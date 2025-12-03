  3. Merkliste
Öffentlicher Dienst: Verdi fordert sieben Prozent mehr Gehalt

Tarifgespräche der Bundesländer:Verdi: "Es geht um die Zukunft des öffentlichen Dienstes"

von Kai Niklasch

|

In Berlin haben sich Gewerkschaften und Vertreter der Länder zu einer ersten Tarifrunde getroffen. Verhandelt wird für mehr als zwei Millionen Beschäftigte im öffentlichen Dienst.

Öffentlicher Dienst

In Berlin beginnen die Tarifverhandlungen für Beschäftigte im öffentlichen Dienst der Länder. Die Gewerkschaften fordern eine Erhöhung der Tarifgehälter um sieben Prozent.

03.12.2025 | 1:30 min

Altes erhalten und mit dem richtigen Wissen wieder in Form bringen: Die zukünftige Vergütung der Arbeit von Daniel Fitzenreiter wird in der heutigen Tarifrunde auch verhandelt.

Die Forderungen des Gemälderestaurators der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten in Berlin/Brandenburg sind eindeutig:

Die Reallöhne sind gesunken, viele können sich keinen Urlaub mehr leisten von den Kollegen im öffentlichen Dienst - und das ist ganz wesentlich.

Daniel Fitzenreiter, Restaurator

Tarifrunde für Millionen Beschäftigte

Mit Trillerpfeifen und lauter Musik verschaffen die Verdi-Mitglieder im Berliner Regierungsviertel ihren Forderungen nach mehr Geld und Anerkennung Gehör: Sie wollen sieben Prozent mehr Gehalt im Monat, mindestens aber 300 Euro monatlich zusätzlich.

"Kein Kinderspiel! - System Kita am Anschlag": Im Kindergarten: Erzieherin Diana sitzt mit ihren Kindergartenkindern am Boden, zwei Kinder stehen im Vordergrund und bauen einen Turm.

Deutsche Kitas sind überlastet. Wegen Personalmangels droht Kinderbetreuung zu Aufbewahrung zu werden. Zeit für Erziehung und Bildung fehlt - eine Herausforderung für Erzieher.

15.10.2024 | 28:44 min

Das würde den unteren Tarifgruppen besonders zugutekommen. Verhandelt werden Löhne und Gehälter für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Bundesländer, rund 2,2 Millionen Menschen. Den öffentlichen Dienst plagen Nachwuchssorgen und deshalb wollen die Gewerkschaften die Attraktivität der Arbeitsplätze verbessern.

Verdi-Chef Frank Werneke sagt: "Es geht uns hier um die Zukunft des öffentlichen Dienstes. Wir haben gerade im Bereich der Länder viele tausend Stellen, die nicht besetzt sind. Das hat was mit der Einkommenssituation im Bereich der Länder zu tun."

Die Einkommen für die Landesbeschäftigten hinken nicht nur der Privatwirtschaft hinterher, sondern auch den Beschäftigten bei Bund und Kommunen.

Frank Werneke, Verdi-Chef

Eine Pflegefachkraft geht mit einer Bewohnerin durch das Seniorenheim «Mein Zuhause Nienburg».

Mit einem neuen Gesetz will die Bundesregierung Pflegeberufe attraktiver machen. Angesichts des Fachkräftemangels scheint dies auch notwendig.

05.11.2025 | 1:38 min

Verdi: Orientierung am Ergebnis von Bund und Kommunen

Schon im Frühjahr hatte sich der Verdi-Vorsitzende Werneke als hartleibiger Verhandlungspartner präsentiert. Da musste nach fast dreimonatigen Gesprächen und zahlreichen Warnstreiks sogar eine Schlichtungsrunde um den früheren hessischen Ministerpräsidenten Roland Koch und den ehemaligen Bremer Finanzstaatssekretär Hans-Henning Lühr einberufen werden.

Das Ergebnis im April 2025 für die gemeinsame Tarifgemeinschaft von Bund und Kommunen: eine zweistufige Lohnerhöhung um 5,8 Prozent und weitere Verbesserungen bei Urlaubstagen und Wechselschichten.

Nancy Faeser gibt Frank Werneke nach dem Abschluss der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst bei einer Pressekonferenz die Hand.

Im April war es nach mehreren Wochen mit Streiks im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes zu einer Einigung gekommen. Demnach bekommen die Beschäftigten in zwei Stufen mehr Geld.

06.04.2025 | 1:13 min

"An diesem Tarifabschluss wollen wir uns orientieren", lässt Frank Werneke im Hinblick auf die in Berlin gestarteten Verhandlungen für die Länderbeschäftigten wissen.

Arbeitgeberseite: "Verfassungsrechtlich bedenklich"

"Alles viel zu teuer. Der öffentliche Dienst kann nicht Lohnführer für andere sein", wendet Andreas Dressel ein. Er ist der Verhandlungsführer der Arbeitgeberseite und Finanzsenator in Hamburg.

Der Sozialdemokrat rechnet vor, dass alle Forderungen von Verdi in dieser Tarifauseinandersetzung ein Gesamtvolumen von 12,6 Milliarden Euro hätten und ein Plus von insgesamt 8,3 Prozent für die Beschäftigten brächten.

Wie stehts um die Arbeitsmoral?

In Deutschland ist die Arbeitsstundenzahl im internationalen Vergleich gesunken. Kanzler Merz will, dass wieder mehr gearbeitet wird. Wie kommt das an, bei Arbeitnehmern und -gebern?

24.05.2025 | 5:34 min

Vor allem die Forderung nach 300 Euro Mindesterhöhung "ebne die unterschiedlichen Tarifstufen und die Binnenabstände der Besoldungsgrenzen ein" meint der Hamburger Finanzsenator. Und dies sei "verfassungsrechtlich bedenklich".

Da muss man sagen sieben Prozent für zwölf Monate passen nicht in diese Zeit, wo parallel die Inflation gerade bei zwei Prozent liegt.

Andreas Dressel, Verhandlungsführer der Länder

Das müsse man zusammenbringen und deswegen gehe man jetzt in die Verhandlungen, sagt Dressel.

Doch Verdi schätzt die Kassenlage der Länder "auf keinen Fall schlechter als bei Kommunen und beim Bund ein" und die Gewerkschaftsmitglieder fordern daher einen gehörigen "Schluck aus der Pulle".

Kai Niklasch leitet das ZDF-Landesstudio in Brandenburg.

Fachkräftemangel bei Kommunen
:Gemeindebund: Mehr KI im öffentlichen Dienst

Der Städte- und Gemeindebund schlägt Alarm. Die Kommunen ächzen unter Fachkräftemangel. KI könne helfen - wenn die Digitalisierung in Gang komme, sagt der Hauptgeschäftsführer.
Über dieses Thema berichtete die Sendung heute in Deutschland am 03.12.2025 um 14 Uhr.
VerdiFachkräftemangel

