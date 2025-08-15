DFB-Pokal:Eiskalte Magdeburger siegen in Saarbrücken

Drittligist 1. FC Saarbrücken rackert, der 1. FC Magdeburg macht die Tore. Der FCS spielt auf Augenhöhe, muss sich aber der Effizienz des Zweitligisten beugen und verliert 1:3.

Der FCM tat sich schwer, erzeugte nur wenig Torgefahr gegen tief stehende Gastgeber. Da auch Saarbrücken wenig Konstruktives produzierte, blieb das Spiel ereignisarm. Nur langsam wurden die Gastgeber mutiger, Florian Pick traf das Außennetz (33.).

Magdeburg zeigte wenig - bis Martijin Kaars nach einem Saarbrücker Freistoß zum Sprint ansetzte und flach einschoss (43.). Rayan Ghrieb erhöhte kurz darauf (45.+2) und sorgte für die plötzlich komfortable Pausenführung der Gäste.

Saarbrücken wurde nach dem Seitenwechsel aktiver, doch der FCM baute seine Führung weiter aus - Ghrieb traf aus ähnlicher Position wie schon beim 2:0 (59.). Magdeburg stellte nun noch mehr auf Verwaltung um, doch nach einer Balleroberung des früheren Magdeburgers Kai Brünker traf Tim Civeja zum 1:3 (67.).

In der Folge drängte Saarbrücken, ohne schon ins allerletzte Risiko zu gehen. Magdeburg presste hoch, versuchte die Gastgeber vom Strafraum fernzuhalten, doch immer mal wieder gelang Saarbrücken ein Abschluss über Calogero Rizzuto oder Brünker.

Weil Magdeburg seine wenigen Konter nicht nutzte - Kaars traf die Latte (80.) -, blieb die Partie bis zum Schluss eng und auch Saarbrücken verzeichnete noch einen Schuss an den Querbalken (87.).

Die Aufstellungen

Saarbrücken: Menzel - Wilhelm, Sonnenberg, Bichsel - Rizzuto, Krahn, Zeitz (63. Rabihic), Bretschneider (81. Baumann) - Civeja (77. Multhaup) - Pick (63. Elongo-Yombo), Brünker. - Trainer: Schwartz

Magdeburg: Reimann - Hoti, Hugonet, Müller - Bockhorn, Gnaka (61. Stalmach), Michel (61. Holmström), Musonda (88. Heber) - Ghrieb (71. Ulrich), Kaars, Atik (71. Pesch). - Trainer: Fiedler

Schiedsrichter: Robin Braun (Wuppertal)