Torhüter-Tore im Überblick: Wenn Keeper zu Torschützen werden

Benfica Lissabons Treffer zum 4:2 gegen Real Madrid ist ein Tor für die Fußballgeschichte. In der Historie haben sich aber auch schon andere Keeper als treffsicher erwiesen.

Moment für die Ewigkeit: Benfica-Keeper Anatoliy Trubin trifft in der Champions League gegen Real Madrid. Quelle: Imago

Tore von Torhütern gehören zu den großen Kuriositäten des Fußballs. Manche Keeper sind sicher vom Elfmeterpunkt. Andere treffen in den letzten Sekunden einer Partie, wenn Mannschaften wirklich alles nach vorne werfen. Lange in Erinnerung bleiben diese Tore alle.

Torhüter auf den Spuren von Hans Jörg Butt

Auch der irre Kopfballtreffer von Keeper Anatoliy Trubin am Mittwoch in der Champions League dürfte seinen Platz im Geschichtsbuch von Benfica Lissabon sicher haben.

In Deutschland verbindet man eine treffsichere Nummer eins vor allem mit Hans Jörg Butt, der als Schlussmann des Hamburger SV, von Bayer Leverkusen und Bayern München zahlreiche Tore als Elfmeterschütze markierte. Ein Überblick über weitere kuriose Treffer aus den vergangenen Jahren.

2026: Anatoliy Trubin (Benfica Lissabon)

Im Champions-League-Spiel zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid brauchten die Gastgeber in den Schlusssekunden beim Stand von 3:2 einen weiteren Treffer zum Einzug in die Playoffs. Torwart Anatoliy Trubin ging beim vermeintlich letzten Freistoß in der 8. Minute der Nachspielzeit mit nach vorne und verwandelte das Estadio da Luz in ein Tollhaus. Wahrlich ein Treffer für die Fußballgeschichte.

Benfica Lissabon hat überraschend Real Madrid geschlagen. Damit stehen die Portugiesen in den Playoffs. Enthält virtuelle Bandenwerbung. 28.01.2026 | 2:59 min

2025: Fernando Muslera (Galatasaray Istanbul)

Galatasaray-Kapitän Fernando Muslera traf im Ligaspiel gegen Kayserispor per Elfmeter. Sein Tor zum 3:0 war der Schlusspunkt einer souveränen Vorstellung. Für den langjährigen Stammtorhüter war es ein außergewöhnlicher Moment.

Die Zusammenfassungen und Highlights der Champions League finden Sie bei sportstudio.de.

Sport : Champions League - 2025/26 Die wichtigsten Spiele im Video.

2024: Ognjen Cancarevic (FC Noah Erewan)

In der Qualifikation zur Conference League erzielte Ognjen Cancarevic ein wichtiges Tor für den armenischen Klub FC Noah Erewan. Gegen AEK Athen traf der Keeper nach einer Ecke zum 3:1. Das Tor trug entscheidend zum Überraschungserfolg bei.

2023: Tom Vandenberghe (KV Kortrijk)

Im belgischen Ligaspiel zwischen KAS Eupen und KV Kortrijk erzielte Tom Vandenberghe den späten Ausgleich. Der Torhüter traf in der Nachspielzeit per Kopf zum 1:1. Eupen rettete dadurch einen Punkt.

2023: Ivan Provedel (Lazio Rom)

Ivan Provedel sorgte in der Champions League für einen historischen Moment. Im Heimspiel von Lazio Rom gegen Atlético Madrid köpfte der Torhüter in der Schlusssekunde zum 1:1 ein.

2021: Alisson (FC Liverpool)

Beim Auswärtsspiel des FC Liverpool bei West Bromwich Albion erzielte Alisson das entscheidende Tor. Nach einer Ecke traf der brasilianische Torhüter per Kopf zum 2:1. Der Treffer war für Liverpool im Kampf um die Champions-League-Plätze von großer Bedeutung.

In der Nachspielzeit erzielt Torhüter Alisson per Kopf das Siegtor für den FC Liverpool gegen West Bromwich Albion. Quelle: Imago

2021: Yassine Bounou (FC Sevilla)

Im Ligaspiel zwischen Real Valladolid und dem FC Sevilla traf Yassine Bounou per Kopf zum Ausgleich. Der Treffer zum 1:1 fiel nach einer Standardsituation. Für Sevilla bedeutete er einen wichtigen Punktgewinn.

2021: Marko Dmitrovic (SD Eibar)

Marko Dmitrovic übernahm gegen Atlético Madrid selbst die Verantwortung vom Elfmeterpunkt. Der Torhüter von SD Eibar verwandelte sicher zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Am Ende unterlag sein Team dennoch mit 1:2.

Immer Ärger um den VAR: Für die einen sorgt er für mehr Fairness auf dem Platz, für die anderen nimmt er dem Fußball die Emotionalität: Wie könnte der Streit aufgelöst werden? 08.01.2026 | 14:40 min

2020: Arnaud Bodart (Standard Lüttich)

In der belgischen Liga erzielte Arnaud Bodart für Standard Lüttich ein spätes Tor gegen die KAS Eupen. Der Keeper traf zum 2:2-Endstand. Sein Treffer sicherte Lüttich einen Punkt.

2017: Alberto Brignoli (Benevento Calcio)

Alberto Brignoli schrieb Serie-A-Geschichte im Spiel gegen den AC Mailand. In der Nachspielzeit köpfte der Torhüter von Benevento Calcio zum 2:2 ein. Es war der erste Punktgewinn des Vereins in der Serie A.

Sensationeller Moment: Benevento-Keeper Alberto Brignoli rettet seinem Team mit einem Kopfballtor einen Punkt gegen den AC Mailand. Quelle: Imago

2016: Milos Radanovic (Benevento Calcio)

In der Qualifikation zur Europa League erzielte Milos Radanovic ein seltenes Tor. Der Keeper von FK Kukesi traf per Kopf zum 1:1 gegen Rudar Pljevja. Der Treffer reichte jedoch nicht zum Weiterkommen.

ZDFsportstudio auf WhatsApp Quelle: Reuters Sie wollen über Sport stets auf dem Laufenden bleiben? Dann ist unser sportstudio-WhatsApp-Channel genau das Richtige für Sie. Egal ob morgens zum Kaffee, mittags zum Lunch oder zum Feierabend - erhalten Sie die wichtigsten News direkt auf Ihr Smartphone. Melden Sie sich hier ganz einfach für unseren WhatsApp-Channel an: sportstudio-WhatsApp-Channel.