TikTok umgeht mit Gründung einer neuen US-Firma Verbot in den USA

Sorge vor Chinas Einfluss:Neue US-Firma bewahrt TikTok vor Verbot in den USA
Nachdem der beliebten Video-App in den USA das Aus drohte, ist TikTok jetzt Teil einer neuen US-Firma. Der chinesische Konzern ByteDance behält nur noch einen Minderheitsanteil.
Das US-Geschäft von TikTok ist offiziell in eine neue Firma eingebracht worden. Damit ist das weitere Bestehen der Plattform in den USA gesichert. Zuvor hing die Zukunft von TikTok in den Vereinigten Staaten wegen Sorgen um den Einfluss Chinas in der Schwebe.
Die neue App werde unter "klar definierten Schutzmaßnahmen betrieben, die die nationale Sicherheit durch einen umfassenden Datenschutz, die Absicherung der Algorithmen, Contentmoderation und Software-Garantien für US-Nutzer gewährleisten" werde, teilte das Unternehmen am Donnerstag (Ortszeit) mit. Auf den Betrieb von TikTok außerhalb der USA - etwa in Deutschland - hat das Geschehen keine Auswirkungen.
Trump bewahrte TikTok vor Aus in den USA
Als bisheriger Eigentümer der Video-App behält der in China ansässige Konzern ByteDance einen Anteil von knapp 20 Prozent am neuen Gemeinschaftsunternehmen TikTok USDS. Ein 2024 in Kraft getretenes Gesetz schrieb vor, dass sich ByteDance von der Kontrolle über das US-Geschäft trennen musste, damit die Plattform weiter in den USA aktiv sein darf.
Es wurde befürchtet, dass chinesische Behörden auf US-Daten zugreifen oder die öffentliche Meinung beeinflussen könnten. Der damalige Präsident Joe Biden unterzeichnete das Gesetz. Präsident Donald Trump setzte in seiner zweiten Amtszeit alles daran, TikTok im Land online zu halten, und verlängerte immer wieder die Fristen für die Transaktion.
Warnung vor Medien-Kontrolle durch Trump-Lager
Bei den Investoren der Firma für das US-Geschäft gibt es keine Überraschungen. Wie bereits bekannt, halten der Software-Konzern Oracle sowie die Finanzfirmen Silver Lake aus den USA und MGX aus Abu-Dhabi jeweils 15 Prozent. Unter den weiteren Investoren sind der Computer-Unternehmer Michael Dell sowie der französische Unternehmer Xavier Niel.
Chef des neuen Gemeinschaftsunternehmens wird Adam Presser, der bereits zuvor bei Tiktok aktiv war. TikTok-Chef Shou Chew hält einen der sieben Sitze im Verwaltungsrat. Anders als von Trump einst angedeutet ist Medienmogul Rupert Murdoch nicht dabei.
Die Daten der US-Nutzer von TikTok sollen wie geplant in Rechenzentren von Oracle gelagert werden. Die Demokraten warnten in den vergangenen Monaten, Trump wolle noch mehr Kontrolle darüber, was man zu sehen bekomme, "seinen Milliardärs-Kumpeln" überlassen. Denn Oracle wird von Larry Ellison kontrolliert, einem milliardenschweren Unterstützer von Trump.
Neu trainierter Algorithmus
Große Debatten gab es in den vergangenen Jahren um den Algorithmus von TikTok. In den USA wurde befürchtet, dass China die Software manipulieren könnte.
Nach bisherigen Angaben der US-Regierung bekam das neue Gemeinschaftsunternehmen eine Kopie der Algorithmus-Software von TikTok. Diese werde nun durchleuchtet und mit Daten von US-Nutzern neu angelernt, hieß es. Einige Kritiker von Trumps TikTok-Deal warnten, dass dies nicht genug Sicherheit gebe.
