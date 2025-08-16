DFB-Pokal:Hamburger SV entgeht Blamage bei FK Pirmasens

Bis in die Nachspielzeit hinein führt Oberligist FK Pirmasens gegen den Hamburger SV 1:0. Dann rettet sich der HSV in die Verlängerung, wo der FK nicht mehr mithalten kann und 1:2 verliert.

Nach einer überaus behäbigen ersten Viertelstunde der Hamburger wurden die Pirmasenser frecher und wären durch die Doppelchance von Luka Dimitrijevic und Marc Erhart beinahe in Führung gegangen.

Die HSV-Defensive wirkte desorientiert, nach vorn fehlten Esprit und Tempo. Auch in den Zweikämpfen zog der Favorit erstaunlich oft den Kürzeren.

In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit hätten Marc Erhart, der an HSV-Schlussmann Daniel Heuer Fernandes scheiterte, und Thomas Selensky mit einem Schuss auf die Oberkante der Latte für die Führung der Amateure sorgen können.

Die Pirmasenser spielten auch nach dem Wechsel munter mit - und durften das verdiente 1:0 bejubeln. Nach einer Ecke schoss Yannick Griess zum 1:0 ein (52.). Und wenig später hätte Dennis Grob sogar das 2:0 auf dem Fuß.

Der HSV hatte nun durchaus Chancen, unter anderem durch den eingewechselten Robert Glatzel, hetzte aber hektisch dem Rückstand hinterher, ehe Guilherme Ramos (90.+2) den Favorit in die Verlängerung schoss und Ransford-Yeboah Königsdörffer den Sieg sicherstellte (100.).

Die Aufstellungen

Pirmasens: Reitz - Büchler (94. Sannoh), Müller, Griess, Dimitrijevic (64. Wiltz) - Grünnagel, Andreas - Eichhorn (87. Deho), Selensky - Krob (77. Prokopchuk), Ehrhart (77. Gutmann) -

Trainer: Daniel Paulus

Hamburg: Heuer Fernandes - Omari, Elfadli, Torunarigha (68. Sahiti) - Gotscholeischwili (46. Baldé), Capaldo, Meffert (86. Ramos), Muheim - Königsdörffer, Rössing-Lelesiit (46. Stange) - Philippe (46. Glatzel) - Trainer: Merlin Polzin

Schiedsrichter: Timo Gansloweit (Dortmund)