Juventus Turin: Wie der Klub um die Rückkehr an die Spitze kämpft

Juventus Turin dominierte die Serie A fast nach Belieben, wollte dann mehr und stürzte ab. Jetzt kämpft der Klub um seine Identität - mit jungen Spielern und einem Trainer-Fuchs.

Wie Juventus Turin um die Rückkehr an die Spitze kämpft

Juventus Turin wird in seiner Bedeutung für den italienischen Fußball oft mit Bayern München und dessen Rolle in Deutschland verglichen. Turin hat fast genauso viele Einwohner wie München, ist ebenfalls nicht die Hauptstadt, dafür aber Standort des Rekordmeisters im Fußball. Dazu kommt eine ähnliche Außenwirkung.

Weltklasse-Juve dominierte Serie A

"Wo immer du in Italien hinreist, spaltet es sich auf in Juventus-Anhänger und Juventus-Hasser", sagt Felix Haselsteiner, Journalist der Süddeutschen Zeitung, in der Sendung Bolzplatz. Sowohl die Bayern als auch Juve sind reich an Titeln und haben insbesondere im vergangenen Jahrzehnt die heimische Liga dominiert. Turin seit der Saison 2011/2012 mit neun Titeln am Stück, die Bayern seit 20212/2013 mit elf.

"Juve war zu der Zeit eine Weltklasse-Mannschaft", blickt Serie A-Experte Christian Bernhard im Bolzplatz auf die 10er Jahre zurück. "Das ging los im Tor mit Gigi Buffon, dann Chiellini, Bonucci und Barzagli in der Abwehr, Pirlo im Mittelfeld."

Juventus-Führung stand für Harmonie und Kontinuität

Dazu kam mit dem Dreigestirn Andrea Agnelli (Präsident), Giuseppe Marotta (sportlicher Leiter) sowie Massimiliano Allegri (Trainer) "ein aufeinander abgestimmtes Führungsgremium", wie Haselsteiner erklärt. "Das ist ja genau das, was Fußballvereine eigentlich immer erfolgreich macht."

Die Wege von Juve und den Bayern trennten sich mit Ausbruch der Corona-Pandemie im Jahr 2020. Dass diese Zeit Juventus wirtschaftlich härter traf als die meisten anderen europäischen Spitzenklubs hat vor allem mit der Verpflichtung von Cristiano Ronaldo zu tun.

Ronaldo sollte Champions-League-Titel bringen

"Die Idee war, Juve noch mal auf das nächste Niveau zu heben", sagt Bernhard über den Megatransfer des Portugiesen von Real Madrid nach Turin. "Also Juve auch im Welt-Fußball ganz oben einzusortieren."

Den Traum, endlich wieder die Champions League zu gewinnen, ließ sich Juventus 2018 eine Ablösesumme von 117 Millionen Euro und ein Jahresgehalt von 60 Millionen Euro für den portugiesischen Superstar kosten. Der schoss dann in 134 Einsätzen 101 Tore und führte den Verein auch noch zweimal zum Gewinn des Scudetto - wie der italienische Meistertitel genannt wird.

Juventus leidet bis heute unter Corona-Folgen

Die Champions League konnte Juve mit Ronaldo allerdings nicht gewinnen. Was aber schwerer wog: "Durch die Corona-Pandemie konnte all das nicht umgesetzt werden, was mit Cristiano Ronaldo geplant war", sagt Bernhard mit Blick auf weitgehend ausgebliebene Einnahmen. "Juve hat von 2018 bis 2023 fünf Jahre später 700 Millionen Euro Schulden angehäuft."

Ronaldo zog nach drei Jahren weiter zu Manchester United. Juventus stand vor der Herausforderung, mit angespannter Finanzlage einen erneuten Umbruch zu vollziehen. Selbst eingebrockt hatte man sich zudem einen Punktabzug und eine Sperre durch die UEFA infolge eines Bilanzfälschungsskandals.

Kaum noch Italien-Stars im Juve-Kader

"Man weiß, dass man nur Mittelklasse-Spieler kaufen kann, keine Topstars", sagt Fabio Caressa, Kommentator bei Sky Italia, im Rückblick. Vor allem italienische Stars, die dem Kader Identität geben, fehlen bis heute.

Während Juve im Champions-League-Finale 2015 noch mit fünf italienischen Nationalspielern gestartet ist, standen am vergangenen Wochenende in der Partie gegen Neapel nur zwei in der ersten Elf. "Es geht darum, dass du Figuren wie Buffon, Pirlo und Chiellini nicht einfach eins zu eins ersetzen kannst", sagt Bernhard.

Trainer Spalletti als Hoffnungsträger

Dafür besitzt die "Alte Dame" ganz gegen ihre Tradition nun auf einmal den jüngsten Kader der Serie A. "Das sind Spieler, die sind noch auf dem Sprung, die werden noch besser", so Bernhard. Dazu kommt mit Ex-National- und Meistertrainer Luciano Spalletti ein Coach mit viel Erfahrung, der zum Schlüssel für eine wieder erfolgreichere Zukunft werden könnte.

"Ich bin sogar so weit zu gehen, dass ich glaube, dass Juve mit einigen guten Entscheidungen im Sommer nächstes Jahr schon wieder im Rennen um den Scudetto mit dabei sein kann", findet Bernhard.

Kann Trainer Luciano Spalletti Juventus wieder an die Spitze führen?

Zumindest bis dahin werden sich alle Anhänger der Bianconeri aber wohl gedulden müssen. Denn in der aktuellen Saison hat Juve bereits zehn Punkte Rückstand auf Tabellenführer Inter Mailand.