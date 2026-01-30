Zwei Tote in der Hamburger U-Bahn - Mordkommission ermittelt

In Hamburg ermittelt die Mordkommission, nachdem zwei Menschen in einer U-Bahnstation tödlich verunglückt sind. Eine Person soll die andere vor die einfahrende Bahn gestoßen haben.

In der Hamburger U-Bahn ist es am Donnerstagabend nach Angaben der Polizei zu einem möglichen Tötungsdelikt gekommen: Zwei Menschen wurden an der Haltestelle Wandsbek-Markt von einer einfahrenden U-Bahn erfasst und getötet.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei in Hamburg wartete eine 18-Jährige am Bahnsteig in Richtung Innenstadt. Ein 25-jähriger Mann habe etwas abseits der jungen Frau ebenfalls auf dem Bahnsteig gestanden.

"Der Mann ging kurz darauf unvermittelt auf die Frau zu, ergriff sie und zerrte sie aus bislang ungeklärten Gründen mit sich ins Gleisbett vor die inzwischen einfahrende U-Bahn. Beide Personen verstarben noch an der Unfallstelle", heißt es in einer Mitteilung der Polizei vom Freitagmittag.

Mordkommission ermittelt

Unklar war zunächst der Hintergrund des Vorfalls. Den Ermittlern lagen den Angaben zufolge zunächst auch keine Erkenntnisse vor, ob die beiden in einer Beziehung zueinander standen.

Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei am späten Donnerstagabend gegen 22 Uhr. Da der Verdacht auf ein Tötungsdelikt bestehe, habe die Mordkommission LKA 41 "in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft" die Ermittlungen übernommen, teilte die Polizei mit.

Verkehr zwischenzeitlich unterbrochen

Nach dem tödlichen Vorfall waren viele Rettungskräfte und Polizeibeamte in und vor der Station unterwegs. Polizisten sicherten die Eingänge ab, damit niemand Unbefugtes die Station betreten konnte.

Von dem Vorfall war auch der Bahnverkehr betroffen. Wie die Hamburger Hochbahn AG im Onlinedienst X mitteilte, wurde der Betrieb auf der U1 zwischen den Haltestellen Wartenau und Wandsbek-Gartenstadt bis zum Betriebsende am Donnerstagabend gesperrt.

Quelle: dpa, ZDF