein missglücktes Dribbling von Inter-Torwart Josep Martinez: Beide Patzer nutzt Real Madrid zu Toren und gewinnt 2:1. 09.09.2026 | 2:58 min

Nach der Pause dreht Real auf

Nach der Halbzeit drehte Real langsam auf. Vandevoordt hielt einen Schuss aus spitzem Winkel von Madrids Kapitän Fede Valverde (48.). Leipzig hatte nun viel weniger Zugriff als im ersten Durchgang, schaffte kaum Entlastung - und wurde dafür bestraft. Jude Bellingham fand Mbappé am zweiten Pfosten, dessen Kopfballverlängerung Güler vollendete.

Nur drei Minuten später traf Mbappé das Außennetz. Real kontrollierte nun das Spiel und legte nach. Nach Leipzigs Ehrentreffer netzte Diomande, der in der 70. Minute eingewechselt worden war, zum sehenswerten Endstand ein.

Erster Sieg für RB Leipzig, erstes Tor in der Königsklasse für Brajan Gruda. Der Mittelfeldspieler ist gegen Eindhoven der beste Mann und besorgt folgerichtig auch den Siegtreffer. 14.10.2026 | 2:59 min

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