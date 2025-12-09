Wenig spricht dafür, dass der kriselnde Bundesligist Eintracht Frankfurt in der Champions League im wiedereröffneten Camp Nou beim FC Barcelona einen Coup wie 2022 landet.

Fans von Eintracht Frankfurt feiern den Sieg im Europa-League-Viertelfinale gegen den FC Barcelona im Camp Nou in Barcelona am 14. April 2022. So ein Coup dürfte den Hessen am Dienstag nicht gelingen. Quelle: ddp

Es könnte eine zweifelhafte Ehre sein: Dass Eintracht Frankfurt als erster internationaler Gegner für den FC Barcelona zur Wiedereröffnung des Camp Nou in der Champions League vorspielt (Dienstag, 21 Uhr), kommt eigentlich zur Unzeit. So zerzaust wie aktuell wirkten die Adlerträger selten. Sportvorstand Markus Krösche betonte vor der Dienstreise:

Wir können deutlich besser Fußball spielen, wir haben es in dieser Saison schon deutlich besser gemacht. „ Markus Krösche, Sportvorstand der Eintracht

Barcelona gibt Tickets nur an Vereinsmitglieder

Während sich die Hessen nach der 0:6-Lektion bei RB Leipzig in der Bundesliga auf Talfahrt befinden, sind die Katalanen nach einem 5:3-Kantersieg gegen Betis Sevilla souveräner Tabellenführer von La Liga. Barça möchte nun gegen die Eintracht noch mal sehr deutlich illustrieren, wer Herr im umgebauten Zuhause ist.

Unvergessen, wie Frankfurt im Frühjahr 2022 die traditionsreiche Spielstätte einnahm. Mehr als 30.000 mitgereiste Fans ganz in Weiß zelebrierten einen spektakulären Coup im Europa-League-Viertelfinale. Auf dem Weg zum Triumph in Sevilla war jener 3:2-Auswärtssieg der wichtigste Meilenstein, während der Gastgeber rätselte, wie so viele Karten an die Gäste gehen konnten. Deshalb werden die 45.401 Tickets diesmal nur an Vereinsmitglieder vergeben.

"Diese Entscheidung wurde getroffen, um die Sicherheit der Barça-Fans zu gewährleisten und eine Wiederholung der Situation vom April 2022 zu verhindern", schrieb der Klub.

Das "neue" Camp Nou ist längst nicht fertig

Bereits am 21. November feierte die Mannschaft von Trainer Hansi Flick mit einem 4:0 gegen Athletic Bilbao feierlich die Wiedereröffnung des Camp Nou.

Das Olympiastadion auf dem Stadtberg Montjuic als Ausweichquartier war wegen der schlechten öffentlichen Anbindung nicht sonderlich beliebt. Nun wird es auch in der wahren Heimat wegen der vielen noch anstehenden Arbeiten bis mindestens 2027 dauern, ehe die endgültige Kapazität für 105.000 Zuschauer erreicht ist, aber die Rückkehr in der Königsklasse ist der nächste Zwischenschritt.

Frankfurter Abwehrhaltung passt nicht

Auf beiden Seiten hat sich seit dem 14. April 2022 viel getan, als noch Marc-André ter Stegen in Barcelona und Kevin Trapp in Frankfurt im Tor standen. Damals hatte die wie entfesselt aufspielende Eintracht zwischenzeitlich sogar 3:0 geführt. Unter Trainer Oliver Glasner saßen die Automatismen. Dino Toppmöller dagegen hat es diese Saison nicht geschafft, die anfängliche Begeisterung um die Begabung der jungen Wilden in verlässliche Abläufe zu überführen.

In der Champions League sprangen erst vier Punkte heraus, Lehrstunden wie gegen Atletico Madrid, FC Liverpool (je 0:5) und zuletzt Atalanta Bergamo (0:3) sahen ernüchternd aus, in der Bundesliga ist Platz sieben eher der Schwäche der Konkurrenz geschuldet. Er wolle "intern den Ton verschärfen", kündigte der 45-jährige Toppmöller an, der sich zuletzt für die Darbietung sogar entschuldigte.

Wir müssen in Zweikämpfen erwachsener und dreckiger werden. „ Dino Toppmöller, Eintracht-Trainer

Abwärtstrend der Eintracht ist alarmierend

Alle Mannschaftsteile sind von der Verunsicherung befallen - neuerdings auch der eigentlich als Ruhepol gedachte Torwart Michael Zetterer. Die Abwehrstützen Robin Koch und Arthur Theate wackeln seit Monaten. Wettbewerbsübergreifend steht die Eintracht bei 44 Gegentoren. Grundsätzlich passt die Abwehrhaltung nicht, weshalb Krösche forderte:

In Barcelona müssen wir eine andere Verteidigungsmentalität an den Tag legen. „ Markus Krösche, Sportvorstand der Eintracht

Derzeit steht sein Kader nur in den Fairplay-Wertungen weit vorne. Früher hatte das Team mit Typen wie Martin Hinteregger und Sebastian Rode den Ruf, gerade international natürliche Grenzen mit aller Macht und allen Mitteln verschieben zu wollen.

