Cybersicherheit: "123456" beliebtestes Passwort der Deutschen

In Deutschland dominieren simple Zahlen-Passwörter. 2025 war die Zahlenreihe "123456" weiterhin das beliebteste Passwort, wie das Hasso-Plattner-Institut jetzt mitteilte.

Fantasievoll und lang sollten Passwörter sein - doch die Deutschen sind auch weiterhin nicht besonders kreativ. Die am häufigsten verwendeten Passwörter hierzulande bestehen weiterhin aus einfachen Zahlenreihen, wie das Hasso-Plattner-Institut (HPI) in Potsdam am Montag mitteilte.

Das beliebteste Passwort im Jahr 2025 war demnach "123456", dahinter lag "123456789". Es folgten unter anderem "565656", "hallo123", "kaffeetasse" und "passwort".

Nutzer greifen auf einfache Passwörter zurück

Die Passwörter wurden zusammen mit geleakten Datensätzen privater Identitäten im Darknet gefunden und vom HPI ausgewertet. Demnach greifen Nutzer trotz strengerer Passwortanforderungen vieler Dienste weiterhin auf einfache Kombinationen zurück, wenn diese erlaubt sind.

Zunehmend stellten die Forscher sogenannte Passwort-Cluster fest, etwa Kombinationen aus Vornamen und Geburtsdaten mit angehängten Sonderzeichen.

Solche Passwort-Cluster wirkten zwar "auf den ersten Blick komplex", würden jedoch häufig für mehrere Dienste gleichzeitig verwendet, erklärte HPI-Sicherheitsexperte Christian Dörr und warnt:

Wurde ein Dienst gehackt und die Zugangsdaten sind offen - was milliardenfach passiert - probieren Kriminelle diese erbeuteten Zugangsdaten überall aus. „ Christian Dörr, Hasso-Plattner-Institut

Welche Passwörter in anderen Ländern beliebt sind

In die Analyse wurden neben Deutschland auch andere europäische Länder einbezogen. Auch dort steht "123456" häufig an der Spitze. In Großbritannien tauchen zudem "qwerty", "sample12" sowie "liverpool" auf, in Italien unter anderem die Vornamen "Giuseppe" und "Francesco" sowie "ciaociao".

Die Forscher des HPI empfehlen Nutzern das Verwenden von Passwörtern mit einer Länge von mehr als 15 Zeichen. In einem starken Passwort sollten zudem alle Zeichenklassen verwendet werden - neben Klein- und Großbuchstaben also auch Zahlen und Sonderzeichen.

Passwörter sollten außerdem nur für einen einzigen Dienst verwendet werden und es sollte sich nicht um Wörter aus dem Wörterbuch handeln. Hilfreich sei außerdem die Nutzung eines Passwortmanagers.

