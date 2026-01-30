Zwei Tote in der Hamburger U-Bahn - Mordkommission ermittelt

Verdacht auf Tötungsdelikt:Zwei Tote in Hamburger U-Bahn - Mordkommission ermittelt
In Hamburg ermittelt die Mordkommission, nachdem zwei Menschen in einer U-Bahnstation tödlich verunglückt sind. Eine Person soll die andere vor die einfahrende Bahn gestoßen haben.
In der Hamburger U-Bahn ist es am Donnerstagabend nach Angaben der Polizei zu einem möglichen Tötungsdelikt gekommen: Zwei Menschen wurden an der Haltestelle Wandsbek-Markt von einer einfahrenden U-Bahn erfasst und getötet.
Nach ersten Erkenntnissen hätten beide Personen unabhängig voneinander am Bordstein gestanden, erklärte die Polizei in Hamburg am Freitag. Beim Einfahren der U-Bahn habe eine Person die andere gepackt und beide gemeinsam auf die Gleise gestürzt.
Mordkommission ermittelt
Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 22.00 Uhr. Es bestehe ein Verdacht auf einen Tötungsdelikt, weshalb die Mordkommission LKA 41 die Ermittlungen übernommen habe.
Die Identifizierung der beiden Personen stehe noch aus, erklärte die Polizei. Unklar war zunächst außerdem der Hintergrund des Vorfalls. Zeugen wurden der Polizei zufolge vor Ort seelsorgerisch betreut.
Nach dem tödlichen Vorfall waren viele Rettungskräfte und Polizeibeamte in und vor der Station unterwegs. Polizisten sicherten die Eingänge ab, damit niemand Unbefugtes die Station betreten konnte. Die Polizei gab in der Nacht keine weiteren Informationen zu dem Fall heraus.
Hamburger Standbahn: Verkehr zwischenzeitlich unterbrochen
Von dem Vorfall war auch der Bahnverkehr betroffen. Wie die Hamburger Hochbahn AG im Onlinedienst X mitteilte, wurde der Betrieb auf der U1 zwischen den Haltestellen Wartenau und Wandsbek-Gartenstadt bis zum Betriebsende gesperrt.
Für betroffene Fahrgäste sei ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet worden. Die Hochbahn AG ging davon aus, dass der Betrieb am Freitag wieder aufgenommen werden könne.
