Wintersturm trifft USA hart: Hunderttausende ohne Strom

Eisregen, Schneemassen, extreme Kälte: Der heftige Wintersturm macht den Menschen in den USA zu schaffen. Mehr als 290.000 Haushalte sind ohne Strom, über 13.000 Flüge fallen aus.

Wie hier in Texas sind weite Teile der USA von dem heftigen Wintersturm betroffen. Quelle: AP

Ein heftiger Wintersturm ist über den Südwesten und das Zentrum der USA hinweggefegt und hat - von New Mexico bis North Carolina - Schnee und Eisregen mitgebracht. Am Samstag (Ortszeit) erreichte der Sturm die dicht besiedelten Mittelatlantik-Bundesstaaten und bewegte sich dann in Richtung Nordosten weiter, während sich kalte Luftmassen über dem ganzen Land ausbreiteten.

Mehr als die Hälfte der US-Bevölkerung von Sturm betroffen

In der gesamten Mitte der USA - darunter in den Bundesstaaten Kansas, Oklahoma und Missouri - fiel Schnee. Dem Nationalen Wetterdienst (NWS) zufolge lag dieser am Samstagabend stellenweise bereits 20 Zentimeter hoch.

Schwere Schneefälle und gefrierender Regen bedrohten laut dem Nationalen Wetterdienst am Samstagabend fast 180 Millionen Menschen - mehr als die Hälfte der US-Bevölkerung. Die Menschen müssten sich auf mehrere frostige Tage einstellen, warnte die Behörde.

Stromausfälle und mehr als 13.000 Flüge gestrichen

Der Wintersturm bringt nicht nur Schnee und extreme Kälte, sondern legt auch Teile des Stromnetzes lahm. Landesweit sind mindestens 290.000 Haushalte ohne Elektrizität, wie aus Angaben des Portals poweroutage.us hervorgeht. Stark betroffen sind demnach unter anderem die Bundesstaaten Mississippi, Louisiana und Texas.

Angesichts des drohenden Sturms waren Tausende Flüge gestrichen worden. Mehr als 13.000 Flüge wurden am Samstag und Sonntag laut der Flugverfolgungs-Website FlightAware annulliert. Die Ausfälle am Sonntag waren die höchsten an einem einzelnen Tag seit der Covid-19-Pandemie, wie die Luftfahrtanalysefirma Cirium mitteilte.

US-Heimatschutzministerin warnt vor "historischem Wintersturm"

US-Heimatschutzministerin Kristi Noem hatte am Freitag vor einem "historischen Wintersturm" gewarnt. Mindestens 20 Bundesstaaten und die US-Hauptstadt Washington haben den Notstand ausgerufen. In vielen Städten wurden Wärmestuben für Wohnungslose geöffnet.

Quelle: dpa, AFP, AP