Bundesliga: FC Bayern gewinnt Topspiel in Dortmund

Der FC Bayern hat das Spitzenspiel der Fußball-Bundesliga für sich entschieden. Mit dem 3:2 bei Verfolger Borussia Dortmund bauen die Münchner ihren Vorsprung auf elf Punkte aus.

Der FC Bayern hat den Angriff von Borussia Dortmund in der Fußball-Bundesliga abgewehrt und einen riesigen Schritt hin zum Meistertitel gemacht. Die Münchner setzten sich beim BVB mit 3:2 (0:1) durch und haben den Abstand auf den Verfolger auf elf Punkte ausgebaut. Bei zehn noch ausstehenden Partien dürfte dies mehr als eine Vorentscheidung sein.

Nico Schlotterbeck hatte die Borussen in einer gutklassigen und von beiden Seiten hochintensiv geführten Begegnung in Führung gebracht (26.), Harry Kane drehte die Partie nach dem Seitenwechsel mit einem Doppelpack (54./71.). Daniel Svensson besorgte in der 83. Minute den 2:2-Ausgleich für den BVB, bevor Joshua Kimmich die Bayern jubeln ließ (87.).

Wir wollen weiter unsere Spiele gewinnen. Wir wussten aber, dass das ein bedeutendes Spiel für uns war. „ Bayern-Verteidiger Jonathan Tah

Schlotterbeck bringt BVB in Führung

Der FC Bayern legte im ausverkauften Dortmunder Stadion druckvoll los und schnürte den BVB in seiner Hälfte ein. Es schien nur eine Frage der Zeit bis zur Münchner Führung, auch wenn glasklare Chancen fehlten. Wie aus dem Nichts gelang dann aber den Borussen das erste Tor: Daniel Svensson brachte einen Freistoß von links an den Fünfer, Nico Schlotterbeck köpfte ein.

Verdacht auf Kreuzbandriss bei Emre Can Emre Can verließ das Stadion nach dem Spiel auf Krücken, wirkte in seinen Bewegungen sehr eingeschränkt. BVB-Trainer Niko Kovac befürchtete da bereits einen Kreuzbandrisses bei seinem Kapitän. Nach ersten Tests der Teamärzte sehe es "ein bisschen danach aus", sagte der 54-Jährige vorsichtig. Can habe "auch was gehört".



Der Defensivspieler war in der 38. Minute bei einem Zweikampf mit Konrad Laimer mit dem Knie weggeknickt, spielte nach minutenlanger Behandlung noch weiter - ehe er in der Nachspielzeit der ersten Hälfte doch von Ramy Bensebaini ersetzt werden musste. "Er hat noch weitergemacht und die zweite Aktion hat ihm den Rest gegeben - leider", sagte Kovac. Klarheit soll eine MRT-Untersuchung am Sonntag bringen.

Mit der Führung im Rücken gewann der BVB an Selbstvertrauen und ließ weiterhin kaum etwas zu. Der frühe Schwung der Bayern wiederum verpuffte mehr und mehr, Dortmund brachte den knappen Vorsprung in die Kabine.

Nach dem Seitenwechsel schaltete der Tabellenführer wieder einen Gang höher und wurde rasch belohnt: Harry Kane schloss einen schönen Angriff über Joshua Kimmich und Serge Gnabry mit dem Augsleich ab.

Harry Kane mit Doppelpack

In der Folge erlebte die Partie ihre chancenreichste Phase. Beide Teams ließen gute Gelegenheiten für einen weiteren Treffer liegen. Die beste Möglichkeit verwertete wiederum Kane: Schlotterbeck foulte Josip Stanisic unzweideutig, den fälligen Elfmeter nutzte Kane mit ein wenig Glück zum 2:1 - Gregor Kobel im BVB-Kasten war noch dran.

Das war ein All-in-Spiel für uns. Ich glaube, man kann uns nicht vorwerfen, dass wir zu wenig gemacht haben. „ BVB-Abwehrspieler Nico Schlotterbeck

Aber Dortmund schlug noch einmal zurück: Serhou Guirassy konnt eine Flanke von Marcel Sabitzer nicht verwerten, doch Svensson war besser postiert und bugsierte die Kugel zum 2:2 über die Linie. Den Schlusspunkit setzte aber Kimmich: Der Bayern-Kapitän nahm einen abgewehrten Ball in technisch perfekter Manie volley und sorgte so für die Entscheidung.

Bayern-Fans halten sich aus Protest zurück

Vor dem Bundesliga-Gipfel hatte es eine Auseinandersetzung der Polizei mit Teilen der organisierten Fanszene der Münchner gegeben. Laut "Sky"-Informationen hätten Gäste-Fans aus Protest und aus Solidarität mit den betroffenen Anhängern entschieden, sich mit Gesängen Anfeuerungen zurückzuhalten.

