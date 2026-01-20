Bundesweit brauchen Autofahrer heute deutlich mehr Geduld als sonst. Warnstreiks im öffentlichen Dienst sind der Auslöser. Allein in NRW sind zahlreiche Tunnel gesperrt.

Autofahrer müssen heute in einigen Teilen Deutschlands auf Autobahnen, Bundes- und Landstraßen mit Behinderungen rechnen. Grund sind Warnstreiks im Tarifkonflikt bei der Autobahn GmbH des Bundes sowie des öffentlichen Dienstes.

Schwerpunkt: Tunnel in Nordrhein-Westfalen

Ein Schwerpunkt der Aktionen ist Nordrhein-Westfalen. Dort sollen am Nachmittag alle 28 Tunnelleitzentralen des Landes bestreikt werden, wie die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi bereits am Sonntag mitgeteilt hatte.

Bei elf langen Tunneln im Verlauf von Bundes- und Landesstraßen müssen Auto- und Lkw-Fahrer mit Sperrungen rechnen, wie der Landesbetrieb Straßen.NRW bekanntgab.

Auf Landesebene wollen Beschäftigte unter anderem in Straßenmeistereien sowie in Verkehrs- und Tunnelleitzentralen die Arbeit niederlegen, nicht nur in Nordrhein-Westfalen, sondern auch in Niedersachsen und Schleswig-Holstein.

18 Standorte bundesweit bestreikt

Insgesamt sind Warnstreiks nach Verdi-Angaben an 18 Standorten bundesweit geplant.

Aktionen und Arbeitsniederlegungen gibt es demnach in Niederlassungen und Außenstellen der Autobahn GmbH etwa auch in Nürnberg, Rostock, Stuttgart, Hannover, Montabaur, Hamm, Gelsenkirchen, Köln, Kiel, Hamburg und Berlin.

Elbtunnel nur eingeschränkt befahrbar

Der Hamburger Elbtunnel soll wegen des Warnstreiks nur eingeschränkt befahrbar sein. Je Richtung wird einer von drei Fahrstreifen des Autobahntunnels geschlossen, wie die Autobahn GmbH mitteilte. Die Teilsperrung, die die A7 betrifft, sollte bis Dienstagabend dauern.

Aktuell haben wir alles, was nach Hamburg rein will – Richtung Norden und sogar auch Richtung Süden – mit deutlich erhöhtem Verkehrsaufkommen. „ Sprecherin der Verkehrsleitzentrale Hamburg

Auf der A1 in Richtung Hamburg staute sich der Verkehr am Vormittag laut der Sprecherin auf rund zwölf Kilometern, ebenso vom Autobahndreieck Südwest auf der A7. Auch auf der B75 bis Wilhelmsburg ging es kaum voran. Ausweichrouten wie die Bremer Straße oder die B4 seien derzeit nur im Stop-and-go-Verkehr passierbar.

Streik-Aufruf für etwa 14.000 Beschäftigte

Der Warnstreik-Aufruf gilt rund 14.000 Beschäftigten der Autobahn GmbH sowie mehreren Tausend Beschäftigten der Landesstraßenbauverwaltungen.

Die Gewerkschaft ist unzufrieden mit dem Verlauf der Tarifrunden zur Autobahn GmbH und zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst der Länder. Verdi fordert in beiden Tarifrunden sieben Prozent mehr Gehalt pro Monat, mindestens aber 300 Euro, um die unteren Lohngruppen zu stützen.