  3. Merkliste
  4. Suche
Sport

Kreuzbandriss: Saison-Aus für Dortmunds Emre Can

BVB-Kapitän fällt länger aus:Kreuzbandriss: Saison-Aus für Emre Can

|

Schock für Borussia Dortmund: Die Verletzung, die Emre Can im Spiel gegen den FC Bayern erlitt, hat sich als Krezbandriss herausgestellt.

Emre Can am 28.02.26

Biss zunächst auf die Zähne und spielte 15 Minuten mit Verletzung weiter: Emre Can.

Quelle: firo Sportphoto

Die Befürchtungen haben sich bestätigt: Emre Can hat einen Kreuzbandriss erlitten und wird Borussia Dortmund mehrere Monate fehlen. Der Kapitän hatte sich die Verletzung an seinem linken Knie am Samstag in der 38. Minute des Spitzenspiels gegen Bayern München (2:3) zugezogen. Er steht nun vor einer ungewissen Zukunft, sein Vertrag läuft im Sommer aus.

Der Geschäftsführer Sport des BVB Lars Ricken im ZDF-Interview

Gut weggekommen sei Nico Schlotterbeck mit Gelb fürs Foul gegen Bayern-Spieler Josip Stanišić, sagt BVB-Chef Lars Ricken. Ob Schlotterbeck beim BVB bleibt, sei noch nicht ausverhandelt.

28.02.2026 | 4:11 min

Can spielt 15 Minuten weiter - trotz Verletzung

Der Defensivspieler, früher im zentralen Mittelfeld aktiv und nun in der Innenverteidigung gesetzt, hatte gegen die Bayern auf die Zähne gebissen. Trotz offensichtlich großer Schmerzen spielte er eine Viertelstunde weiter. Erst kurz vor der Pause ging es nicht mehr - Ramy Bensebaini ersetzte den 32-Jährigen.

Emre wird von uns in den nächsten Monaten jede Unterstützung bekommen, damit er wieder vollständig gesund wird.

Sebastian Kehl, BVB-Sportdirektor

das aktuelle sportstudio: Alle Tore von Dortmund gegen Bayern

Der Bericht über das Topspiel Borussia Dortmund - Bayern München ab Minute 04:38.

28.02.2026 | 83:14 min

Can verließ später das Stadion an Krücken gehend. Trainer Niko Kovac hatte schon den Verdacht einer schweren Knieverletzung geäußert.

Zusammenfassungen und Highlights der Fußball-Bundesliga und ausgewählter Spiele der 2. Bundesliga finden Sie immer montags ab 0:00 Uhr bei sportstudio.de.

Auch bei Gelb-Rot und Ecken
:VAR darf sich künftig öfter melden

Der VAR darf bei Gelb-Rot und Ecken eingreifen, Wechsel und Einwürfe sollen schneller vonstatten gehen: Das sind neue Fußball-Regeln, die wohl schon bei der WM 2026 greifen.
mit Video3:31
Der deutsche Schiedsrichter Florian Badstübner sieht sich im Achtelfinale des DFB-Pokal zwischen dem VfL Bochum und VfB Stuttgart eine Szene im VR-Kasten an
Quelle: SID
Über dieses Thema berichtete das aktuelle sportstudio 28.02.2026 ab 22:30 Uhr.
Themen
SportBorussia Dortmund

Mehr Fußball

  1. Bayerns Mittelfeldspieler Joshua Kimmich jubelt zusammen mit seinen Teamkollegen Josip Stanisic und Michael Olise nach seinem Tor zum 2:3 Endstand gegen den BVB

    München nun mit elf Punkten Vorsprung:FC Bayern zwingt Dortmund in die Knie

    von Jens Bednarek
    mit Video83:14
  2. Nico Kovac

    Sorgen trotz Rang zwei in der Liga:Vor dem Bayern-Duell: Offene Fragen beim BVB

    von Patrick Brandenburg
    mit Video3:37
  3. Ramy Bensebaini

    Champions League:Dortmunds denkwürdiges Debakel

    von Patrick Brandenburg
    mit Video2:59
  4. das aktuelle sportstudio: Alle Tore von Dortmund gegen Bayern

    Sport | das aktuelle sportstudio:Alles zum Topspiel Dortmund - FC Bayern

    Video83:14

Bundesliga 23. Spieltag

2. Bundesliga - Highlights

Biathlon Nation - Doku-Serie

Simon Kaiser
Episode 1

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Konkurrenzkampf

Video34:06
Selina Grotian
Episode 2

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Am Limit

Video26:20
Philipp Nawrath
Episode 3

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Rückenwind

Video33:46
Philipp Horn
Episode 4

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Riskanter Plan

Video29:40
Franziska Preuß
Episode 5

Sport | Biathlon Nation - Ein Team. Eine Mission :Showdown

Video32:40

Alle Bolzplatz-Folgen

Champions League - Highlights