Bundesliga: Wo beim SC Freiburg der Schuh drückt

Der SC Freiburg geht mit viel Rückenwind ins Spiel beim VfB Stuttgart. Doch bei eigenem Ballbesitz haben die Badener schon länger Probleme.

Der SC Freiburg tritt am Sonntag im Baden-Württemberg-Duell beim VfB Stuttgart an. Quelle: dpa

Julian Schuster, der Trainer des SC Freiburg, ist ein sachlicher und bescheidener Zeitgenosse. Doch nach der direkten Qualifikation für das Achtelfinale der Europa League wurde auch der nüchterne Schwabe emotional.

"Wir regen uns alle über die Niederlage auf", bekannte er nach der 0:1-Niederlage beim LOSC Lille.

Aber das ist etwas Größeres als diese 90 Minuten. „ Julian Schuster, Trainer des SC Freiburg

Er sei "sehr stolz, Trainer von diesen Jungs sein zu dürfen."

Mit dem 2:1 gegen den 1. FC Köln fährt der SC Freiburg den ersten Bundesliga-Sieg im Jahr 2026 ein. Der war wichtig, andernfalls wäre der Abstand zu Platz sechs riesig geworden. 26.01.2026 | 7:20 min

Freiburg und Stuttgart noch in drei Wettbewerben

Zumal sie beim SC vor dem Baden-Württemberg-Duell beim VfB Stuttgart (Sonntag, 15:30 Uhr) allen Grund haben, mit sich zufrieden zu sein.

Wie die Stuttgarter ist auch der SC noch in drei Wettbewerben vertreten. Und selbst in der Liga, auf der schon zu Zeiten von Volker Finke und Christian Streich immer das Hauptaugenmerk lag, rangiert der SC nach holprigem Saisonstart wieder auf Platz sieben.

Auch in Lille blieb Freiburg spielerisch blass

Allerdings sind die Freiburger bei aller berechtigten Freude über die Resultate gut beraten, ihre Spielweise auf den Prüfstand zu stellen. Auch bei der 0:1-Niederlage in Lille zeigte man fußballerisch einen ausgesprochen dürftigen Auftritt.

Eine einzige Torchance stand nach 90 Minuten zu Buche. Die 35 Prozent Ballbesitz bestritt man weitgehend mit Quer- und Rückpässen. Schnelle Passfolgen oder gar one-touch-Fußball vermissen die Fans in den meisten Spielen.

Der FC Augsburg führt nach einem Doppelschlag 2:0 gegen den SC Freiburg - doch die Breisgauer schlagen binnen weniger Minuten zurück und verdienen sich so ein 2:2-Unentschieden. 19.01.2026 | 8:19 min

In Ballnähe hat der SC fast immer Überzahl

Bei gegnerischem Ballbesitz zählt der Sportclub indes zu den besten Teams der Liga. Das Verteidigen ist in allen Zonen bestens eingespielt, in Ballnähe haben die Freiburger fast immer Überzahl - zumindest bei gegnerischem Ballbesitz.

32 Gegentore sind allerdings kein überragender Wert für ein derart defensiv denkendes Team: Ausgerechnet bei Standards zeigen sich die Badener häufig anfällig.

Ginter legt den Finger in die Wunde

Und auch das, glaubt Matthias Ginter, habe damit zu tun, dass man zu selten selbst Dominanz aufbauen könne.

Wenn wir viel Ballbesitz hätten, auch in der gegnerischen Hälfte, dann käme es erst gar nicht zu den vielen Eckbällen und diesen Situationen. „ Matthias Ginter

Überhaupt sei "das Spiel mit dem Ball unser ganz großes Problem", sagte das Eigengewächs nach dem jüngsten Auswärtsspiel in Augsburg (2:2).

Offensiver VfB gegen defensivstarke Freiburger

Am Sonntag treffen in Stuttgart also zwei Teams aufeinander, die für unterschiedliche Spielphilosophien stehen. In diesem Jahr gewann der offensivfreudige VfB drei von vier Ligaspielen, in denen er insgesamt zehn Treffer erzielte.

Erst nach dem Eigentor von Joe Scally in der 67. Minute zum 2:0 verdient sich der VfB Stuttgart den Sieg bei den lange Zeit starken Gladbachern. Am Ende steht ein 3:0. 26.01.2026 | 7:13 min

Schuster legt sehr großen Wert auf die Defensive und traut nur den absoluten Spitzenteams der Liga zu, Stabilität in der Abwehr und aktiven Offensivfußball in Einklang zu bringen.

Kein echtes Derby, aber es geht ums Prestige

Ein Erfolg in Stuttgart wäre für den SC derweil auch aus Prestigegründen wichtig. Ein Derby ist die Partie zwar nicht: Die Anhänger der Schwaben rivalisieren mit denen des Karlsruher SC, während sie dem SC gleichgültig bis wohlwollend gegenüberstehen.

Allerdings steigt am Sonntag eine Partie, bei der die Freiburger ohne jede Frage etwas gutzumachen hat. Die letzten beiden Partien im heimischen Stadion gewann der VfB mit 4:0 und 5:0.

Schnelles Wiedersehen noch in dieser Saison?

Theoretisch könnte es sogar noch in dieser Spielzeit zu einem weiteren Aufeinandertreffen kommen: Sowohl im DFB-Pokal als auch in der Europa League sind beide Vereine ja noch vertreten.

