DFB-Pokal:Bayer Leverkusen müht sich zu 4:0 in Aspach

Beim Oberligisten SG Sonnenhof Großaspach tut sich Bayer Leverkusen lange schwer. Erst in Überzahl läuft's rund. Am Ende steht ein 4:0-Sieg.

Bayer dominierte die Partie von Beginn an, wurde dann aber von dem Unwetter über der 8.000-Einwohner-Gemeinde in Baden-Württemberg gestoppt. Der Oberligist ließ sich von der Unterbrechung nicht beeindrucken, verteidigte aggressiv, setzte wie bei der Chance durch Eisele (23.) Nadelstiche - und musste dann doch die kalte Dusche hinnehmen, als Schick Leverkusen nach einer Flanke von Adli in Führung brachte (32.).

Die SG präsentierte sich dennoch weiter gefährlich und hatte durch Celiktas die Großchance zum Ausgleich (39.). Auf der Gegenseite verhinderte Keeper Reule einen zwei-Tore-Rückstand zur Pause, indem er einen Kopfball von Quansah glänzend entschärfte (42.).

Wirklich souverän agierte Leverkusen aber auch zu Beginn der zweiten Hälfte nicht, Sonnenhof Großaspach setzte sich zeitweise gar in der Bayer-Hälfte fest und forderte Keeper Flekken mehrfach.

Bayer konnte seine Verunsicherung auch mit zunehmender Spieldauer nicht ablegen, Großchancen blieben für Bayer nach der Pause zunächst gänzlich aus.

Doch die SG Sonnenhof Großaspach tat dem wankenden Topteam einen Gefallen, Celiktas sah die Gelb-Rote Karte (67.). In Überzahl drängte Leverkusen nun auf das zweite Tor, das schließlich Arthur gelang (74.).

Danach folgten noch eine Rote Karte für Tasdelen (Großaspach) wegen groben Foulspiels (82.), das 0:3 durch Kofane (84.) und ein verwandelter Foulelfmeter von Grimaldo (87., Foulelfmeter)

Die Aufstellungen

Sonnenhof Großaspach: Reule - Landwehr, Aidonis, Nuraj, Mohr - Celiktas, Mistl (70. Kunde), Lo. Maier, Tasdelen - Kleinschrodt, F. Eisele (70. Stoppel) - Trainer: Pascal Reinhardt

Leverkusen: Flekken - Quansah, Tapsoba, Hincapie (64. Tape) Arthur, Andrich, Aleix Garcia, Adli (46. Grimaldo), Maza (85. Mensah), Tella (65. Poku) - Schick (77. Kofane) - Trainer: Erik ten Hag

Schiedsrichter: Michael Bacher (Rosenheim)