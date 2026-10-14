Niederlage gegen Bodö/Glimt:Auch Dortmund rutscht auf Norwegens Kunstrasen aus

Borussia Dortmund hat sein Auswärtsspiel bei Bodö/Glimt verloren. Gerade den Start in Halbzeit zwei verschlief die Elf von Trainer Niko Kovac.

Die Highlights des zweiten Spieltags der Ligaphase der Champions League im sportstudio 14.10.2026

Borussia Dortmund hat sein zweites Spiel in der Ligaphase der Champions League verloren. Auswärts in Norwegen unterlagen sie Bodö/Glimt am Ende nicht unverdient mit 0:1 (0:0). Das Tor des Tages erzielte Fredrik Sjövold in der 52. Minute.

Der BVB kam im hohen Norden nur beschwerlich in die Partie. Die Gastgeber aus Bodö/Glimt hatten zu Beginn leichte spielerische Vorteile und die erste richtig gute Möglichkeit der Partie. Patrick Berg bediente Sondre Fet links im Strafraum, der nach innen zog und den Ball knapp am rechten Pfosten vorbeizirkelte (19.).

13.10.2026 | 0:39 min

Dortmund versuchte in der Folge etwas offensiver anzulaufen, um sich aus der Umklammerung der Gastgeber zu befreien, und wurde dafür fast bestraft. Mit einem einzigen langen Ball ließ sich die gesamte Hintermannschaft des BVB aushebeln.

Bodö/Glimt mit mehr Spielanteilen

Jens Petter Hauge lief auf der linken Seite allen Schwarz-Gelben davon und legte quer auf Ole Blomberg, der aber einen halben Schritt zu spät kam, am Ball vorbeirutschte und deshalb nicht ins leere Tor einschieben konnte (27.).

Bodö/Glimt zeigte einen bis dato starken Auftritt, hatte mehr Spielanteile, drückte die Gäste aus Dortmund tief in die eigene Hälfte. Die Elf von Niko Kovac verteidigte aber konzentriert und ließ sich von dem schwierigen Start nicht verunsichern.

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Ab der 30. Minute schaffte es der BVB dann mal wieder, sich über die Mittellinie hinaus zu befreien - der erste nennenswerte Abschluss war ein Kopfball von Fabio Silva aus kurzer Distanz (42.). Der scheiterte aber an Bodö-Keeper Nikita Haikin und hätte sowieso im Abseits gestanden. So ging es mit 0:0 in die Pause.

Bodö/Glimt beginnt furios - und trifft

Ein Ergebnis, das den Gastgebern offensichtlich Selbstvertrauen gab - denn die begannen nach dem Seitenwechsel wie die Feuerwehr, zunächst parierte Gregor Kobel nur 24 Sekunden nach Wideranfpiff einen scharfen Schuss Andreas Helmersen zur Ecke. Aus der entstand eine große Kopfballmöglichkeit, die erneut Helmersen aus rund fünf Metern über das Tor setzte.

Bodö/Glimt machte nun mit einer wahren Sturm-und-Drang-Phase weiter. Nur rund zwei Minuten später scheiterte Hauge nach einem Konter mit seinem Abschluss am Fuß von Waldemar Anton, nach der anschließenden Ecke feuerte Blomberg den Ball aufs BVB-Tor - Rami Bensebainis Fuß verhinderte den Einschlag (49.). Zwei Minuten später dann aber die verdiente Führung für die Norweger.

Wieder spielten die Norweger die BVB-Defensive auseinander, eine scharfe Flanke von der rechten Seite verwertete Außenverteidiger Fredrik Sjövold aus rund acht Metern halbrechter Position wuchtig ins kurze Eck - 1:0 für den vermeintlichen Außenseiter (52.).

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Kovac wechselt vierfach

Dortmund bemühte sich in der Folge um eine Antwort, bekam erstmals wieder die Kontrolle über das Spiel - auch weil Trainer Niko Kovac viermal wechselte. Unter anderem Serhou Guirassy und Nationalspieler Felix Nmecha betraten das Feld.

Spielerisch gelang den Dortmundern zunächst wenig - Felix Nmecha zwang Keeper Haikin mit einem schönen Distanzschuss immerhin mal wieder zu einer Parade (62.).

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Doch die Einwechslungen zeigten Wirkung. Dortmund wurde besser, entwickelte mehr Zug zum Tor und kam nach schöner Vorarbeit von Jobe Bellingham durch Guirassy zum nächsten Abschluss. Der Schuss des Stürmers wurde im letzten Moment von Aleesami noch ins Toraus geblockt (69.).

Der BVB wacht zu spät auf

Die Gäste drückten nun auf den Ausgleich. Der ebenfalls eingewechselte Ethan Nwaneri kam nach Flanke von Bensebaini frei im Strafraum der Norweger zum Kopfball, der jedoch in den Armen des Torhüters Haikin landete. Und der stand wenig später nochmal im Fokus, als er einen Abschluss von Nwaneri aus kürzester Distanz per überragender Fußabwehr parierte (84.).

Die Druckphase des BVB kam insgesamt zu spät. Bodö/Glimt verteidigte das 1:0 bis zum Schluss und feierte so einen durchaus verdienten Sieg.

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