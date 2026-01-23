St. Pauli gegen den HSV:Keine Tore beim Hamburger Derby
Viel Brisanz, kaum Chancen, keine Tore: Ein enttäuschendes Hamburger Derby zwischen St. Pauli und dem HSV endet mit einer Nullnummer. Vor allem für die Gastgeber ist das zu wenig.
Der FC St. Pauli hat den erhofften Befreiungsschlag im Derby gegen den Hamburger SV verpasst. In einem schwachen Stadtduell trennten sich beide Mannschaften mit 0:0. Ein Unentschieden, mit dem der Aufsteiger vom Volkspark wohl besser leben kann.
Kaum Torchancen am Millerntor
Zum Auftakt des 19. Spieltags in der Fußball-Bundesliga bot das Derby offensive Magerkost. Weder die Kiezkicker noch der HSV konnten sich überhaupt nennenswerte Torchancen herausspielen.
St. Pauli sprang durch den ersten Punktgewinn im neuen Jahr zumindest vorläufig vom letzten auf den 16. Tabellenplatz.
HSV in der Tabelle vor St. Pauli
Der HSV hat fünf Punkte mehr auf dem Konto als der Stadtrivale und belegt den 13. Rang. Entscheidend absetzen konnten sich die Rothosen von St. Pauli in der Tabelle aber ebenfalls nicht.
Vor der Partie hatten sich beide Fanlager jeweils mit einem Marsch zum Millerntor-Stadion eingestimmt. Nach Angaben der Polizei blieb es weitgehend ruhig. Die Begegnung gilt als Risikospiel.
