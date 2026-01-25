WM-Boykott? Das Bild von den USA wandelt sich

WM-Boykott?:Wie sich unser Bild von den USA wandelt
von Sven Rieken
In einer Hamburger Fußballkneipe ist ein WM-Boykott Thema. In Grönland in der Gemeinde Sommerland in Schleswig-Holstein herrscht Trump-Misstrauen.
Wer nicht ins Stadion kommt, der landet hier: In der Hamburger Kultkneipe "Zwick" direkt am Eingang der Reeperbahn und in Sichtweite des Millerntor-Stadions diskutieren Fans wie weit man ein WM-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada unterstützen kann, solange Donald Trump im Weißen Haus sitzt.
Nino, ein junger HSV-Fan, erklärt:
Neben ihm schüttelt ein anderer Fan den Kopf: Politik habe im Fußball nichts zu suchen, sagt er. Fußball sei Leidenschaft, deswegen werde er die WM trotzdem schauen.
Fußballliebe, Trump-Skepsis
Zwischen Zapfhahn und Großbildschirm zeigt sich, wie gespalten viele an diesem Stadtderby-Abend - also dem Spiel St. Pauli gegen den HSV - auf die USA blicken: die Begeisterung für Sport und Popkultur ist geblieben, das Vertrauen in Trumps Amerika nicht.
Keine allzu schnellen Urteile, mahnt Tino:
Das müsse man kritisch sehen. Aber am Ende, fasst er zusammen, sei es Fußball, und er hoffe einfach auf bessere Bedingungen als damals in Katar.
Die meisten hier werden die WM trotzdem einschalten, fügt Birgitt aus Bremen hinzu - aber ohne die alte Unbeschwertheit.
Ein Dorf mit Namensvetter
Nur 39 Kilometer Luftlinie vom Millerntor-Stadion entfernt liegt das Grönland, um das es in diesen Tagen immer wieder geht - allerdings nur dem Namen nach. Grönland im Kreis Steinburg, 117 Einwohner, flaches Land, kalter Wind, Elbe-Urstromtal.
Bernd Schütte, der in der Nähe des Ortsschilds wohnt, sagt:
Im Dorf spüre man trotzdem eine besondere Verbundenheit. "Dieses Grönland hat auch viel gemeinsam mit dem anderen Grönland", sagt Norbert Kluck-Kühn. Früher gehörte die Region zu Dänemark. Viele hier verfolgen deshalb genauer, was auf der großen Insel passiert.
Der stellvertretende Bürgermeister Michael Pinetzki versucht trotz der Schlagzeilen seinen Alltag zu leben. Sein Amt, sagt er, sei ein normales kommunalpolitisches Ehrenamt:
Wenn Pinetzki den Vergleich zieht, klingt der Ort plötzlich sehr viel näher an Hamburg - und an Washington.
Hamburgs Hafen zwischen Hoffnung und Sorge
Im Hamburger Hafen zeigt sich ein anderes Gesicht der Krise. Thomas Wolnewitsch, Geschäftsführer eines Logistik-Unternehmens, erzählt von den praktischen Problemen. Ein Container, der bereits am Schiff verladen war, musste plötzlich zurück. "Wir haben das wieder eingelagert, und dann wurde erst wieder neu verhandelt. Das sind die Problematiken, die über Nacht kommen - und darauf kann man sich nicht einstellen."
Die Zölle, die Trump angekündigt und teilweise wieder zurückgenommen hat, machen das Geschäft unberechenbar.
Zum Glück sind die USA nicht das Hauptgeschäft im Hafen. Für jeden Container, der nach Westen geht, gehen zwei nach Osten. Die Lieferketten laufen nach Asien, nach Südamerika, überall hin. Die Hoffnung ist, dass diese Beziehungen stabil bleiben - unabhängig davon, wer gerade in Washington regiert.
"Die Logistik lebt davon, dass sie sich ständig verändert. Kein Tag ist wie der andere."
Zurück im Zwick: Das Derby endet, die Frage bleibt
Als das Spiel vorbei ist - 0:0, unentschieden - sitzen immer noch Pauli- und HSV-Fans nebeneinander in der "Zwick", trinken Bier, reden über die nächste Chance. Die Kneipe funktioniert als neutrale Zone, als Ort, wo unterschiedliche Lager friedlich miteinander reden. "Das funktioniert nur hier im Zwick, mit Trump funktioniert das nicht", sagt einer. "Hier kommt alles zusammen und man verträgt sich."
Es kann so einfach sein.
Sven Rieken ist Korrespondent im ZDF-Studio in Hamburg.
