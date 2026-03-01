Kreuzbandriss: Saison-Aus für Dortmunds Emre Can

BVB-Kapitän fällt länger aus:Kreuzbandriss: Saison-Aus für Emre Can
Schock für Borussia Dortmund: Die Verletzung, die Emre Can im Spiel gegen den FC Bayern erlitt, hat sich als Krezbandriss herausgestellt.
Die Befürchtungen haben sich bestätigt: Emre Can hat einen Kreuzbandriss erlitten und wird Borussia Dortmund mehrere Monate fehlen. Der Kapitän hatte sich die Verletzung an seinem linken Knie am Samstag in der 38. Minute des Spitzenspiels gegen Bayern München (2:3) zugezogen. Er steht nun vor einer ungewissen Zukunft, sein Vertrag läuft im Sommer aus.
Can spielt 15 Minuten weiter - trotz Verletzung
Der Defensivspieler, früher im zentralen Mittelfeld aktiv und nun in der Innenverteidigung gesetzt, hatte gegen die Bayern auf die Zähne gebissen. Trotz offensichtlich großer Schmerzen spielte er eine Viertelstunde weiter. Erst kurz vor der Pause ging es nicht mehr - Ramy Bensebaini ersetzte den 32-Jährigen.
Can verließ später das Stadion an Krücken gehend. Trainer Niko Kovac hatte schon den Verdacht einer schweren Knieverletzung geäußert.
