Fußball-Bundesliga: HSV gegen Werder: Das Nordderby ist wieder da

Das erste Mal seit sieben Jahren treten der HSV und Werder wieder in der ersten Bundesliga gegeneinander an. Für die Fans beider Klubs ist es das wichtigste Spiel des Jahres.

HSV gegen Werder: Das Nordderby ist zurück in der Bundesliga

Zuletzt gab es das Nordderby 2018 in der Bundesliga. Am Wochenende treffen Bremen und Hamburg wieder in Deutschlands Fußball-Oberhaus aufeinander. 07.12.2025 | 0:40 min

Seit einer Woche baut sich in Hamburg und Bremen eine Stimmungslage auf, die die dortigen Fußballfans lange vermisst haben. "Von der Bedeutung her " und ich gehöre ja mittlerweile langsam auch irgendwie zur Familie von Werder Bremen - ist das Nordderby beim Hamburger SV natürlich das wichtigste Spiel, um es zu gewinnen und unser Revier zu markieren", sagte Werder-Mittelfeldspieler Romano Schmid im "Weser Kurier".

HSV hat Pokal-Niederlage im Gepäck

Die ersten Vorboten gab es in Bremen in der Bundesliga bereits kurz nach dem 1:1 gegen den 1. FC Köln am letzten Samstag. Nach dem späten Ausgleichstor der Kölner bauten die Fans die enttäuschten Spieler mit dem Spruch: "Auf geht’s, Werder - holt uns den Derbysieg" wieder auf.

Auch in Hamburg wurde der Blick schon kurz nach dem gefeierten 2:1 über den VfB Stuttgart auf das Derby gerichtet. "Wer nicht hüpft, der ist ein Bremer, hey, hey", schallte es durch den Volkspark.

Der HSV kehrt zurück in die Bundesliga – nach Jahren voller Höhen und Tiefen. Eine emotionale Reise mit Spielern, Trainern und Fans, die den Aufstieg zu einem unvergesslichen Erlebnis macht. 12.08.2025 | 0:45 min

Der volle Fokus auf den zunächst anstehenden DFB-Pokal wäre für den HSV sinnvoller gewesen, denn gegen Holstein Kiel gab es am Mittwoch eine bittere 2:4-Niederlage nach Elfmeterschießen. "Das Spiel ist schon abgehakt", sagte HSV-Trainer Merlin Polzin zwar kurz nach dem Spiel. Dem durch mehrere Ausfälle gebeutelten und mental angeknacksten HSV ist seitdem aber wenig Zeit geblieben, die Derby-Spannung wieder aufzubauen.

HSV setzt auf die Wucht des Volksparks

"Wir brennen alle", macht Mittelfeldspieler Nicolai Remberg dennoch Hoffnung auf einen rechtzeitigen Energieschub. Der ist auch nötig, denn allein mit spielerischen Mitteln wird dieses "Alles-oder-Nichts-Derby" ("Hamburger Morgenpost") für den Tabellen-Dreizehnten nicht zu gewinnen sein. Dafür war die Darbietung gegen Holstein Kiel in allen Mannschaftsteilen zu dürftig. Nicht zuletzt deshalb setzt HSV-Trainer Polzin auch auf die Fans:

Für uns ist klar, dass wir nicht elf gegen elf, sondern am Ende mit mehr als 50.000 HSV-Fans gegen Bremen spielen. „ Merlin Polzin, Trainer Hamburger SV

"Es ist unser Ziel, dass wir mit unserer Art und Weise auf dem Platz dafür sorgen, dass das komplette Stadion da ist. Wir setzen komplett auf diesen Heimvorteil." Mit einem Sieg könnte der HSV bis auf einen Punkt an die Bremer herankommen, nach einer Niederlage aber wieder tief im Abstiegskampf stecken.

Verständnis und Menschlichkeit beschreibt Werder Bremens Trainer Horst Steffen im aktuellen sportstudio als Schlüssel, um das Potenzial seiner Spieler auszuschöpfen. 25.10.2025 | 23:48 min

Die Bremer sind tabellarisch zwar in der entspannteren Situation, stehen aber ebenfalls am Scheideweg. Ist der Mannschaft von Trainer Horst Steffen, für den es auch das erste Nordderby ist, der Angriff auf einen Europapokalplatz noch zuzutrauen oder droht ein Versinken im Mittelmaß?

Werder-Offensive verinnerlicht schnelles Umschaltspiel

Der Auftritt gegen Köln ließ beide Optionen offen: in der ersten Halbzeit zeigte die neu formierte Offensive, dass sie das von Steffen geforderte schnelle Umschaltspiel immer mehr verinnerlicht.

In der zweiten Hälfte folgte dann der Rückfall in Passivität und Stückwerk. "Wir gehen mit einem guten Gefühl ins Derby", sagte Stürmer Keke Topp. "Es gibt keinen Grund für Alarmstimmung." Die herrscht wie vor jedem Nordderby allerdings bei der Polizei. Die Einsatzkräfte nehmen laut dpa aufseiten beider Clubs insgesamt rund 1.200 Menschen näher in den Fokus.

Im Duell der Nordklubs bringt erst das Elfmeterschießen die Entscheidung - zu Gunsten des Zweitligisten aus Kiel. Gegen den HSV avanciert Phil Harres dabei zum Mann des Abends. 03.12.2025 | 5:58 min

Insgesamt werden 5.700 Gästefans im Volksparkstadion erwartet. Ab 12.00 Uhr planen Werder-Anhänger einen Fanmarsch vom S-Bahnhof Othmarschen. Im Vorfeld der Partie hängten mutmaßliche Werder-Fans in mehreren Hamburger Stadtteilen Plakate mit Anti-HSV-Botschaften auf.

Vorbild Frauen-Derby

"Die Fans haben ein echt hohes Interesse, das Spiel zu besuchen und sie sind sich auch der Außenwirkung bewusst", sagte laut dpa ein Sprecher der Hamburger Polizei. "Insofern gehen wir auch davon aus, dass die Fans alles dran setzen werden, das Spiel zu sehen und es im Vorfeld eher nicht so dramatisch sein wird."

Dabei können sich die Fans ein Vorbild an denen der Frauenteams beider Clubs nehmen, die ihre beiden Derbys in diesem Jahr zu friedlichen Fußball-Festen machten.