Manchester City hat sich im zweiten Spiel der Champions-League-Gruppenphase eine deutliche Niederlage gefangen. Zur Pause stand es schon 0:3.

Drei Tore vor der Halbzeit: ManCity unterliegt PSG klar

Manchester Citys Stürmer Erling Haaland reißt frustriert die Arme hoch, nachdem Paris Saint-Germain bereits in der 15. Minute auf 2:0 erhöht hat. Quelle: IMAGO / Action Plus

Manchester City hat im ersten Champions-League-Spiel seit dem Schuldspruch im beispiellosen Finanzskandals ein Debakel erlebt. Der englische Spitzenklub unterlag im eigenen Stadion dem Titelverteidiger Paris Saint-Germain mit 2:4 (0:2) und war weitgehend chancenlos. Auf der Tribüne verfolgte ManCitys Ex-Coach Pep Guardiola die deutliche Niederlage.

Désiré Doué (13.), Ousmane Dembélé (15.) und Vitinha (32.) sorgten bereits vor der Pause für ein komfortables Polster. Im zweiten Durchgang traf Erling Haaland (53., 75.) doppelt, eine Aufholjagd gelang aber nicht, weil Maghnes Akliouche (63.) für PSG zuschlug. Für Manchester endete damit eine lange Siegesserie: Die vergangenen acht Spiele hatte das Team gewonnen.

02.10.2026 | 1:39 min

Doué trifft früh zur PSG-Führung

Gegen Paris war Manchester aber von Beginn an unterlegen. Doué traf mit einem platzierten Flachschuss aus gut 20 Metern und überraschte den früheren PSG-Torhüter Gianluca Donnarumma. Dembélé erhöhte wenig später nach einem Konter. Dann traf auch Vitinha nach toller Hacken-Vorlage von Warren Zaire-Emery.

Manchester mühte sich zwar um eine Antwort, hatte aber große Probleme, sich Chancen zu erspielen. Paris verteidigte konzentriert und spielte dann mit hohem Tempo nach vorne. Nach der Pause drängte Manchester nochmals, nach Haalands Tor schienen die Gastgeber dem zweiten Treffer nah. Doch Akliouche düpierte Donnarumma, der bei dem Distanzschuss sehr unglücklich aussah.

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ManCity war Ende September im Finanzskandal offiziell schuldig gesprochen worden. Der Klub legte mittlerweile Berufung ein und weist jegliches Fehlverhalten von sich. Im ersten Ligaspiel nach der Länderspielpause hatte ManCity souverän beim FC Liverpool (3:0) gewonnen.

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Quelle: SID, dpa