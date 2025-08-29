Arbeitsmarkt: Zahl der Arbeitslosen über drei Millionen

Die Zahl der Arbeitslosen ist im August über die Grenze von drei Millionen gestiegen. Die Arbeitslosenquote erhöhte sich im Vergleich zum Juli um 0,1 Prozentpunkte auf 6,4 Prozent.

Im August 2025 lag die Zahl der Arbeitslosen bei mehr als drei Millionen Menschen. (Symbolbild) Quelle: dpa

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im August erstmals seit Februar 2015 über die Marke von drei Millionen gestiegen. Sie kletterte um 46.000 auf 3,025 Millionen, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,1 Punkte auf 6,4 Prozent.

Im August ist das eingetreten, was wir auch erwartet haben: Aufgrund der Sommerpause ist die Arbeitslosigkeit auf über drei Millionen gestiegen. „ Andrea Nahles, BA-Chefin

Der Arbeitsmarkt sei nach wie vor von der wirtschaftlichen Flaute der vergangenen Jahre geprägt. "Es gibt allerdings auch erste Anzeichen einer Stabilisierung", betonte Nahles.

August-Zahlen zuletzt vor 15 Jahren so hoch

Im Juli hatte die Zahl mit 2,979 Millionen Arbeitslosen noch knapp unter der Drei-Millionen-Marke gelegen. Die Arbeitslosigkeit steigt üblicherweise über den Sommer, weil Unternehmen vor den Ferien weniger einstellen und Ausbildungsverhältnisse enden. Die August-Zahlen waren aber zuletzt vor 15 Jahren so hoch.

Im bundesweiten Vergleich lag die Arbeitslosenquote in den Stadtstaaten Bremen (11,8 Prozent) und Berlin (10,5) weiterhin am höchsten, in den südlichen Bundesländern Bayern (4,2) und Baden-Württemberg (4,7) am niedrigsten. Die Bundesagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 13. August vorlag.

Stabilisiert sich der Arbeitsmarkt?

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) sieht trotz des neuen Höchststands bei der Arbeitslosigkeit erste Lichtblicke. Für das Arbeitsmarktbarometer befragen die Fachleute monatlich alle Arbeitsagenturen nach ihren Erwartungen für die nächsten drei Monate.

Im August erwarteten sie erstmals seit drei Jahren, dass der Anstieg der Arbeitslosigkeit ein Ende hat. Auch die Beschäftigung könnte demnach wieder Fahrt aufnehmen.

Ifo-Institut: Konsumenten werden noch mehr sparen

Clemens Fuest, Präsident des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, erwartet allerdings negative Folgen für die Konjunktur. "Der private Konsum ist derzeit schon verhalten, obwohl die verfügbaren Einkommen schneller wachsen als die Konsumentenpreise", sagte er der Nachrichtenagentur Reuters. Viele Haushalte sparten mehr, weil sie sich Sorgen um die Zukunft machten.

Das wird bei schlechten Nachrichten vom Arbeitsmarkt wie der Überschreitung der Schwelle von drei Millionen Arbeitslosen zunehmen. „ Clemens Fuest, Präsident des Ifo-Instituts

Fuest führt die schlechte Lage am Arbeitsmarkt auf widrige Rahmenbedingungen in Deutschland zurück. "Viele Unternehmen bauen derzeit Arbeitskräfte ab - teils weil ihre Produkte sich nicht gut verkaufen, teils weil sie trotz wachsender Arbeitslosigkeit nicht die richtigen Fachkräfte finden oder weil sie entschieden haben, ihre Produktion ins Ausland zu verlegen", sagte der Ökonom.

Im Vergleich zu vielen konkurrierenden Standorten habe Deutschland sehr hohe Bürokratie- und Regulierungslasten sowie hohe Steuern und Abgaben. Auch der wachsende Protektionismus im Welthandel belaste. Er führe dazu, dass es für viele Firmen attraktiver sei, in den Ländern zu produzieren, in die früher exportiert worden sei.