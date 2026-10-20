Champions League: Dortmund müht sich zum Sieg bei Sabah FK

Borussia Dortmund hat sich in Baku zu einem Sieg gegen Sabah FK gemüht. Beim knappen Erfolg gegen den Außenseiter zeigte der BVB eine durchwachsene Leistung.

Erzielte einen Doppelpack: Serhou Guirassy Quelle: dpa | Uncredited/AP/dpa

Borussia Dortmund hat in der Champions League den zweiten Sieg eingefahren. Gegen Sabah FK aus Aserbaidschan tat sich der BVB extrem schwer und schaffte mit viel Mühe und bisweilen auch Glück einen knappen 2:1-Erfolg.

BVB-Stürmer Guriassy erzielt nächsten Doppelpack

Bedanken konnte sich das Team von Trainer Niko Kovac bei Serhou Guirassy, der beide Treffer besorgte (10. und 53. Minute). Für die Gastgeber traf Aden McCarthy in der 39. Minute. Am 3. November empfängt die Borussia in der heimischen Arena Betis Sevilla.

Mit sechs Punkten aus drei Spielen ist Dortmund in der Gruppenphase wieder auf Kurs. Schon das 3:2 gegen den FC Villarreal zum Auftakt hatte Guirassy mit zwei Treffern sichergestellt.

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Chancen für Dortmund im Minutentakt

Vor rund 45.000 Zuschauerinnen und Zuschauer bereitete der erst 2017 gegründete Klub aus Aserbaidschan Dortmund aber deutlich mehr Probleme als gedacht. Nach den jüngsten Flops gegen Werder Bremen (2:2), in Bodö und bei Union Berlin (0:0) stellte Kovac sein Team auf vier Positionen um.

Es war schwerer, als es hätte sein müssen. Wir hatten Chancen, um das eine oder andere Tor zu machen. Am Ende ein bisschen schade, dass wir es nicht geschafft haben, das Spiel früher zu entscheiden. „ VfB-Torhüter Gregor Kobel bei DAZN

Routinier Ramy Bensebaini durfte anstelle des 19 Jahre jungen Joane Gadou von Beginn an ran, sorgte aber kaum für Stabilität. Ein krasser Stellungsfehler ermöglichte Kaheem Parris die erste Chance, doch dieser legte sich den Ball zu weit vor.

Der BVB hatte zu Beginn Chancen im Minutentakt, immer wieder initiiert von Carney Chukwuemeka an dessen 23. Geburtstag. Zunächst vergab Fabio Silva zwei Gelegenheiten, dann auch Guirassy. Doch kurze Zeit später war auf Dortmunds Garant Verlass: Einen Schuss von Nationalspieler Felix Nmecha ließ Sabah-Keeper Stas Pokatilow prallen, Guirassy setzte nach und traf.

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Torhymne für Mickels, aber kein Ausgleich

Wer dachte, dass der BVB fortan die Partie beim Königsklassen-Debütanten locker kontrollieren würde, sah sich getäuscht. Einen Freistoß von Joey Veerman aus 18 Metern wehrte Pokatilow ab. Aus dem Spiel legte Dortmund kaum nach. Stattdessen wurden die Gastgeber in schwarz und pink stärker.

Nach einer halben Stunde traf der deutsch-ruandische Stürmer Joy-Lance Mickels, früher beim FC Schalke, nach starker Parris-Vorlage zum Ausgleich. Doch obwohl der Stadion-DJ bereits die Tormusik abspielen ließ, zählte der Treffer wegen einer Abseitsposition nicht.

Kobel rettet 1:1 vor der Pause

Sabah blieb am Drücker und belohnte sich. Einen Freistoß des ehemaligen Bundesliga-Profis Tymoteusz Puchacz köpfte Innenverteidiger McCarthy aus kurzer Distanz ins Tor. Gregor Kobel war machtlos, nachdem Waldemar Anton in der Luft das Nachsehen gehabt hatte.

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Kobel war es, der danach zweimal Schlimmeres verhinderte. Veljko Simic (42.) und erneut Parris (45.) nach einem einfachen Ballverlust von Nmecha scheiterten am Schweizer Nationaltorhüter, der in einer schwachen Kovac-Elf vor der Pause noch der stabilste war. Vor allem der Spielaufbau der Dortmunder wirkte seltsam ideenlos und an vielen Stellen zu langsam.

Veerman assistiert punktgenau

Die rund 2.000 Dortmunder Fans, die einen Fünf-Stunden-Flug auf sich genommen hatten, waren nominell zwar deutlich in der Unterzahl, machten sich aber bemerkbar. Obwohl Kovac in Jobe Bellingham, Ethan Nwaneri und Maximilian Beier starke Optionen auf der Bank hatte, ließ er sein Team zunächst so weitermachen.

Und recht gab ihm erneut Stürmer Guirassy, der eine präzise Flanke von Veerman verwandelte. Der 30-Jährige hätte drei Minuten später beinahe seinen dritten Treffer nachgelegt, scheiterte mit einem Schlenzer aber an Pokatilow.

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Quelle: dpa, SID