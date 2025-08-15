DFB-Pokal:Unions Standards sitzen: 5:0 in Gütersloh

Der ruhende Ball macht den Unterschied: Beim FC Gütersloh liegt Union Berlin nach drei Standards zur Pause 3:0 in Führung. Danach macht Union mit Effizienz weiter und siegt 5:0.

Die Berliner waren zunächst nur mit Standardsituationen gefährlich - und kamen so zur frühen Führung. Nachdem Leopold Querfeld drei Minuten zuvor einen Freistoß aus knapp 20 Metern noch über die Latte gesetzt hatte, traf Robert Skov aus ähnlicher Position zum 1:0 (19.).

Bei knapp 30 Grad dominierte Union nun das Spiel, ohne spielerisch zu überzeugen. Der Viertligist bekam überhaupt keinen Zugriff. Ein weiterer Standard führte zum zweiten Tor: Nach einem Eckball von Christopher Trimmel drückte Querfeld den Ball über die Linie (35.). Auch dem 3:0 von Danhilo Doekhi (43.) ging eine Trimmel-Ecke voraus.

Nach der Pause musste Union-Keeper Frederik Rönnow raus, nachdem er ohne Gegnereinwirkung auf den Rasen gesunken war. Die Tore von Andreji Ilic (78.) und Jeong Woo-yeong (90.+4) fielen aus dem Spiel heraus.

Die Aufstellungen

Gütersloh: Matuschewsky - Arkenberg (90.+1 John), Henke (90.+1 Borgmann), Winke, Lanfer - Rother, Langfeld, Kandic (46. Reyes), Liehr (79. Frese), Frieling (79. Maiella) - P. Twardzik - Trainer: Julian Hesse

Berlin: Rönnow (50. Raab) - Doekhi, Querfeld, Rothe (85. Skarke)- Trimmel, R. Khedira, Skov (68. Kral), Schäfer, Burke (68. Haberer), Ilic - Ansah (85. Jeong) - Trainer: Steffen Baumgart

Schiedsrichter: Jarno Wienefeld (Hamburg)