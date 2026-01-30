  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama

Zwei Tote in der Hamburger U-Bahn - Mordkommission ermittelt

Verdacht auf Tötungsdelikt:Zwei Tote in Hamburger U-Bahn - Mordkommission ermittelt

|

In Hamburg ermittelt die Mordkommission, nachdem zwei Menschen in einer U-Bahnstation tödlich verunglückt sind. Eine Person soll die andere vor die einfahrende Bahn gestoßen haben.

U-Bahn überrollt zwei Menschen in Hamburg

In Hamburg-Wandsbek sind zwei Menschen von einer U-Bahn erfasst worden und gestorben. Augenzeugen berichten, eine Person habe eine andere vor den Zug gezogen. Die Mordkommission ermittelt.

30.01.2026 | 0:28 min

In der Hamburger U-Bahn ist es am Donnerstagabend nach Angaben der Polizei zu einem möglichen Tötungsdelikt gekommen: Zwei Menschen wurden an der Haltestelle Wandsbek-Markt von einer einfahrenden U-Bahn erfasst und getötet.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei in Hamburg wartete eine 18-Jährige am Bahnsteig in Richtung Innenstadt. Ein 25-jähriger Mann habe etwas abseits der jungen Frau ebenfalls auf dem Bahnsteig gestanden.

"Der Mann ging kurz darauf unvermittelt auf die Frau zu, ergriff sie und zerrte sie aus bislang ungeklärten Gründen mit sich ins Gleisbett vor die inzwischen einfahrende U-Bahn. Beide Personen verstarben noch an der Unfallstelle", heißt es in einer Mitteilung der Polizei vom Freitagmittag.

Mordkommission ermittelt

Unklar war zunächst der Hintergrund des Vorfalls. Den Ermittlern lagen den Angaben zufolge zunächst auch keine Erkenntnisse vor, ob die beiden in einer Beziehung zueinander standen.

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am späten Donnerstagabend gegen 22 Uhr. Da der Verdacht auf ein Tötungsdelikt bestehe, habe die Mordkommission LKA 41 "in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft" die Ermittlungen übernommen, teilte die Polizei mit.

Verkehr zwischenzeitlich unterbrochen

Nach dem tödlichen Vorfall waren viele Rettungskräfte und Polizeibeamte in und vor der Station unterwegs. Polizisten sicherten die Eingänge ab, damit niemand Unbefugtes die Station betreten konnte.

Von dem Vorfall war auch der Bahnverkehr betroffen. Wie die Hamburger Hochbahn AG im Onlinedienst X mitteilte, wurde der Betrieb auf der U1 zwischen den Haltestellen Wartenau und Wandsbek-Gartenstadt bis zum Betriebsende am Donnerstagabend gesperrt.

Brandmeisterin und Notfallsanitäterin Saskia Sierck in Feuerwehr-Ausrüstung an einer U-Bahn-Station (Collage)

Dramatischer Einsatz am U-Bahn-Gleis: Serie "Firefighters"

28.01.2026 | 21:52 min
Quelle: dpa, ZDF
Über das Thema berichtete ZDFheute Xpress am 30.01.2026 um 10:54 Uhr im Beitrag "Verdacht auf Tötungsdelikt in Hamburger U-Bahn".
Thema
Hamburg

Mehr aus dem Panorama-Resort

  1. ZDFheute

    Nachrichten | Panorama:Panorama-Nachrichten auf einen Blick

  2. Einsatzkräfte der Polizei arbeiten am U-Bahnhof Wandsbek Markt.

    Verdacht auf Tötungsdelikt:Zwei Tote in Hamburger U-Bahn - Mordkommission ermittelt

    mit Video0:28
  3. Symbolbild: Eine Frau trinkt Tee und hält ein Taschentuch in ihrer Hand.

    Fälle von Atemwegserkrankungen gestiegen:RKI meldet Beginn der RSV-Welle im Januar

    mit Video0:25
  4. Sänger Phil Collins steht auf der Bühne.

    Optimistisch in die Zukunft:Phil Collins: Eine Musiklegende wird 75

    von Yacin Hehrlein
    mit Video0:59
  5. Nicki Minaj und Präsident Donald Trump halten Händchen bei der Vorstellung des Programms „Trump Accounts“ am Mittwoch, 28. Januar 2026, im Andrew W. Mellon Auditorium in Washington.

    Rapperin legt politische Kehrtwende hin:Wie Nicki Minaj zum Trump-Fan wurde

    von Sarah Danquah
    mit Video1:19
  6. Irme Stetter-Karp (l-r), Präsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Bischof Georg Bätzing, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz (DBK), und Bischof Michael Gerber nehmen an einer Pressekonferenz der Synodalversammlung des Synodalen Wegs der katholischen Kirche teil.

    Katholische Kirche in Deutschland:Sechs Jahre Synodaler Weg: Zwischenbilanz fällt gemischt aus

    von Jürgen Erbacher
    mit Video2:45
  7. Drei Personen schieben auf dem Berg "Höchster bei Oberhomberg ihre Kinderwagen. (Archiv)

    Weniger Geburten, weniger Zuwanderung:Deutschlands Bevölkerung schrumpft

    mit Video0:21
  8. Jennifer Grey als "Baby" und Patrick Swayze als "Johnny Castle" während einer Tanzszene im ilm-Klassiker "Dirty Dancing".
    Bilderserie

    Promi-News in Bildern:"Dirty Dancing": Comeback mit Jennifer Grey

  9. Ein Schneepflug räumt eine Straße in der Innenstadt in München

    Gefrierender Sprühregen und Neuschnee:Hier warnt der Wetterdienst vor Glätte und Schnee

    mit Video1:18
  10. passanten ueberqueren die weseler strasse im stadteil marxloh - duisburg

    Jugendliche in Duisburg-Marxloh:Leben im Brennpunkt: "Wir sind mehr als nur das Ghetto hier"

    von Cengiz Ünal
    mit Video6:03
  11. Portrait von Simon Verhoeven.
    Interview

    Meyerhoff-Bestseller im Kino:Simon Verhoeven: "Mein bisher emotionalster Film"

    von Christiane Lange
    mit Video2:29
  12. Zwei Passanten, die von hinten zu sehen sind, stehen vor einer geschlossenen Sparkasse.

    Raub im Tresorraum:Millionenraub: Erste Klagen gegen Sparkasse Gelsenkirchen

    mit Video2:28
  13. Aktenzeichen XY… Update - Fabian Puchelt

    Update zum Stand der Ermittlungen:Aktenzeichen XY: Hinweise zu Cold Case und weiteren Fällen

    mit Video4:38
  14. Berlin: Ein Mietvertrag für Wohnräume liegt zusammen mit Geldscheinen und Wohnungsschlüsseln auf einem Tisch
    FAQ

    Ein Blick auf die Rechtslage:Wohnung untervermieten - was erlaubt ist und was nicht

    von Fabian Krause
    mit Video9:45
  15. Kinder und Erzieherinnen im Stuhlkreis in einer Kita

    Fachkräftemangel:Studie: Viele Kitas können Auftrag nicht voll erfüllen

    mit Video2:35
  16. Italien, Niscemi: Luftaufnahmen von einem Erdrutsch, der das Dorf Niscemi in der Provinz Caltanissetta heimgesucht hat.

    Nach schweren Unwettern:Sizilien: Stadt durch Erdrutsch bedroht

    mit Video2:14
  17. Zwei Autos fahren auf einer verschneiten Straße in Bayern entlang, aufgenommen am 26.01.2026

    Einschränkungen durch Winterwetter:Von Hamburg bis Bayern: DWD warnt weiter vor Glätte

    mit Video2:55
  18. Baden-Württemberg, Münsingen: Ein Haussperling sitzt auf mit Raureif überzogenen Ästen auf der Schwäbischen Alb

    Mitmachaktion "Stunde der Wintervögel":Nabu meldet Rekordtief an gezählten Wintervögeln

  19. Winter Weather Michigan

    Eisregen und Schneemassen:Wintersturm in den USA: Zahl der Toten steigt

    mit Video4:49
  20. Kanye West bei den 67. Grammy Awards.

    Bipolare Störung als Begründung:Kanye West entschuldigt sich für antisemitische Äußerungen

    mit Video0:46
  21. Passwort wird auf einem Smartphone eingegeben

    "hallo123":Unsichere Passwörter 2025 weiterhin beliebt

    mit Video0:30

Mehr Nachrichten aus Hamburg

  1. Einsatzkräfte der Polizei arbeiten am U-Bahnhof Wandsbek Markt.

    Verdacht auf Tötungsdelikt:Zwei Tote in Hamburger U-Bahn - Mordkommission ermittelt

    mit Video0:28
  2. gesundheitsversorgung-hamburg

    Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Gesundheitsversorgung neu gedacht?

    von Homeira Rhein
    Video2:34
  3. U-Bahn überrollt zwei Menschen in Hamburg

    Mordkommission ermittelt:Verdacht auf Tötungsdelikt in Hamburger U-Bahn

    Video0:28
  4. Ein Container in dem sich Druckrollen befinden.

    Entdeckung im Hamburger Hafen:Zoll findet 400 Kilo Heroin in Container

    Video1:18
  5. SGS Schaefers Nordseegipfel

    Nachrichten | heute journal update:Nordseegipfel: "Dringlichkeit gestiegen"

    Video2:08
  6. Bundeskanzler Friedrich Merz (2.v.r, CDU), Mette Frederiksen (2.v.l), Ministerpräsidentin von Dänemark, Lars Aagaard (l), Minister für Klima, Energie und Versorgung von Dänemark, und Frank Wetzel, Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, stehen mit einer Vereinbarung zur «Bornholm Energy Island» beim Gipfeltreffen der Nordsee-Anrainerstaaten im Rathaus

    Nachrichten | heute journal:Nordsee-Anrainer forcieren Windkraft-Ausbau

    von Diana Zimmermann
    Video2:39
  7. sgs schaefers nordseegipfel

    Nachrichten | heute journal:Ging auch um "Sicherheit im Norden Europas"

    Video2:29
  8. Bundeskanzler Friedrich Merz, Jonas Gahr Støre, Ministerpräsident von Norwegen, Dick Schoof, Ministerpräsident der Niederlande, und Bart de Wever, Premierminister von Belgien

    Nachrichten | heute:Nordseegipfel in Hamburg

    von Isabelle Schaefers
    Video1:57
  9. Schleswig-Holstein: Der Offshore-Windpark "Butendiek", etwa 30 Kilometer vor der Insel Sylt in der Nordsee.

    Nachrichten | heute in Europa:Nordseegipfel tagt in Hamburg

    von Britta Hilpert
    Video3:36
  10. Staats- und regierungschefs sowie Energieminister auf dem Nordseegipfel

    Nachrichten | heute - in Deutschland:Nordseegipfel

    von Britta Hilpert
    Video2:54
  11. 26.01.2026, Hamburg: Katherina Reiche (r, CDU), Bundesministerin für Wirtschaft und Energie, steht mit Ed Miliband, Minister für Energiesicherheit und NetZero von Großbritannien, während der Unterzeichnungszeremonie der Energieministerinnen und Energieminister beim Gipfeltreffen der Nordsee-Anrainerstaaten in der Handelskammer.

    Partnerschaft soll ausgebaut werden:Investitionspakt für Windenergie: Nordsee-Anrainer einig

    mit Video2:39
  12. Dan Jorgensen, Katherina Reiche und Ed Miliband beim Nordsee-Gipfel in Hamburg.

    Gipfeltreffen in Hamburg:Nordsee-Anrainer beschließen Windkraft-Ausbau

    Video1:38
  13. Dan Jorgensen, Katherina Reiche und Ed Miliband beim Nordsee-Gipfel in Hamburg.

    Nachrichten | ZDF-Mittagsmagazin:Nordsee-Gipfel in Hamburg

    von Britta Hilpert
    Video2:23
  14. ZDF-Korrespondentin Isabelle Schaefers über den Nordsee-Gipfel aus Hamburg.

    Nordsee-Gipfel in Hamburg:"Probleme bei kritischer Infrastruktur"

    Video0:55
  15. Die Flaggen der Nordsee-Anrainerstaaten vor dem Rathaus in Hamburg.

    Treffen in Hamburg:Nordsee-Gipfel plant Windkraftausbau

    Video0:18
  16. Offshore-Windenergiepark "bard offshore 1" in der Nordsee

    Sabotage, Drohnen, Wasserstoff:Nordsee-Gipfel: Was sichert unsere Energieversorgung?

    von Britta Hilpert
    mit Video2:39
  17. Merz und Trump

    WM-Boykott?:Wie sich unser Bild von den USA wandelt

    von Sven Rieken
    mit Video4:18
  18. Schulhafen Hamburg

    Politik | Länderspiegel:Eine Volkshochschule, aber anders

    von Homeira Rhein
    Video4:53
  19. Grönland - Landkreis Steinburg

    Politik | Länderspiegel:WM in Trumps Amerika – Boykott oder nicht?

    von Sven Rieken
    Video7:57
  20. Nachgestellte Szene: Zwei maskierte Männer fesseln einen Mann mit grauen Haaren und eine Frau an Stühle. Der Gefesselte schreit vor Schmerz auf.

    Aktenzeichen XY vom 21.01.2026:Ein Einbruch in Hamburg - ohne Beute, aber mit Rätseln

    mit Video90:26
  21. U-Bahn in Hamburg entgleist

    Nachrichten | hallo deutschland:U-Bahn-Unfall in Hamburg: Zug entgleist

    von Ulrich Langer
    Video0:51
  22. Beschäftigte der Heinrich-Heine-Universität sind in den Warnstreik getreten, aufgenommen am 20.01.2026

    Tunnel und Straßen gesperrt:Warnstreiks treffen Autofahrer bundesweit hart

    mit Video0:25
  23. Stockender und sich teils stauender Verkehr ist auf der Autobahn A7 in Richtung Süden vor dem Elbtunnel zu sehen.

    Verdi im Tarifstreit:Warnstreiks: Tunnel und Brücken gesperrt

    Video0:25
  24. Ein Containerschiff von Hapag Lloyd liegt im Hamburger Hafen.

    Hapag-Lloyd spürt Auswirkungen:Wie politische Krisen den Welthandel verunsichern

    von Matthias Nick und Florian Neuhann
    mit Video3:11
  25. Große Eisschollen auf der Elbe

    Naturschauspiel im Norden:Meterhohe Eisberge auf der Elbe

    Video1:24