Kreuzbandriss: Saison-Aus für Dortmunds Emre Can

Schock für Borussia Dortmund: Die Verletzung, die Emre Can im Spiel gegen den FC Bayern erlitt, hat sich als Krezbandriss herausgestellt.

Biss zunächst auf die Zähne und spielte 15 Minuten mit Verletzung weiter: Emre Can. Quelle: firo Sportphoto

Die Befürchtungen haben sich bestätigt: Emre Can hat einen Kreuzbandriss erlitten und wird Borussia Dortmund mehrere Monate fehlen. Der Kapitän hatte sich die Verletzung an seinem linken Knie am Samstag in der 38. Minute des Spitzenspiels gegen Bayern München (2:3) zugezogen. Er steht nun vor einer ungewissen Zukunft, sein Vertrag läuft im Sommer aus.

Can spielt 15 Minuten weiter - trotz Verletzung

Der Defensivspieler, früher im zentralen Mittelfeld aktiv und nun in der Innenverteidigung gesetzt, hatte gegen die Bayern auf die Zähne gebissen. Trotz offensichtlich großer Schmerzen spielte er eine Viertelstunde weiter. Erst kurz vor der Pause ging es nicht mehr - Ramy Bensebaini ersetzte den 32-Jährigen.

Emre wird von uns in den nächsten Monaten jede Unterstützung bekommen, damit er wieder vollständig gesund wird. „ Sebastian Kehl, BVB-Sportdirektor

Can verließ später das Stadion an Krücken gehend. Trainer Niko Kovac hatte schon den Verdacht einer schweren Knieverletzung geäußert.

